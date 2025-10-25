ৰোহিত শৰ্মাৰ শতকৰে অষ্ট্ৰেলিয়াক ৯ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ
Published : October 25, 2025 at 5:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰোহিত শৰ্মাৰ শতক আৰু বিৰাট কোহলীৰ অভিলেখ ভংগকাৰী ইনিংছৰ বাবেই তৃতীয়খন এদিনীয়া খেলত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক ৯ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । এই পৰাজয়ৰ পিছতো অষ্ট্ৰেলিয়াই তিনিখন মেচৰ শৃংখলাটো ২-১ত জয়লাভ কৰে ।
মিচেল মাৰ্ছে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটোৱে ৪৬.৪ অভাৰত ২৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় । হৰ্ষিত ৰাণাই ৪টা উইকেট দখল কৰে ।
ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে ৩৮.৩ অভাৰত এটা উইকেট হেৰুৱাই এই লক্ষ্যত উপনীত হয় । ৰোহিত শৰ্মাই ১২১ ৰাণ আৰু বিৰাট কোহলীয়ে ৭৪ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । ৰোহিতে ৩৩ সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰি মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে ।
বিৰাট কোহলীয়ে ইনিংছত ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এদিনীয়া ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁ কুমাৰ সাংগাকাৰৰ (১৪২৩৪ ৰাণ) অভিলেখ ভংগ কৰে । এদিনীয়া ইতিহাসত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী শচীন তেণ্ডুলকাৰ (১৮৪২৬ ৰাণ) পাছতেই আছে কোহলী (১৪২৫৫ ৰাণ) ।
ৰোহিত আৰু কোহলীয়ে ৰাণ চেজ সহজ কৰি তুলিছিল
ৰোহিত শৰ্মা আৰু শুভমন গিলৰ যুটিয়ে ভাৰতৰ ৰাণ চেজ সহজ কৰি তুলিছিল । ভাৰতীয় অ’পেনাৰদ্বয়ে ৬২টা বলত ৬৯ ৰাণ সংযোজন কৰে । জোছ হেজলউডে গিলক ২৪ ৰাণত আউট কৰি এই অংশীদাৰিত্ব ভাঙি পেলায় । অধিনায়ক গিলৰ আউট হোৱাৰ পিছত ৰোহিত-কোহলী যুটিয়ে ভাৰতৰ জয় নিশ্চিত কৰে ।
কেংগাৰু বাহিনীয়ে পাৱাৰপ্লে’ত হেৰুৱাইছিল উইকেট
টছত জয়ী হোৱাৰ পাছত বেটিং কৰি থকা অষ্ট্ৰেলিয়াই পাৱাৰপ্লে’-১ত ৬৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে এটা উইকেট হেৰুৱাইছিল । মিচেল মাৰ্ছ আৰু ট্ৰেভিছ হেডে সতৰ্কতাৰে বেটিং কৰি প্ৰথম উইকেটত ৬৭ ৰাণ সংযোজন কৰে । মহম্মদ চিৰাজৰ বলত প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই হেডক কেচ আউট কৰে ।
পাৱাৰপ্লে’ৰ পাছত এক্সাৰ পেটেলে অধিনায়ক মিচেল মাৰ্ছক ৪১ ৰাণ আউট কৰে । ইয়াৰ পিছত মেট ৰেনশ্ব’ৱে ৫৬ আৰু মেথিউ শ্বৰ্টে ৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ট্ৰেভিছ হেডে ২৯ আৰু এলেক্স কেৰীয়ে ২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ভাৰতৰ সফল বলাৰ আছিল হৰ্ষিত ৰাণা
এই মেচত ভাৰতৰ সফল বলাৰ আছিল হৰ্ষিত ৰাণা । তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চাৰিজন বেটছমেনক আউট কৰে । পাৱাৰপ্লে’-১ত নতুন বলৰ সৈতে তেওঁ কোনো উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম ন’হল । পিছত অধিনায়ক শুভমন গিলে তেওঁ মিডল আৰু ডেথ অভাৰত বলিং কৰোৱায় আৰু ৰাণাই এলেক্স কেৰী, মিচেল ওৱেন, কুপাৰ কনলি আৰু জোছ হেজলউডক আউট কৰে । তেওঁ শেষৰ দুটা উইকেট এটা অভাৰতে দখল কৰে ।
