৩০ মাৰ্চত গুৱাহাটীত ৰাজস্থান ৰয়েলছ-চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হাইভল্টেজ IPL মেচ : ১৫ মাৰ্চৰ পৰা টিকট মুকলি

৩০ মাৰ্চত গুৱাহাটীত ৰাজস্থান ৰয়েলছ-চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হাইভল্টেজ IPL মেচ : ১৫ মাৰ্চৰ পৰা টিকট মুকলি
গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত হ’ব ১৯ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই হাইভল্টেজ মেচখন । ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে টিকট ক্ৰয়ৰ এপ মুকলি হ’ব ।
Published : March 14, 2026 at 11:47 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ (এচিএ) ষ্টেডিয়ামত ৩০ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব ১৯ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (আই পি এল-২০২৬) ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজৰ হাইভল্টেজ ক্ৰিকেট মেচ । এই মেচখনৰ টিকট ১৫ মাৰ্চৰ পৰা দৰ্শকে অনলাইনযোগে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
দেওবাৰে দুপৰীয়া দুই বজাৰ পৰা ছয় বজালৈ প্ৰথম চাৰি ঘণ্টাত ইতিমধ্যে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰি থোৱা দৰ্শকসকলে প্ৰথমে টিকট ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । আনহাতে বিয়লি ছয় বজাৰ পৰা সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে টিকট ক্ৰয়ৰ এপ মুকলি হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, এইবাৰ দৰ্শকৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিজিটেল মোবাইল টিকেটিং ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে ৷ এই সুবিধা ল’বৰ বাবে দৰ্শকে একমাত্ৰ ডিষ্টিক্ট-জ’মাটো এপৰ সহায় ল’ব লাগিব ৷ এপ ষ্ট’ৰ বা গুগুল প্লে ষ্ট’ৰ পৰা ডিষ্টিক্ট-জ’মাটো এপটো ডাউনলট কৰি অতি সহজে নিজৰ পছন্দৰ টিকটতো মোবাইল ফোনৰ যোগেদি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
অসমক নিজৰ দ্বিতীয় ঘৰ হিচাপে লোৱা আই পি এলৰ উদ্বোধনী বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন ৰাজস্থান ৰয়েলছে এইবাৰ সাতখন ঘৰুৱা মেচৰ হাইভল্টেজ তিনিখন খেল গুৱাহাটীত খেলিব । সেই অনুসৰি অহা ৩০ মাৰ্চত গুৱাহাটীত হ’বলগা প্ৰথমখন মেচত ৰাজস্থান ৰয়েলছ পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি হ’ব ।
আনহাতে অহা সাত এপ্ৰিলত এ চি এ ষ্টেডিয়ামৰ দ্বিতীয়খন মেচত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ’ব পাঁচবাৰ চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ । ইফালে বিগত আই পি এলৰ চেম্পিয়ন আৰ চি বিয়ে অহা ১০ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত হ’বলগা তৃতীয় মেচখনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি হ’ব ।
অৱশ্যে এপ্ৰিলত হ’বলগা মেচ দুখনৰ টিকট কিন্তু দেওবাৰে দৰ্শকে নাপাব । উভয় মেচৰ টিকট পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্ধাৰণ কৰা দিনতহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
স্মৰ্তব্য যে যোৱাবছৰ আৰ আৰ-চি এছ কে মেচখন দৰ্শকৰ সংখ্যাৰে গুৱাহাটীত এতিয়ালৈকে হোৱা শ্ৰেষ্ঠ খেল আছিল । ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সমৰ্থকৰ লগতে ধোনীৰ অনুৰাগী এইবাৰো সাজু হৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰথম আই পি এল মেচখনৰ বাবে ।
ইফালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ খেলিব আহিব ৰোহিত শৰ্মাৰ দল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু বিৰাট কোহলিৰ দল আৰ চি বি । তিনিওখন মেচক লৈ দৰ্শকৰ উন্মাদনা ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে ।