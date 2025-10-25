ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেটত প্ৰথম ইনিংছতেই বিপৰ্যয় অসমৰ: বেটে-বলে উজলিল ৰিয়ান পৰাগ

ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেটত প্ৰথম ইনিংছতেই বিপৰ্যয় অসমৰ: বেটে-বলে উজলিল ৰিয়ান পৰাগ
অসমে ১০৩ ৰাণত আউট । ইয়াৰ পিছত ১০৮ ৰাণতে সকলো উইকেট হেৰুৱালে ছাৰ্ভিচেছে । ৰিয়ান পৰাগে দখল কৰিলে ৫ উইকেট ।
Published : October 25, 2025 at 6:39 PM IST
তিনিচুকীয়া: সুদীৰ্ঘ ২৪ বছৰ পিছত তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা । এই প্ৰতিযোগিতাত ঘৰুৱা দল অসমে ছাৰ্ভিচেছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে । আজিৰে পৰা তিনিচুকীয়াত আৰম্ভ হোৱা ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ মেচখনত তাৰকা খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগে বেটে-বলে উজলি উঠিছে ।
তিনিচুকীয়াৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত (কচুজান খেলপথাৰত) পুনৰ হৈছে ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা । আজি পুৱা ৮.৩০ বজাৰ পৰা মেচখন আৰম্ভ হয় অসম বনাম ছাৰ্ভিচেছৰ মাজত ৷ প্ৰথম দিনটোতে বাতৰি প্ৰেৰণৰ সময়লৈকে প্ৰথম ইনিংছ সামৰে দুয়োটা দলে ৷
টচত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ঘৰুৱা দলটোৱে । অৱশ্য়ে ঘৰুৱা দলটোৱে সুযোগ লোৱাত ব্য়ৰ্থ হয় । অসমে ১০৩ ৰাণত প্ৰথম ইনিংছ সামৰে । প্ৰথম ইনিংছত অসমৰ হৈ সৰ্বাধিক ৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে প্ৰদ্যুন্ন শইকীয়াই আৰু ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰে ৩৬ ৰাণ ৷ আনহাতে ছাৰ্ভিচেছ দলে প্ৰথম ইনিংছত ৰিয়াণ পৰাগৰ দুৰ্দান্ত বলিঙৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰি সকলোকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ১০৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ছাৰ্ভিচেছৰ হৈ সৰ্বাধিক ৫১ ৰাণ কৰে ইৰফান আলীয়ে । অসমৰ হৈ ৫ টা উইকেট দখল কৰে ৰিয়াণ পৰাগে ।
খেলখন উপভোগ কৰি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিখন জিলাতে এনেধনৰ খেল খেলাব পৰা এটা পৰিবেশ গঢ় দিয়াটো অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ মূল লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,“আমি বিগত ২-৩ বছৰে বহু কাম কৰি আহিছিলো । যাৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াত এখন অতি উন্নত মানৰ খেলপথাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । সেইবাবে আজি আমি ৰঞ্জি ট্ৰফীৰ দৰে এখন খেল খেলাবলৈ সক্ষম হৈছো । আজি তিনিচুকীয়াত অসম দলে ভাল খেলি আছে, ৰিয়ান পৰাগে খেলি আছে । তিনিচুকীয়াৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল আজি ওলাই আহিছে ৷ আমি আশা কৰিছো সকলো জিলাতে এদিন ৰঞ্জি ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা খেলাবলৈ সক্ষম হম ।”