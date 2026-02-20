অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱলৈ... ৰাগবী তাৰকা মীৰাৰাণীৰ উত্থানৰ চমকপ্ৰদ কাহিনী
সংগ্ৰাম আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা মীৰাৰাণীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ১২ বাৰ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
Published : February 20, 2026 at 9:16 AM IST
ভুৱনেশ্বৰ : মীৰাৰাণী হেমব্ৰম । বৰ্তমান ভাৰতৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ তথা অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস । তেওঁৰ জীৱনৰ কাহিনীয়ে যিকোনো ব্যক্তিকে উৎসাহিত কৰিব পাৰে । কিয়নো বিভিন্ন বাধা-বিঘিনি অতিক্ৰম কৰিও তেওঁ এটা জনজাতীয় অঞ্চলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱলৈ যাত্ৰা কৰিছে ।
এই যাত্ৰা কিন্তু ইমান সহজ নাছিল । যাত্ৰাপথত তেওঁ লাভ কৰিছিল বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতা । কোনোবাই যদি তেওঁৰ মন ভাঙি পেলাইছিল, আন কোনোৱে আকৌ বিমুখ কৰিছিল । এনে এটা সময় আছিল, যেতিয়া তেওঁ দিনটোৰ বাবে দুবেলা দুমুঠি আহাৰো খাব পোৱা নাছিল । কিন্তু আজি বিভিন্ন পদক, ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাই তেওঁক এক নতুন অভিধা প্ৰদান কৰিছে । যাৰ বাবে উপযুক্তভাৱেই তেওঁক 'ওড়িশাৰ ৰাগবী ৰাণী' উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
কেওঝাৰ জিলাৰ ঘাশীপুৰা ব্লকৰ অন্তৰ্গত গোপালপুৰ গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা মীৰাৰাণীৰ শৈশৱটো অতি নিৰ্মম বাস্তৱ আছিল । তিনি বছৰ বয়সতে মাতৃক হেৰুৱাই তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসহায় অনুভৱ কৰিছিল । পাঁচটা সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি থকা ক্ষুদ্ৰ কৃষক দুৰ্গা হেমব্ৰমে অৱশেষত তেওঁলোকক কেওনঝাৰৰ অনাথ আশ্ৰমলৈ পঠিয়াই দিয়ে, যাতে তেওঁলোকক উপযুক্ত খাদ্য আৰু শিক্ষাৰে ডাঙৰ-দীঘল কৰা হয় ।
"পৰিয়ালটোত খাদ্য নাছিলেই বুলিব পাৰি। প্ৰতিদিনে আমাৰ পাঁচজনৰ বাবে খাবলৈ কিবা নহয় কিবা এটা বিচাৰিবলগা হৈছিল । ইয়াৰ বাবে মই মোৰ দেউতাকক দোষ নিদিওঁ । কাৰণ তেওঁৰ হাতত আমাক অনাথ আশ্ৰমত এৰি যোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাছিল । আমি তাতেই শৈশৱ কটালোঁ । আজি পাঁচোজন ভাই-ভনী আৰ্থিকভাৱে স্বাধীন আৰু জীৱনটো যেন এক সম্পূৰ্ণ বৃত্ত হৈ পৰিছে ।" মীৰাৰাণীয়ে কয় ।
অনাথ আশ্ৰমত থকা সময়ছোৱাত তেওঁক ছিংগাপুৰৰ এহাল দম্পতীয়ে প্ৰায় তুলি লৈছিলে । আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হৈছিল যদিও ভাগ্যত তেওঁৰ বাবে আন কিবা লিখা আছিল । সেয়ে তেওঁক দত্তক লোৱাটো (তুলি লোৱা) বাস্তৱায়িত নহ’ল ।
২০০৬ চনত তেওঁ কলিংগ ইনষ্টিটিউট অব ছ’চিয়েল ছায়েন্সত (KISS) নামভৰ্তি লাভ কৰে । এক জনজাতীয় বঞ্চিত পটভূমিৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰত উপস্থিত হোৱা এগৰাকী লাজুক চাওতালী ছোৱালীৰ বাবে নতুন পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাটোও কম প্ৰত্যাহ্বান নাছিল ।
কিন্তু তাৰ পিছত আহিল তেওঁৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি হোৱাৰ মুহূৰ্ত ।
২০০৭ চনত লণ্ডন বিশ্বকাপৰ পৰা উভতি অহা ১৪ বছৰ অনূৰ্ধ্বৰ ল’ৰাৰ ৰাগবী দলটোৰ বিজয় অনুষ্ঠান চাই থাকোঁতে তেওঁৰ মনৰ ভিতৰৰ কিবা এটাই এই খেলবিধৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ জ্বলাই তুলিছিল । এই খেলত নিজৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ৰাগবী খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে । সেই যি যাত্ৰা, তাৰ পৰা আৰু তেওঁৰ ৰাগবী যাত্ৰা কেতিয়াও থমকি ৰোৱা নাই, কেতিয়াও পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই ।
