ফিন এলেনৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ফাইনেলত প্ৰৱেশ নিউজীলেণ্ডৰ
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত নিউজীলেণ্ডৰ জয় ৷ নিউজীলেণ্ডে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৯ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷
হায়দৰাবাদ: টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৯ উইকেটত জয়লাভ নিউজীলেণ্ডৰ ৷ ইয়াৰ লগে লগে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে দলটোৱে ।
কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত এই মেচখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথমে বেটিং কৰি ১৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত ফিন এলেনৰ বিস্ফোৰক শতকৰ সহায়ত নিউজীলেণ্ডে ১২.৫ অভাৰত মাত্ৰ এটা উইকেট হেৰুৱাই সহজেই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ।
NEW ZEALAND CHASE DOWN 170 IN JUST 12.5 OVERS IN THE SEMI FINAL OF T20 WORLD CUP. 🥶— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 4, 2026
- They knocked out South Africa who were unbeaten for 7 straight games. 🤯 pic.twitter.com/1qIm0EIFrq
এই জয়েৰে নিউজীলেণ্ডে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । পূৰ্বে ২০২১ চনত দলটোৱে ফাইনেলত স্থান লাভ কৰিছিল যদিও বিজয়ীৰ মুকুট পৰিধান কৰাত ব্যৰ্থ হয় ৷
নিউজীলেণ্ডৰ অ’পেনাৰ ফিন এলেন আৰু টিম ছেইফাৰ্টে ছয় অভাৰত ৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ যুটিটোৱে অংশীদাৰিত্ব হিচাপে সংগ্ৰহ কৰে ১১৭ ৰাণ । মাত্ৰ ৩৩ টা বলত ৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ছেইফাৰ্ট পৰৱৰ্তী সময়ত আউট হয় । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ একমাত্ৰ উইকেটটো দখল কৰা বলাৰ ৰাবাদাই তেওঁক আউট কৰে । ইয়াৰ বাহিৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আন কোনো এজন বলাৰেই নিউজীলেণ্ডৰ বেটছমেনসকলৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিলে ৷ যাৰ ফলত কিৱি বাহিনীয়ে মাত্ৰ এটা উইকেট হেৰুৱায়ে মেচখনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই জয়ৰ জৰিয়তে নিউজীলেণ্ডে টি-২০ বিশ্বকাপত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন মেচৰ পৰাজয়ৰ ধাৰাবাহিকতা ভংগ কৰি আই চি চিৰ নকআউট পৰ্যায়ৰ মেচত জয়ৰ সোৱাদ লয় ৷ প্ৰটিয়াছৰ বিৰুদ্ধে নকআউট পৰ্যায়ৰ মেচত এয়াই আছিল দলটোৰ চতুৰ্থটো জয় ।
এতিয়া নিউজীলেণ্ডে কলকাতাৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ গৈ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ফাইনেল খেলিব ৷ ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলৰ বিজয়ী দলটোৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত কিৱি বাহিনীয়ে সমুখ সমৰত নামিব ৷
ফিন এলেন মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ
দুৰ্দান্ত শতকীয় ইনিংছৰ বাবে ফিন এলেনক ‘প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ’ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৩৩ টা বলত ১০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কেইবাটাও অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁৰ অভিলেখসমূহ চাওঁ আহক -
A record-breaking knock from Finn Allen took New Zealand into the #T20WorldCup final🙌— ICC (@ICC) March 4, 2026
He wins the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/nv2bu4uGh7 pic.twitter.com/SnTAU9mWX4
- টি-২০ বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুত শতক
- আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টি-২০ ক্ৰিকেটৰ পূৰ্ণ সদস্য দলৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক দ্ৰুত শতক
- আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টি-২০ ক্ৰিকেটত তৃতীয় যুটীয়া দ্ৰুততম শতক
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টি-২০ ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক দ্ৰুত শতক
- ২৭ বল - চাহিল চৌহান (ইষ্টোনিয়া) বনাম চাইপ্ৰাছ, এপিস্কোপি, ২০২৪
- ২৯ বল - মহম্মদ ফাহাদ (তুৰস্ক) বনাম বুলগেৰিয়া, ছ’ফিয়া, ২০২৫
- ৩৩ বল - ফিন এলেন (নিউজীলেণ্ড) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা, কলকাতা, ২০২৬
- ৩৩ বল - জন নিকোল লফটি-ইটন (নামিবিয়া) বনাম নেপাল, কীৰ্তিপুৰ, ২০২৪
- ৩৩ বল - ছিকন্দাৰ ৰাজা (জিম্বাব’ৱে) বনাম গাম্বিয়া, নাইৰোবি, ২০২৪
টি-২০ বিশ্বকাপৰ নক আউট পৰ্যায়ত সৰ্বাধিক স্ক’ৰ
- ১০০* - ফিন এলেন বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা, কলকাতা, ২০২৬ চনৰ ছেমি ফাইনেল
- ৯৬* - তিলকৰত্নে দিলশ্বান বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, দ্য অভেল, ২০০৯ চনৰ ছেমি ফাইনেল
- ৮৯* - বিৰাট কোহলী বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, মুম্বাই, ২০১৬ ছেমি ফাইনেল
টি-২০ বিশ্বকাপত নিউজীলেণ্ডৰ হৈ শতক
- ১২৩ - ব্ৰেণ্ডন মেককালাম বনাম বাংলাদেশ, পালেকেল্লে, ২০১২
- ১০৪ - গ্লেন ফিলিপছ বনাম শ্ৰীলংকা, ছিডনী, ২০২২
- ১০০ - ফিন এলেন বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা, কলকাতা, ২০২৬
