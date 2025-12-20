ETV Bharat / sports

বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰোহিত শৰ্মা-বিৰাট কোহলীয়ে

বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডত মুম্বাই আৰু দিল্লীৰ হৈ খেলিব দুই তাৰকা বেটাৰে ।

ROHIT SHARMA AND VIRAT KOHLI
ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী (AFP)
December 20, 2025

হায়দৰাবাদ : অহা ২৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী । এই প্ৰতিযোগিতাৰ আগন্তুক সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে দুগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা বেটাৰে । এই খেলুৱৈ দুগৰাকী হৈছে ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী । এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে মুম্বাই আৰু দিল্লীয়ে ঘোষণা কৰা দলত তাৰকা বেটছমেন দুগৰাকীক তালিকাভুক্ত হৈছে ।

দুখন মেচত ৰোহিত শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব যদিও কোহলী কিমান সময় বাছনিৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব সেই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ইপিনে, মুম্বাইয়ে তেওঁলোকৰ তাৰকা খেলুৱৈ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, যশস্বী জয়ছোৱাল, অজিংক্য ৰাহানে আৰু শিৱম ডুবেক হেৰুৱাব ।

শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ অধিনায়কত্বত খেলিব ৰোহিত শৰ্মাই । লগতে মুম্বাই দলত আছে নিম্ন ক্ৰমত আক্ৰমণাত্মক বেটিং কৰাৰ বাবে পৰিচিত ছাৰফৰাজ খান । লগতে তেওঁলোকৰ তনুষ কোটিয়ান আৰু তুষাৰ দেশপাণ্ডেৰ দৰে প্ৰতিভাৱান বলাৰ আছে যিসকলৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ৰিকেটৰ অভিজ্ঞতা অধিক । এইবাৰ মুম্বাই দলটোৱে যুৱ খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত ভালেখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে ।

দিল্লীৰ অধিনায়ক হিচাপে ঋষভ পণ্টে দায়িত্ব পালন কৰাৰ বিপৰীতে আয়ুষ বদোনী তেওঁৰ সহকাৰী । অভিজ্ঞ ভাৰতীয় পেচাৰ ঈশান্ত শৰ্মাকো দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । অৱশ্য়ে পণ্ট আৰু কোহলী দুয়োগৰাকীয়েই সীমিত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব। যেতিয়াই উপলব্ধ হ’ব তেতিয়াই দলত যোগদান কৰিব হৰ্ষিত ৰাণাই।

১৫ বছৰৰ পিছত উভতিছে কোহলী :

দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱধানৰ অন্তত পুনৰ প্ৰতিযোগিতালৈ উভতি আহিছে ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী । কোহলীয়ে অন্তিমবাৰৰ বাবে ২০১০ চনত এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । বিচিচিআইৰ শেহতীয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি সকলো ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ঘৰুৱা ক্ৰিকেট খেলাটো বাধ্যতামূলক । সেইবাবে দিল্লীৰ হৈ কোহলীৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে।

ইপিনে,ৰোহিত শৰ্মাই শেষবাৰৰ বাবে ২০১৮ চনত হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীৰ ছেমিফাইনেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল য’ত তেওঁ ১৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছিল। সেই সংস্কৰণত মুম্বাইয়ে খিতাপ দখল কৰিছিল । ২০২৭ চনত অনুষ্ঠিতব্য় এদিনীয়া বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলটোত নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ বাবে হ'ব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।

