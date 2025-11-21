বিশ্ব বক্সিং কাপ ২০২৫ত স্বৰ্ণ জয় কোটাৰ অৰুন্ধতী চৌধাৰীৰ

বিশ্ব বক্সিং কাপ ২০২৫ত স্বৰ্ণ জয় কোটাৰ অৰুন্ধতী চৌধাৰীৰ
ফাইনেলত উজবেকিস্তানৰ বক্সাৰ আজিজা জোকিৰোভাক ৫-০ পইণ্টত পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ৰাজস্থানৰ অৰুন্ধতী চৌধাৰীয়ে ।
Published : November 21, 2025 at 4:29 PM IST
কোটা/গ্ৰেটাৰ নয়ডা : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সাৰ অৰুন্ধতী চৌধাৰীয়ে পুনৰবাৰ ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল । দিল্লী এনচিআৰৰ গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ শ্বহীদ বিজয় সিং পাঠিক ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব বক্সিং কাপ ২০২৫ৰ মহিলাৰ ৭০ কেজি ফাইনেলত উজবেকিস্তানৰ বক্সাৰ আজিজা জোকিৰোভাক ৫-০ পইণ্টত পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ৰাজস্থানৰ কোটাৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।
অৰুন্ধতী চৌধাৰীৰ প্ৰশিক্ষক অশোক গৌতমে কয় যে আঘাতৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি খেলৰ পৰা আঁতৰি থকা অৰুন্ধতীৰ এয়া এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৮ নৱেম্বৰত ছেমিফাইনেলত ৰেফাৰী ষ্টপড কনটেষ্ট (আৰ এছ চি) নকআউটৰ জৰিয়তে তিনিবাৰৰ বিশ্বকাপৰ পদক বিজয়ী জাৰ্মানীৰ লিঅ'নি আইছা মুলাৰক পৰাস্ত কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।
প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "হাতৰ আৰু গোৰোহাৰ গুৰুতৰ আঘাতৰ বাবে ডেৰ বছৰ ধৰি অনুপস্থিত থকাৰ পিছত এয়া তেওঁৰ অষ্টমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বৰ্ণ পদক ।"
২০ জনৰো অধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা ৭০ কেজি ওজন শাখাত ভাৰতীয় মহিলা বক্সিং দলৰ সদস্য হৈছে অৰুন্ধতী । বৰ্তমান অৰুন্ধতী ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত হাবিলদাৰ হিচাপে কৰ্মৰত । অৰুন্ধতীৰ এই জয়ত কোটাত উল্লাস দেখা গৈছে । কোটা বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি তথা পিতৃ সুৰেশ চৌধাৰীয়ে কন্যাক লৈ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰি কয়, "কোটাৰ বাবে এয়া গৌৰৱৰ বিষয় ।" মাতৃ সুনীতা চৌধাৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে অৰুন্ধতীৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে ২০২৬ চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ হৈ আন এক স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা ।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা, ৱুশ্বু এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি শিৱ ভগৱান গোদাৰা, প্ৰশিক্ষক সুৰজ গৌতম, মহাবলী স্প'ৰ্টছ একাডেমীৰ বিষয়া আৰু সদস্যসকলে অৰুন্ধতীক বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । কোটা বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতে কোটাবাসীও অৰুন্ধতীৰ এই সাফল্যত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ বাবে দুঃখবৰ; গুৱাহাটীত দেখা নাপাব শুভমন গিলৰ বেটৰ যাদু