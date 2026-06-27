ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপৰ ইৰাণ-ইজিপ্তৰ মেচত উৰিল ৰামধেনু পতাকা; কিয় উৰিল এই পতাকা ?

ইৰাণৰ ফেডাৰেচনে কয়, মুছলমান দেশ হিচাপে ইৰাণ আৰু ইজিপ্তৰ মাজত গভীৰ সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় সামঞ্জস্য আছে । এয়া জনসাধাৰণৰ মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰে ।

FIFA 2026
ইজিপ্ত আৰু ইৰাণৰ মাজত ছিয়াটলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ফুটবল মেচৰ পূৰ্বে এজন দৰ্শকে পতাকা লৈ থকাৰ দৃশ্য (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 4:49 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ছিয়াটল : ক্ৰীড়াক কোৱা হয় একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক । ভূপেন হাজৰিকায়ো ক্ৰীড়াক লৈ এক কালজয়ী গীত ৰচনা কৰি গৈছে, "এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন, ক্ৰীড়া হʼল শান্তিৰ প্ৰাংগণ... যৌৱন যʼত আজি জ্যোতিৰ্ময়, অসুস্থ এলাহক এফলীয়া কৰি (যʼত)/ জীৱনৰ গতি হয় কৰ্মময়... বিচ্ছিন্নতাৰ নীতি নালাগে, কাম্য সমন্বয়/ ক্ৰীড়াবিদে নেজানে একতা বিনে, একতাৰ ধিয়ানতে তন্ময়... ক্ৰীড়া মাথোঁ খেল-ধেমালি নহয়, নহয় মাথোঁ প্ৰতিযোগিতা/ (এক) সুন্দৰ সবল জাতি গঠনত, ক্ৰীড়াই কৰে সহযোগিতা..." ক্ৰীড়া যে সমন্বয় আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা সেয়া প্ৰতিফলিত হ'ল বিশ্বকাপ ফুটবলৰ মঞ্চতো । কিন্তু এয়া আছিল এক ভিন্ন অৰ্থত । সাধাৰণ মানুহতকৈ ভিন্ন কিছু সম্প্ৰদায়ে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি বিশ্বকাপৰ মেচত প্ৰদৰ্শন কৰা এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত ।

শুকুৰবাৰে ছিয়াটলৰ বিশ্বকাপ ষ্টেডিয়ামত ইৰাণ আৰু ইজিপ্তৰ বেনাৰৰ মাজত উৰি আছিল ৰামধেনুৰ পতাকা, য'ত লেচবিয়ান, গে, বাইছেক্সুৱেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ লোকৰ বাবে অতি কট্টৰপন্থী দুখন দেশৰ দল দুটা খেলপথাৰত অতীৰ্ণ হৈছিল । উল্লেখ্য যে এই ৰামধেনু পতাকা হৈছে এলজিবিটিকিউ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতীক ।

অৱশ্যে এয়া মাত্ৰ এক সংযোগহে আছিল যে চহৰখনৰ এক 'গৌৰৱপূৰ্ণ মেচ' (প্ৰাইড মেচ) ইৰাণ আৰু ইজিপ্তৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ পৰে । মেচখন অৱশেষত ১-১ গ'লৰ ব্যৱধানত সমাপ্ত হয় । আনহাতে, ইয়াৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট বিৰোধিতাৰো সন্মুখীন হ'বলগা হয় । কিন্তু ছিয়াটলৰ বিষয়া আৰু ইয়াৰ ফুটবল অনুৰাগীয়ে কয় যে এই অনন্য প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চহৰখনৰ সকলোৱে মিলুজুলি বাস কৰাৰ উদাহৰণ আৰু বিশ্বকাপত লাভ কৰা পাৰস্পৰিক একতা ভাবকো প্ৰদৰ্শন কৰা এক সুযোগ আছিল ।

