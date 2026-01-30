দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ডব্লিউ পি এল ফাইনেলত প্ৰৱেশ স্মৃতিৰ আৰ চি বি
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৮ উইকেটত সহজ জয় সাব্যস্ত কৰে ।
Published : January 30, 2026 at 1:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : এক অল ৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনেৰে চলিত ডব্লিউ পি এলত ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে এক বিশাল জয় সাব্যস্ত কৰে । ইয়াৰ লগে লগে এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত উইমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণত দলটোৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণত জয়লাভ কৰি বৰ্তমান চেম্পিয়ন দল হিচাপে আছে স্মৃতি মান্ধানাৰ আৰ চি বি ।
আৰ চি বিয়ে মাত্ৰ ১৩.১ অভাৰতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ।
১৪৪ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰাটো আৰ চি বিৰ বাবে তেনেই উজু পৰে । কিয়নো হাতত ৮টা উইকেট বাকী থকা অৱস্থাত মাত্ৰ ১৩.১ অ'ভাৰতে এই লক্ষ্যত উপনীত হয় আৰ চি বি । অ’পেনাৰ গ্ৰেচ হেৰিছ আৰু স্মৃতি মান্ধানাই অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি দলটোৰ এক আধিপত্যশীল জয় নিশ্চিত কৰে । হেৰিছে ৩৭টা বলত ৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে অধিনায়ক মান্ধানাই ২৭টা বলত ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
আনহাতে, ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছৰ হৈ শিখা পাণ্ডে আৰু আশা শোভনা জয়ে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে টছত পৰাজিত হৈ প্ৰথমে বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছৰ দলটোৰ ৰাণ সংখ্যা ৮ উইকেটৰ বিনিময়ত মাত্ৰ ১৪৩ ৰাণতে সীমাবদ্ধ হয় ।
মেগ লেনিং আৰু দীপ্তি শৰ্মাৰ অপেনিং যুটিয়ে এক দৃঢ়তাপূৰ্ণ আৰম্ভণি প্ৰদান কৰাৰ পিছতো ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছে প্ৰথমে বেটিং কৰি মাত্ৰ ১৪৩ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মেগ নেলিঙে ৩০টা বলত ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে দীপ্তি শৰ্মাই ৪৩টা বলত ৫৫ ৰাণৰ ইনিংছ উপহাৰ দিয়ে । প্ৰথম উইকেটত মাত্ৰ ৮.১ অ'ভাৰত ৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত দলটোৱে এক বিশাল স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ আশা জাগি উঠিছিল যদিও মেগ লেনিং আউট হোৱাৰ পিছত দলটোৱে ছন্দ হেৰুৱায় ।
এটাৰ পিছত আন এটা উইকেটৰ ধাৰাবাহিক পতনৰ বাবে পৰৱৰ্তী ৬৯ ৰাণত ৮টা উইকেট হেৰুৱায় । আৰ চি বিৰ খেললৈ উভতি অহাত নেতৃত্ব দিয়ে নাডিন ডি ক্লাৰ্কে । ক্লাৰ্কে চাৰিটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে গ্ৰেচ হেৰিছে দুটা উইকেট দখল কৰে । আনহাতে, লৰেন বেল আৰু শ্ৰেয়াংকা পাটিলে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা
ইফালে পইণ্ট তালিকাত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ বাবে তিনিটা দল দৌৰত আছে । লীগ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন মেচত গুজৰাট জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে খেলিব । এই মেচখনৰ বিজয়ী দলটোৱে এলিমিনেটৰত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, দিল্লী কেপিটেলছ আৰু ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগা মেচখনত যদি দিল্লীয়ে জয়লাভ কৰে তেন্তে এলিমিনেটৰত স্থান লাভৰ সুযোগ পাব ।