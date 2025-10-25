ETV Bharat / sports

ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেটত প্ৰথম ইনিংছতেই বিপৰ্যয় অসমৰ: বেটে-বলে উজলিল ৰিয়ান পৰাগ

অসমে ১০৩ ৰাণত আউট । ইয়াৰ পিছত ১০৮ ৰাণতে সকলো উইকেট হেৰুৱালে ছাৰ্ভিচেছে । ৰিয়ান পৰাগে দখল কৰিলে ৫ উইকেট ।

Assam VS Services in Ranji Trophy cricket
ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেটত অসম-ছাৰ্ভিচেছৰ মেচ (ETV Bharat Assam)


By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 6:39 PM IST


তিনিচুকীয়া: সুদীৰ্ঘ ২৪ বছৰ পিছত তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা । এই প্ৰতিযোগিতাত ঘৰুৱা দল অসমে ছাৰ্ভিচেছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে । আজিৰে পৰা তিনিচুকীয়াত আৰম্ভ হোৱা ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ মেচখনত তাৰকা খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগে বেটে-বলে উজলি উঠিছে ।

তিনিচুকীয়াৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত (কচুজান খেলপথাৰত) পুনৰ হৈছে ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা । আজি পুৱা ৮.৩০ বজাৰ পৰা মেচখন আৰম্ভ হয় অসম বনাম ছাৰ্ভিচেছৰ মাজত ৷ প্ৰথম দিনটোতে বাতৰি প্ৰেৰণৰ সময়লৈকে প্ৰথম ইনিংছ সামৰে দুয়োটা দলে ৷

ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেটত অসম-ছাৰ্ভিচেছৰ মেচ (ETV Bharat Assam)

টচত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ঘৰুৱা দলটোৱে । অৱশ্য়ে ঘৰুৱা দলটোৱে সুযোগ লোৱাত ব্য়ৰ্থ হয় । অসমে ১০৩ ৰাণত প্ৰথম ইনিংছ সামৰে । প্ৰথম ইনিংছত অসমৰ হৈ সৰ্বাধিক ৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে প্ৰদ্যুন্ন শইকীয়াই আৰু ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰে ৩৬ ৰাণ ৷ আনহাতে ছাৰ্ভিচেছ দলে প্ৰথম ইনিংছত ৰিয়াণ পৰাগৰ দুৰ্দান্ত বলিঙৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰি সকলোকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ১০৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ছাৰ্ভিচেছৰ হৈ সৰ্বাধিক ৫১ ৰাণ কৰে ইৰফান আলীয়ে । অসমৰ হৈ ৫ টা উইকেট দখল কৰে ৰিয়াণ পৰাগে ।

Assam VS Services in Ranji Trophy cricket
ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেটত অসম-ছাৰ্ভিচেছৰ মেচ (ETV Bharat Assam)

খেলখন উপভোগ কৰি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিখন জিলাতে এনেধনৰ খেল খেলাব পৰা এটা পৰিবেশ গঢ় দিয়াটো অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ মূল লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,“আমি বিগত ২-৩ বছৰে বহু কাম কৰি আহিছিলো । যাৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াত এখন অতি উন্নত মানৰ খেলপথাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । সেইবাবে আজি আমি ৰঞ্জি ট্ৰফীৰ দৰে এখন খেল খেলাবলৈ সক্ষম হৈছো । আজি তিনিচুকীয়াত অসম দলে ভাল খেলি আছে, ৰিয়ান পৰাগে খেলি আছে । তিনিচুকীয়াৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল আজি ওলাই আহিছে ৷ আমি আশা কৰিছো সকলো জিলাতে এদিন ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা খেলাবলৈ সক্ষম হম ।”