কিছু দৰ্শকে প্ৰাইড মেচৰ গলবস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ষ্টেডিয়ামত ঘূৰি ফুৰি আছিল, আন কোনোৱে আকৌ নিজৰ মুখত ৰামধেনু অংকন কৰি লৈছিল বা মানৱ অধিকাৰ সংস্থা এটাই বিতৰণ কৰা বিনামূলীয়া পতাকা হাতত লৈ আছিল । এজন ব্যক্তিয়ে আকৌ এখন ডাঙৰ পোষ্টাৰ লৈ আছিল, য’ত PRIDE শব্দটোৰ ব্যাখ্যা লিখা আছিল : “Proud, Respectful, Inclusive, Diverse, Egyptian" অৰ্থাৎ "গৌৰৱান্বিত, সন্মানীয়, সাৰ্বজনীন, বৈচিত্ৰ্যময়, মিচৰীয়” ।

ষ্টেচি হাৰ্বাৰ হৈছে এলজিবিটিক সম্প্ৰদায়ৰ বাবে এটা এনজিঅ'ত কাম কৰা ব্যক্তি । তেওঁক স্থানীয় আয়োজক সমিতিয়ে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । তেওঁ মেচখনত ২০ জন যুৱকৰ সৈতে উপস্থিত আছিল । হাৰ্বাৰে কয় যে এই দুখন দেশৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাত তেওঁ আনন্দিত ।

তেওঁ কয়, "ছিয়াটলত ইজিপ্ত আৰু ইৰাণী মূলৰ লোকে বাস কৰে । এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে বিশ্বক নিজৰ পাৰস্পৰিক একতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ এক সুযোগ । ছিয়াটল হৈছে এনে এখন চহৰ, যিয়ে সকলোৰে লগত হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ে । আমি সদায় এনেদৰেই আছোঁ আৰু সদায় এনেদৰেই থাকিম ।"

ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত গৌৰৱ উদযাপন ঐতিহাসিকভাৱে হৈ আহিছে

ইৰাণত সমলিংগ সম্পৰ্ক অবৈধ, য’ত সমকামী পুৰুষক কুকৰ্মৰ (ছ’ড’মি) অভিযোগত ফাঁচি দিয়া হৈছে । আনহাতে, ইজিপ্তত সমকামী আৰু লেচবিয়ান লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলায় আৰু ৰামধেনুৰ পতাকাকে ধৰি সমকামী গৌৰৱৰ মুকলি প্ৰদৰ্শনক দমন কৰি ৰখা হৈছে । দেশ দুখনে ফিফাৰ ওচৰত 'প্ৰাইড মেচ' সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু এই সমাৰোহ উদযাপন বাতিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল । শুকুৰবাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে এক বিবৃতিত ইৰাণৰ ফেডাৰেচনে কয় যে তেওঁলোকে একাধিক পত্ৰ আৰু বৈঠকত ফিফাৰ আগত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু আশ্বাস দিয়া হৈছে যে “এই বিষয়ৰ সৈতে জড়িত কোনো অনুষ্ঠান বা প্ৰচাৰমূলক কাৰ্যসূচী ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত বা চৰকাৰী মেচ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অনুষ্ঠিত নহ’ব ।”

ইৰাণৰ ফেডাৰেচনে কয়, "ইৰাণ আৰু ইজিপ্ত দুখন মুছলমান দেশ, য’ত গভীৰ সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় সামঞ্জস্য আছে । আনহাতে, দুয়োটা ফেডাৰেচনে প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণে প্ৰদৰ্শন কৰা মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰে ।"

খেলপথাৰত খেলৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত 'প্ৰাইড'ৰ সৈতে জড়িত কোনো কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল আৰু হাফটাইমলৈকে একাংশ অনুৰাগীয়ে প্ৰাইড সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নথকাৰ বাবে হতাশ হোৱা বুলি কয় । মূৰত ৰামধেনুৰ বেণ্ড পৰিধান কৰা ছিয়াটলৰ হাণ্টাৰ শ্বেফাৰে কয়, "ফিফাৰ পৰা মই বহুত কিবা আশা নকৰোঁ । গতিকে মই ইমান আচৰিত হোৱা নাই । কিন্তু ই অলপ হতাশজনক ।"

শুকুৰবাৰে নিশা এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে ইৰাণ আৰু ইজিপ্তৰ ফেডাৰেচনৰ লগতে আয়োজক সমিতিকো প্ৰাইড মেচ সন্দৰ্ভত মন্তব্যৰ বাবে অনুৰোধ জনায় । ছিয়াটলৰ বিশ্বকাপ আয়োজক সমিতিৰ মুখপাত্ৰ হানা টাডেছে মেচৰ পূৰ্বে কয় যে ফিফাই ৰামধেনুৰ পতাকাক মানৱ অধিকাৰৰ বিবৃতি হিচাপে গণ্য কৰে আৰু অনুৰাগীসকলক ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত এই পতাকা উৰুৱাবলৈ অনুমতি দিব ।

ব্ৰিটিছ সমাজকৰ্মী পিটাৰ টেচেলে এখন প্ৰতিবাদী প্লেকাৰ্ড লৈ আহিছিল আৰু তাত লিখা আছিল, “ইৰাণ আৰু ইজিপ্তে সমকামী ফুটবলাৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে । এয়া ফিফাৰ নিয়মৰ বিৰুদ্ধে ।” তেওঁ এক বিবৃতিত কয় যে ষ্টেডিয়ামৰ বিষয়াসকলে পোষ্টাৰখন জব্দ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁ পোষ্টাৰখন গতাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । অৱশেষত তেওঁক কোৱা হৈছিল যে তেওঁ নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি যাব নোৱাৰে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্যৰ বাবে আয়োজক সমিতিলৈ এক সুকীয়া অনুৰোধ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

‘প্ৰাইড মেচ’ৰ পৰা অনুৰাগীসকলে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে

মেচখন আৰম্ভণিৰ তিনি ঘণ্টাৰো অধিক পূৰ্বে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিল ৫০ বছৰীয়া এণ্টনি ভেগা । তেওঁ হাতত এখন ৰামধেনু পতাকা লৈ জোকাৰি আছিল । পতাকাখন তেওঁ ভিতৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিল । লটাৰীৰ জৰিয়তে টিকট লাভ কৰাৰ পিছত নিজৰ প্ৰথমখন বিশ্বকাপৰ মেচ উপভোগ কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁ ভাবে যে প্ৰাইড পতাকা লৈ বাহিৰত আৰু অধিক লোক থাকিব পাৰে ।

১৯৯১ চনত প্ৰথম প্ৰাইড উদযাপন কৰা ভেগাই কয়, "যদি ইৰাণ বা ইজিপ্তৰ দুই-এটা ল’ৰা-ছোৱালীয়ে এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰে যে আমেৰিকান হিচাপে আমি প্ৰকৃততে কেনে আৰু আমি কেনেদৰে সকলোকে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, বিশেষকৈ মোৰ ঘৰত, তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত মানুহৰ জীৱন তেওঁলোকৰ নিজৰো জীৱন সলনি কৰিব পাৰে ।”

উল্লেখ্য যে এই মেচখন ছিয়াটলৰ এলজিবিটিক সম্প্ৰদায়ৰ বাৰ্ষিক উদযাপনৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হৈছিল । ইয়াত সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে জনপ্ৰিয় প্ৰাইড পেৰেডো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । নিজকে পেনছেক্সুৱেল হিচাপে পৰিচয় দিয়া চাৰা বানে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত কান্ধত প্ৰাইড পতাকা মেৰিয়াই লৈ “ট্ৰেন্স লোকৰো অধিকাৰ আছে” বুলি লিখা শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধি থিয় হৈ আছিল । বানে কয়, “এয়া জীৱনত এবাৰ লাভ কৰা সুযোগৰ দৰেই আৰু ইয়াৰ অংশ হ’ব পৰাটো আৰু আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ ইতিহাসৰ অংশ হ’ব পৰাটো সঁচাকৈয়ে ভাললগা কথা ।”

লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ দেশ কেপ ভাৰ্ডে নকআউটত; শুকুৰবাৰৰ মেচৰ ফলাফল জানো আহক
লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপত 'হাইড্ৰেচন ব্ৰেক'ৰ সমালোচনা; ফিফাৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

PRIDE MATCH EGYPT IRAN
WORLD CUP PRIDE CELEBRATIONS
FIFA WORLD CUP 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.