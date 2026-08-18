টেষ্ট ক্ৰিকেটত ১০০ টা ছিক্সাৰ কোবোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰৰ কৃতিত্ব পণ্টৰ

টেষ্ট ক্ৰিকেটত ১০০ টা ছিক্সাৰ কোবোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰৰ কৃতিত্ব পণ্টৰ
বৰ্তমান টেষ্ট ক্ৰিকেটত পণ্টৰ ছিক্সাৰৰ সংখ্যা ১০০ টা । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তালিকাত পণ্টতকৈ ওপৰত আছে নিউজীলেণ্ডৰ ব্ৰেণ্ডন মেকুলাম আৰু ইংলেণ্ডৰ বেন ষ্টকছ ।
By ANI
Published : August 18, 2026 at 4:28 PM IST
গালে (শ্ৰীলংকা): এক অনন্য অভিলেখৰ গৰাকী হ'ল উইকেটকীপাৰ বেটাৰ ঋষভ পণ্ট । টেষ্ট ক্ৰিকেটত ১০০ টা ছিক্সাৰ কোবোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰ হিচাপে পণ্টে অভিলেখ ৰচনা কৰিছে । তদুপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা তৃতীয়গৰাকী বেটাৰত পৰিণত হৈছে ভাৰতীয় উইকেটকীপাৰ বেটাৰগৰাকী । গালেত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন টেষ্টত ৬৯ টা বলত ৬৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই অভিলেখৰ গৰাকী হয় পণ্ট । তেওঁ এই ইনিংছটোত দুটা ছিক্সাৰ আৰু ৮ টা চাৰি কোবায় ।
বৰ্তমান টেষ্ট ক্ৰিকেটত পণ্টৰ ছিক্সাৰৰ সংখ্যা ১০০ টা । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তালিকাত পণ্টতকৈ ওপৰত আছে নিউজীলেণ্ডৰ ব্ৰেণ্ডন মেকুলাম (১০৭ টা ছয়) আৰু ইংলেণ্ডৰ বেন ষ্টকছ (১৩৮ টা ছয়) । মাত্ৰ ৪,৯১৮টা বলত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা পণ্টে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কিংবদন্তি এডাম গিলক্ৰিষ্টক (৬,৫৭৮) অতিক্ৰম কৰি এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে । টেষ্ট ক্ৰিকেটত ছিক্সাৰৰ শতক সম্পূৰ্ণ কৰা বেটছমেনসকলৰ ভিতৰত সৰ্বোত্তম গড় আছে পণ্টৰ নামত । তেওঁ গড়ে ৪৯.২ টা বলত একোটাকৈ ছিক্সাৰ কোবাইছে ।
Maximum number 1⃣0⃣0⃣ in Test Cricket for Rishabh Pant! 💥— BCCI (@BCCI) August 18, 2026
He becomes the first #TeamIndia batter to reach that special milestone in men's cricket 🫡🫡
Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/24yVuJ7FzX
শতকৰ দিশে আগুৱাই খেলি থকা পণ্ট ৬৬ ৰানত আউট হৈছিল । এই বছৰ দুখন টেষ্টত তিনিটা ইনিংছত পণ্টে ১৮৬ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে । তেওঁৰ সৰ্বোত্তম স্ক’ৰ ৮১ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ৭৩.৮০ । যোৱা বছৰ লীডছত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিশতক অৰ্জন কৰাৰ পিছত পণ্টে টেষ্টত শতক অৰ্জন কৰা নাই ।
শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টেষ্টত ভাৰতে ৬টা উইকেট হেৰুৱাই ৩৫০ ৰানৰ অধিক অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । ভাৰতে ৰানৰ কঠিন লক্ষ্য গঢ়ি তোলাৰ পাছতো মঙলবাৰে গালে টেষ্টৰ চতুৰ্থ দিনত প্ৰথম চেচনত শ্ৰীলংকাই নিয়মীয়া উইকেট পতনেৰে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছিল । প্ৰথম চেচনৰ শেষত ভাৰতে ১১৬/৪, ঋষভ পন্ত (২১*) আৰু ধ্ৰুৱ জুৰেল (৫*) অপৰাজিত হৈ ৰয় । মুঠ ২৯৪ ৰানত আগবাঢ়ি আছে ভাৰত ।
প্ৰথমখন টেষ্ট মেচৰ তৃতীয় দিনা সোণাল দিনুশাই প্ৰথমটো টেষ্ট শতক অৰ্জন কৰাৰ পিছতো ভাৰতৰ ৪৬২ ৰানৰ প্ৰত্যুত্তৰত প্ৰথম ইনিংছত মাত্ৰ ২৮৪ ৰানহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় শ্ৰীলংকা । ফলত শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন দলটোৱে ১৭৮ ৰানৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
দিনুশা আৰু উইকেটকীপাৰ বেটছমেন নিৰোশন ডিকৱেলাই ষষ্ঠ উইকেটত ১৪৬ ৰান সংযোজন কৰি ভাৰতীয় বলাৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যদিও ৬২ অভাৰত প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই ডিকৱেলাক ৮০ ৰানত আউট কৰে । সোণালে এটা শতকৰ বাবে তীব্ৰ যুঁজ দিলেও সুথাৰ (৪/৭৬) আৰু জাদেজাই (৩/৫৭) শ্ৰীলংকাক বৃহৎ স্ক’ৰৰ সুযোগ নিদিলে ।
লগতে পঢ়ক: খেলপথাৰতেই খেলুৱৈৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত শ্ৰীলংকাৰ প্ৰশিক্ষকৰ মৃত্যু