ETV Bharat / sports

বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যা ! ভিয়েটনামত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন ৭০ বছৰীয়া ভাৰোত্তোলকৰ

ভিয়েটনামত চাৰিটাকৈ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি বিশ্ববাসীক স্তম্ভিত কৰে দুই জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈয়ে । প্ৰমাণ কৰিলে অনুশাসন, ফিটনেছ আৰু দৃঢ়তাই যে বয়সক পৰাস্ত কৰিব পাৰে ।

WORLD POWERLIFTING CHAMPIONSHIP
বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যা ! ভিয়েটনামত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন ৭০ বছৰীয়া ভাৰোত্তোলকৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 3:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

চিণ্ডৱাৰা (মধ্যপ্ৰদেশ) : বয়স যে মাথোঁ এটা হিচাপৰ সংখ্যা সেই কথা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে প্ৰমাণ কৰি আহিছে । কিয়নো প্ৰবল মনোবল, অদমনীয়া ইচ্ছাশক্তি আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যে বয়সৰ পৰিধি ভেদ কৰিও সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি তাৰ বিভিন্ন উদাহৰণ আছে । এইবাৰ সেই উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে আমাৰ দেশৰে দুগৰাকী প্ৰবীণ ব্যক্তিয়ে ।

মধ্যপ্ৰদেশৰ চিণ্ডৱাৰা জিলাৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভাৰোত্তোলকৰ সন্মুখত বয়সেও মূৰ দোৱাবলগীয়া হৈছে । যিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে অনুশাসন আৰু দৃঢ়তাই বয়সৰ সীমাবদ্ধতাকো হেলাৰঙে নেওচিব পাৰে । ক্ৰমে ৭০ আৰু ৬৬ বছৰ বয়সত ৰাজেন্দ্ৰ সিং ঠাকুৰ আৰু সঞ্জয় চাটে ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পাৱাৰলিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি ভাৰতলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । অৱসৰৰ পৰৱৰ্তী জীৱনতো যে অপৰিসীম সম্ভাৱনা থাকে সেই কথাও তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰে ।

ৱৰ্ল্ড ৰ’ পাৱাৰলিফটিং এছ’চিয়েশ্যনৰ (World Raw Powerlifting Association) তত্ত্বাৱধানত ভিয়েটনামৰ হো-চি-মিন চহৰত অনুষ্ঠিত এই চেম্পিয়নশ্বিপত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৮৩ কেজি শাখাত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বেন্স প্ৰেছ আৰু ডেডলিফ্ট ইভেণ্টত প্ৰত্যেকেই দুটাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে । এই চেম্পিয়নশ্বিপত মুঠ ৩৫ গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

WORLD POWERLIFTING CHAMPIONSHIP
বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যা ! ভিয়েটনামত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন ৭০ বছৰীয়া ভাৰোত্তোলকৰ (ETV Bharat)

ৰাজেন্দ্ৰ সিং ঠাকুৰে কয় যে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা মাত্ৰ দুজন খেলুৱৈহে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু দুয়োজনেই চিণ্ডৱাৰাৰ । তেওঁ কয়, "পদক প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সময়ত ভাৰতীয় পতাকাক চেলুট জনাই থিয় দি থকাটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আছিল । জ্যেষ্ঠ নাগৰিক শাখাত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিণ্ডৱাৰাই সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে, জিলাখনৰ এথলিটসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে বিদেশত পদক লাভ কৰিছে যদিও এই স্বৰ্ণজয়ৰ ঐতিহাসিক কৃতিত্বই এনে এক অভিলেখ গঢ়ি তুলিছে যিয়ে অঞ্চলটোৰ অধিক জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈক উৎসাহিত কৰিব ।

বেংকৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী সঞ্জয় চাটেয়ে ছবছৰ পূৰ্বে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও ফিটনেছ হৈছে তেওঁক পৰিচালিত কৰা মূলমন্ত্ৰ ।

WORLD POWERLIFTING CHAMPIONSHIP
বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যা ! ভিয়েটনামত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন ৭০ বছৰীয়া ভাৰোত্তোলকৰ (ETV Bharat)

"অৱসৰৰ পিছতো মই সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰো । যিহেতু মই বহুত যত্ন লওঁ আৰু অনুশাসনৰ সৈতে জীৱনটো কটাওঁ, সেয়েহে মই কেতিয়াও দুৰ্বল অনুভৱ কৰা নাই বা কোনো ডাঙৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা নাই ।" জিমত গ্ৰহণ কৰা প্ৰশিক্ষণে তেওঁক অপৰিসীমভাৱে সহায় কৰা বুলি উল্লেখ কৰি চাটেয়ে কয় ।

আনহাতে, ৰাজেন্দ্ৰ সিং ঠাকুৰে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কনিষ্ঠ খেলুৱৈসকলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে বিশ্বাস কৰে যে ফিট হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত মানসিকতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

"বহুতে বয়স অনুযায়ী জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সেয়াই বাধা হৈ পৰে । ই তেওঁলোকক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি তোলে । সক্ৰিয় আৰু অনুশাসিত হৈ থাকিলে বয়সক পৰাস্ত কৰিব পাৰি ।" তেওঁলোকে কয় ।

WORLD POWERLIFTING CHAMPIONSHIP
বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যা ! ভিয়েটনামত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন ৭০ বছৰীয়া ভাৰোত্তোলকৰ (ETV Bharat)

তেওঁলোকৰ ফিটনেছ মন্ত্ৰৰ ভিতৰত আছে দৈনিক ব্যায়াম, ধাৰাবাহিক ক্ৰীড়া অনুশীলন, সুষম খাদ্য, সঠিক টোপনি আৰু মানসিক চাপমুক্ত জীৱনশৈলী ।

"৭০ বছৰ বয়সত বেছিভাগ মানুহেই জিৰণি লোৱাৰ সময় বুলি ভাবে । তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থকাৰ প্ৰৱণতা থাকে । কিন্তু আমি বাহিৰৰ বিশ্বত খোজ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । আমি ওজন তুলি লওঁ, কাৰণ ই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।" শক্তিৰ যে কোনো বয়সৰ সীমা নাথাকে সেই কথা প্ৰমাণ কৰা ব্যক্তি দুগৰাকীয়ে কয় ।

লগতে পঢ়ক :বিচিচিআইৰ হেঁচাত আইচিচিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে মানি নলয় বাংলাদেশে
লগতে পঢ়ক :অৱসৰ নিশ্চিত কৰিছে ছাইনা নেহৱালে; দুবছৰ ধৰি খেলপথাৰৰ পৰা আছিল আঁতৰত

TAGGED:

MAKING RECORD IN VIETNAM
RAJENDRA SINGH THAKUR
SANJAY CHATE
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD POWERLIFTING CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.