প্ৰশিক্ষক ৰুদ্ৰকেশ জেনাই স্মৰণ কৰে যে তেওঁৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এথলেটিকছ আৰম্ভণিতে দেখা পাইছিল । "আমি মীৰাৰ চঞ্চলতা, দৌৰাৰ ক্ষমতা আৰু নমনীয়তা চাই নিৰ্বাচন কৰিলোঁ । তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, প্ৰথমদিনাৰ পৰাই তেওঁ খেলত মনোনিবেশ কৰিছিল । মই যিটো দেখি আহিছোঁ, নিষ্ঠা আৰু অনুশাসন তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈ আহিছে । সেইবাবেই তেওঁ ইমান কম বয়সতে দেশ আৰু ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।" তেওঁ গৌৰৱবোধেৰে কয় ।
মীৰাৰাণীয়ে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় সফলতাৰ সোৱাদ লাভ কৰিছিল ২০১০ চনত । সেইবাৰ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ওড়িশাই সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । আনহাতে, ২০১২ চনত তেওঁ ভাৰতীয় দললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল । তাৰ পিছৰে পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ১২ বাৰ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে ৫ বাৰ পদক বিজয়ী দলৰ অংশ হৈ পৰিছে । ওড়িশাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপ বিজয়ী দলৰ সাতবাৰৰ সদস্য হিচাপে তেওঁ সমগ্ৰ জাকাৰ্টা (ইণ্ডোনেছিয়া), ভিয়েণ্টিয়ান (লাওছ), ছিংগাপুৰ, কলম্বো (শ্ৰীলংকা) আৰু মেনিলা (ফিলিপাইনছ)ৰ এছিয়ান প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
আজি তেওঁৰ ক্ৰীড়াৰ প্ৰমাণ-পত্ৰই এক প্ৰমাণ হিচাপে থিয় দিছে যে প্ৰতিকূলতায়ো প্ৰতিভাক উৰিবলৈ ডেউকা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
মীৰাৰাণীৰ যাত্ৰা অৱশ্যে কেতিয়াও বেদনামুক্ত নাছিল । "কলিংগ ষ্টেডিয়ামত ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত থকাৰ সময়তে মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হয় । মই দেশৰ হৈ খেলি থকাৰ বাবে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ । মই নিশ্চিত যে মোৰ পিতৃ-মাতৃয়ে য'তেই নাথাকক কিয় মোক লৈ গৌৰৱ কৰিব ।" আৱেগিকভাৱে তেওঁ কয় ।
তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কাহনু চৰণ হেমব্ৰমে বিশ্বাস কৰে যে কষ্টই তেওঁক আৰু শক্তিশালী কৰি তুলিছিল । "আমি ভাই-ভনীসকলৰ ভিতৰত মীৰা সৰুৰে পৰা মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে দৃঢ় আছিল । জীৱনৰ আৰম্ভণিতে শাৰীৰিক কাম কৰিছিল । সেইটোৱে তেওঁৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিছিল । গতিকে যেতিয়া তেওঁ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ পালে তেতিয়া আগবাঢ়ি গ'ল ।" জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কয় ।
আনহাতে, তেওঁৰ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহে অৱশ্যে তেওঁক শৈক্ষিক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাত কেতিয়াও বাধা দিয়া নাই । মীৰাৰাণীয়ে দুয়োটাকে নিপুণভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । ২০১২ চনত মেট্ৰিক সম্পূৰ্ণ কৰি ২০১৭ চনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি ২০১৯ চনত বি পি এড ডিগ্ৰী লাভ কৰা মীৰাই বৰ্তমান ভুৱনেশ্বৰৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ত ক্ৰীড়া শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যুৱ খেলুৱৈ, বিশেষকৈ সমাজৰ বঞ্চিত শ্ৰেণীৰ ছোৱালীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আছে ।
যদিও আঘাতে তেওঁক ২০২১ চনৰ পৰা প্ৰতিযোগিতামূলক ৰাগবীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে, তথাপিও তেওঁ নিজৰ ফিটনেছ বজাই ৰাখিছে আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতা আদান-প্ৰদান কৰি আৰু দলৰ সদস্যসকলক প্ৰশিক্ষণ দি ওড়িশাৰ মহিলা দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
মীৰাৰাণী হেমব্ৰমৰ জীৱনটোক কেৱল ক্ৰীড়াৰ দ্বাৰাই মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰি । ইয়াৰ লগত জড়িত আছে জীয়াই থকাৰ বাবে সংগ্ৰাম, ত্যাগ আৰু ভাগ্যৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰাৰ সংকল্প । কিন্তু দুখ-কষ্টৰ যাত্ৰা বেছি হোৱা জীৱনটোৱে মীৰাৰাণীক কেতিয়াও হুমুনিয়াহ বা মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰা নাই । তেওঁ নিজৰ এই কাহিনীটোক বহু বেছি ৰোমাঞ্চকৰ কৰি তোলাৰ বিৰোধিতা কৰে । তেওঁ কয়, “য’ত সংগ্ৰাম থাকে, তাতেই সফলতা থাকে ।"