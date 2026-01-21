ETV Bharat / sports

ছ’চিয়েল মিডিয়াত হিন্দু দেৱতাৰ AI ভিডিঅ’ পোষ্ট; ৰিংকু সিঙৰ ভগ্নীয়ে খুজিলে ক্ষমা

ৰিংকু সিঙৰ একাউণ্টৰ পৰা হনুমানক লৈ AI ভিডিঅ’শ্বেয়াৰ কৰাত সৰৱ কৰ্ণী সেনা ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত হিন্দু দেৱতাৰ এ আই ভিডিঅ’ পোষ্ট (ETV Bharat)
January 21, 2026

আলিগড় (উত্তৰ প্ৰদেশৰ) : সোঁপন্থী কৰ্ণী সেনাৰ ৰোষত পৰিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ উদীয়মান বেটিং তাৰকা ৰিংকু সিং । মাৰমুখী বেটাৰগৰাকীয়ে ভগৱান হনুমানকে ধৰি হিন্দু দেৱতাসকলৰ AI ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰাৰ পিচত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সোঁপন্থী কৰ্ণী সেনাই । ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে 'ধৰ্মীয় আৱেগক আঘাত কৰা' বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ছাছনি গেট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।

উল্লেখ্য় যে ৰিংকু সিঙৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ পৰা হিন্দু দেৱতাক লৈ AI ভিডিঅ’ এটা শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছতেই এই অভিযোগ উত্থাপন হয় । ভিডিঅ’টোত সিঙে ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অবিৰতভাৱে ছয় মাৰি থকা দেখা গৈছে আৰু তাৰ পিছত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, "কোনে আপোনাক সফলতা দিলে ?" ভিডিঅ’টোত এই সফলতাৰ কাৰণ দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

কৰ্ণী সেনাৰ জিলা সভাপতি সুমিত তোমৰে বেটাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰত অভিযোগ কৰে যে ভিডিঅ’টোত ভগৱান হনুমান, ভগৱান শিৱকে ধৰি অন্যান্য দেৱতাসকলে ছানগ্লাছ পিন্ধি গাড়ীত বহি থকা আৰু পটভূমিত ইংৰাজী গীত থকা দেখা গৈছে।

কৰ্ণী সেনাই কয়, "এই ধৰণৰ চিত্ৰণে ধৰ্মীয় আৱেগত আঘাত কৰে ।" ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভিডিঅ’টো ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে চোৱা হৈছে আৰু ই সমাজলৈ ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । এই বিষয়ত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে তোমাৰে ।

এই অভিযোগৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া মনোজ কুমাৰে কয়, "ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টটো সন্দৰ্ভত এজাহাৰ লাভ কৰা হৈছে । বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে আৰু উত্থাপিত তথ্যৰ ভিত্তিত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"

অৱশ্য়ে এই ভিডিঅ’টোক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাত ৰিংকু সিঙৰ ভগ্নী নেহা সিঙে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰি ভিডিঅ’টোৰ জৰিয়তে কাৰো অনুভৱত আঘাত দিয়াৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে সিঙৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে AI জেনেৰেট কৰা ভিডিঅ’টো ।

