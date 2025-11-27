ETV Bharat / sports

ক্ষমা কৰিব আমি এইবাৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ... অপমানজনক পৰাজয়ৰ পিছত ঋষভ পন্তৰ ক্ষমাপ্ৰাৰ্থনা

ঘৰুৱা টেষ্ট শৃংখলাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ০-২ ত পৰাস্ত হয় ভাৰতীয় দলটো ।

RISHABH PANT APOLOGIZES TO FANS
অপমানজনক পৰাজয়ৰ পিছত অনুৰাগীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে ঋষভ পন্ত (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 27, 2025 at 9:54 PM IST

হায়দৰাবাদ : দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা শৃংখলাত ২-০ ত পৰাস্ত হোৱা ভাৰতীয় অনুৰাগীসকল হতাশ হৈ পৰে । দল পৰিচালনাকে ধৰি প্ৰতিজন খেলুৱৈকে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । যোৱা বছৰ নিউজীলেণ্ডে ৩-০ ত হোৱাইট বাশ্ব কৰাৰ পিছত ২০২৫ চনত ভাৰতীয় দলটোক ঘৰুৱা মাটিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ২-০ হোৱাইট বাশ্ব কৰিব বুলি কোনো অনুৰাগীয়ে আশা কৰা নাছিল ।

বর্তমান বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাই কলকাতাত অনুষ্ঠিত হোৱা শৃংখলাৰ প্রথমখন মেচত ৩০ ৰাণত জয়লাভ কৰি ২০১০ চনৰ পাছত ভাৰতত প্রথমখন টেষ্ট জয় লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত আলহী দলটোৱে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন টেষ্টত আয়োজক দলটোক ৪০৮ ৰাণত পৰাস্তৰে শৃংখলা দখল কৰি ২৫ বছৰৰ পাছত ভাৰতত দ্বিতীয়টো জয় পঞ্জীয়ন কৰ্ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০০ চনত হেনচি ক্ৰ’ঞ্জেৰ অধিনায়কত্বত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতক ২-০ ত ক্লিন ছুইপ কৰিছিল ।

অনুৰাগীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে পন্তে

এই চৰম পৰাজয়ৰ পিছতে ছিৰিজখনত দলটোক নেতৃত্ব দিয়া ঋষভ পন্তে ছ’চিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি তেওঁলোকে দল হিচাপে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে শক্তিশালী হৈ ঘূৰি আহিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।

পন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত এখন ফটো পোষ্ট কৰি কয়, "যোৱা দুসপ্তাহত আমি যে ভাল ক্ৰিকেট খেলা নাই, সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । দল হিচাপে আৰু ব্যক্তি হিচাপে আমি সদায় উচ্চতম পৰ্যায়ত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰো আৰু কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব বিচাৰো । দুখৰ বিষয় যে আমি এইবাৰ আশানুৰূপভাৱে পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু দল হিচাপে আৰু ব্যক্তি হিচাপে এই খেলখনে আপোনাক শিকিবলৈ, পতন কৰিবলৈ আৰু উঠিবলৈ শিকায় ।"

আমি আৰু শক্তিশালী হৈ উভতি আহিম

তেওঁ আৰু কয়, "ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মান । আমি জানো এই দলটোৱে কি কৰিবলৈ সক্ষম আৰু আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিম, পুনৰ গোট খাম, পুনৰ মনোনিৱেশ কৰিম, আৰু পুনৰ শক্তিশালী আৰু ভালকৈ ঘূৰি আহিম, দল হিচাপে আৰু ব্যক্তি হিচাপে । আপোনালোকৰ অদম্য সমৰ্থন আৰু মৰমৰ বাবে ধন্যবাদ ! জয় হিন্দ ।"

মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতৰ টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ অধিনায়ক শুভমন গিল আঘাতৰ বাবে শৃংখলাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত উপ অধিনায়ক ঋষভ পন্তে অধিনায়কৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । তেওঁৰ অধিনায়কত্বৰ কিছুমান সিদ্ধান্তক প্ৰশংসা কৰা হৈছিল যদিও দলৰ পৰাজয়ৰ পিছত তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল । বহুতে বেটৰ সৈতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত প্ৰদৰ্শনক সমালোচনা কৰিছিল ।

ইটিভি ভাৰত অসম
