বিৰাট-ৰুতুৰাজৰ শতকেও বচাব নোৱাৰিলে দলক, প্ৰথম এদিনীয়াৰ পৰাজয়ৰ পোতক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ

বিৰাট-ৰুতুৰাজৰ শতকেও বচাব নোৱাৰিলে দলক, প্ৰথম এদিনীয়াৰ পৰাজয়ৰ পোতক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ
ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন এদিনীয়া মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
Published : December 3, 2025 at 11:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰায়পুৰৰ শ্বহীদ বীৰ নাৰায়ণ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
টছত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি ৫০ অভাৰত ৫ টা উইকেট হেৰুৱাই ৩৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । জয়ৰ বাবে ৩৫৯ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ খেলপথাৰত নমা দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ৪৯.২ অভাৰত ৪ টা বল বাকী থকা অৱস্থাত ৬ টা উইকেট হেৰুৱাই ৩৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
তিনিগৰাকী খেলুৱৈৰ শতক অৰ্জন
এই মেচখনত ভাৰতৰ হৈ ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড় আৰু বিৰাট কোহলীয়ে শতক অৰ্জন কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ এডেন মাৰ্ক্ৰামে দৰ্শনীয় শতক অৰ্জন কৰে । মেচ বিজয়ী ইনিংছৰ বাবে মাৰ্ক্ৰামে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ।
ভাৰতে বান্ধি দিয়া বৃহৎ লক্ষ্য পূৰাবলৈ গৈ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত এয়াই হৈছে সৰ্বাধিক যুটীয়া স্ক’ৰ । পূৰ্বে ২০১৯ চনত পঞ্জাৱৰ মোহালীত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াই বৃহৎ ৰাণৰ লক্ষ্য পূৰাবলৈ সংগ্ৰাম কৰা দেখা গৈছিল ৷ এতিয়া এই সফলতা লাভ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ৷ বৃহৎ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ ক্ৰিজত নমা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে এয়া হৈছে তৃতীয়টো সৰ্বাধিক সফলতা ।
এদিনীয়া মেচত ৩৫০ ৰাণতকৈ অধিক ৰাণৰ লক্ষ্যত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই লাভ কৰা সফলতা
- ৪৩৫ বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া, জোহান্সবাৰ্গ, ২০০৬
- ৩৭২ বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া, ডাৰবান, ২০১৬
- ৩৫৯ বনাম ভাৰত, ৰায়পুৰ, ২০২৫
পেভিলিয়নলৈ কুইণ্টন ডি কক
এই মেচখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ আহিছিল এডেন মাৰ্ক্ৰাম আৰু কুইণ্টন ডি কক । দুয়োজনে ৪.৫ অভাৰত প্ৰথম উইকেটৰ যুটিত মাত্ৰ ২৬ ৰাণ সংযোজন কৰে । উইকেটৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্শদীপ সিঙে কুইণ্টন ডি ককৰ ৰূপত ভাৰতক প্ৰথমটো সফলতা প্ৰদান কৰে । ককে মাত্ৰ ৮ ৰাণতে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰৰ হাতত কেচ তুলি দি ইনিংছ সামৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাক প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই ৪৫ ৰাণত পেভিলিয়নলৈ পঠিয়ায় ৷
South Africa stun India in a high-scoring thriller in Raipur to level the ODI series 🔥#INDvSA 📝: https://t.co/b4ectUVL0T pic.twitter.com/qmFAMbYLno— ICC (@ICC) December 3, 2025
এডেন মাৰ্ক্ৰামৰ দৰ্শনীয় শতক
মেচখনত এডেন মাৰ্ক্ৰামে এক শতকীয় ইনিংছ খেলিছিল । ১০ টা চাৰি আৰু ৪ টা ছয়ৰ সহায়ত ৯৮ টা বলত ১১০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জয়ত আগভাগ লৈছিল ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৷ অৱশ্যে ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়ৰ হাতত কেচ তুলি দি হৰ্ষিত ৰাণাৰ চিকাৰ হৈছিল খেলুৱৈগৰাকী ৷
Aiden Markram's fourth ODI hundred provided the foundation for South Africa's stunning chase against India 🌟#INDvSA 📝: https://t.co/b4ectUVL0T pic.twitter.com/NqJBYhggTT— ICC (@ICC) December 3, 2025
দলটোৰ হৈ মেথিউ ব্ৰিট্জকে ৬৮, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছে ৫৪, টনি ডি জোৰ্জিয়ে ১৭ (আঘাতৰ বাবে বাহিৰ), মাৰ্কো জনছেনে ২, কৰ্বিন বছে অপৰাজিত ২৯ আৰু কেশৱ মহাৰাজে অপৰাজিত ১০ ৰাণ সংগ্ৰহৰে দলক জয়ৰ সোৱাদ দিয়ে ৷ ভাৰতৰ হৈ অৰ্শদীপ সিং আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই ২ টাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে হৰ্ষিত ৰাণাই এটা উইকেট দখল কৰে ।
ৰুতুৰাজ আৰু বিৰাট কোহলীৰ শতক
ভাৰতৰ হৈ ৰোহিত শৰ্মা আৰু যশস্বী জয়ছোৱালে ইনিংছ মুকলি কৰে । দুয়োজনে ৯.৪ অভাৰত ৬২ ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়ায় ৷ ৰোহিত শৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে ১৪ আৰু যশস্বী জয়ছোৱালে ২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
Fabulous centuries from Virat Kohli and Ruturaj Gaikwad 🫡
Fine finish courtesy of captain KL Rahul's fifty 👏#TeamIndia post a mammoth 3⃣5⃣8⃣/5 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/cDmNjX5VOX
তাৰপিছত ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়ে ১২ টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰ সহায়ত ৭৭ টা বলত ১০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰি এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমটো শতক অৰ্জন কৰে । গাইকোৱাড়ে ৮৩ টা বলত মুঠ ১০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
আনহাতে, বিৰাট কোহলীয়েও এই খেলত শতক অৰ্জন কৰে । কোহলীয়ে ৭ টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰ সহায়ত ৯০ টা বলত ১০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁ ৯৩ টা বলত ১০২ ৰাণ সংগ্ৰহৰে কেৰিয়াৰৰ ৫৩ সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰে ।
Klassy and stylish! 😎#TeamIndia finish the innings on a high 🙌— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @klrahul pic.twitter.com/NCfZdISnt2
অধিনায়ক কে এল ৰাহুলেও অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ৰাহুলে ৬ টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰে ৪৩ টা বলত ৬৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ মাৰ্কো জনছেনে দুটা উইকেট আৰু নন্দ্ৰে বাৰ্গাৰ আৰু লুংগি ঙিডিয়ে এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: আই পি এল মিনি নিলাম ২০২৬: ৰাছেল, মেক্সৱেলক দেখা নাপাব এইবাৰ, ১,৩৫৫ গৰাকী খেলুৱৈৰ হ’ব ভাগ্য পৰীক্ষা