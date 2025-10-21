ঋষভ পন্তৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নেতৃত্ব দিব ভাৰতক
দক্ষিণ আফ্ৰিকা এ আৰু ভাৰত এ-ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগা আগন্তুক শৃংখলাত ভাৰতক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব ঋষভ পন্তে ৷ এই ঘোষণা প্ৰাক্তন পেচাৰ অজিত আগৰকাৰৰ ৷
হায়দৰাবাদ: ইংলেণ্ড ভ্ৰমণৰ পিছৰে পৰা ভৰিৰ আঙুলিৰ আঘাতৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে খেলপথাৰৰ বাহিৰত আছে ঋষভ পন্ত ৷ অৱশ্যে লাহে লাহে সুস্থ হ’বলৈ ধৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ৷ ভাৰতৰ প্রাক্তন বেষ্ট বলাৰ অজিত আগৰকাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত ছিনিয়ৰ বাছনি সমিতিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এ-ৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া শৃংখলাৰ বাবে দল ঘোষণা কৰি ঋষভ পন্তক ইণ্ডিয়া এ-ৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷
চাৰিদিনীয়া খেল দুখন বেংগালুৰুস্থিত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (বি চি চি আই) ৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স (চি অ’ ই)ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
চলিত বৰ্ষৰ এছিয়া কাপ আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত ঘৰুৱা টেষ্ট শৃংখলা, য’ত ভাৰতে ২-০ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল, তাৰ পৰাও বাদ পৰিছিল পন্ত ৷ কিন্তু অতি শীঘ্ৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগা টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
৩০ অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগা প্ৰথম চাৰিদিনীয়া খেলখনৰ বাবে ‘মুম্বাইকাৰ’ আয়ুষ মাত্ৰেক ইণ্ডিয়া এ দলত স্থান দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে, দ্বিতীয়খন চাৰিদিনীয়া খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ৷
দুয়োখন মেচৰ বাবে তামিলনাডুৰ সাই সুদৰ্শন হ’ব দলৰ সহ-অধিনায়ক । মহাৰাষ্ট্ৰৰ বেটছমেন ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়ক দ্বিতীয়খন খেলৰ বাবে দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ভাৰতৰ ফাষ্ট বলাৰ মহম্মদ চিৰাজ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ আৰু আকাশদীপকো দ্বিতীয়খন খেলৰ বাবে দলত স্থান দিয়া হৈছে ।
তাৰকা বেটছমেন কে এল ৰাহুলেও দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাৰ পূৰ্বে অনুশীলনৰ সুযোগ পাব, কাৰণ তেওঁকো দ্বিতীয়খন মেচৰ বাবে দলত স্থান দিয়া হৈছে ৷
প্ৰথম চাৰিদিনীয়া খেলখনৰ বাবে ভাৰতৰ দলটো
ঋষভ পন্ত(অধিনায়ক তথা উইকেটৰক্ষক), আয়ুষ মাত্ৰে, এন জগদীশন (উইকেটৰক্ষক), সাই সুদৰ্শন (সহ-অধিনায়ক), দেৱদত্ত পাদিক্কাল, ৰজত পাতিদাৰ, হৰ্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানৱ সুথাৰ, অংশুল কম্বোজ, যশ ঠাকুৰ, আয়ুষ বাডোনি আৰু সাৰংশ জৈন ।
দ্বিতীয়খন মেচৰ বাবে ভাৰতৰ দলটো
ঋষভ পন্ত(অধিনায়ক তথা উইকেটৰক্ষক), কে এল ৰাহুল, ধ্ৰুৱ জুৰেল (উইকেটৰক্ষক), সাই সুদৰ্শন (সহ-অধিনায়ক), দেৱদত্ত পাদিক্কাল, ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়, হৰ্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানৱ সুথাৰ, খলিল আহমেদ, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ, অভিমন্যু ইশ্বৰণ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, মহম্মদ ছিৰাজ আৰু আকাশদীপ ।
