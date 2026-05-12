ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে ক্ৰয় কৰা ক্ৰিকেট দলটোৰ অধিনায়ক কোন তাৰকা খেলুৱৈ ?

ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে ক্ৰয় কৰা ক্ৰিকেট দলটোৰ অধিনায়ক কোন তাৰকা খেলুৱৈ ?
এক নতুন ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে । ইউৰোপীয় টি-২০ প্ৰিমিয়াৰ লীগত ‘ডাবলিন গাৰ্ডিয়ানছ’ৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে ৰাহুল দ্ৰাবিড় ৷
Published : May 12, 2026 at 5:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: বেটছমেন, উইকেটকীপাৰ, অধিনায়ক, প্ৰশিক্ষকৰ পাছত এতিয়া নতুন ভূমিকাত দেখা যাব ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক ৷ জীৱনৰ এক নতুন ইনিংছ খেলিবলৈ সাজু হৈছে টীম ইণ্ডিয়াত ‘দ্য ৱাল’ নামেৰে পৰিচিত ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ৷ ইউৰোপীয় টি-২০ প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ইটিপিএল)ৰ প্ৰথম ছিজনত এটা দলৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে ৰাহুল দ্ৰাবিড় ৷ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ নাম ‘ডাবলিন গাৰ্ডিয়ানছ’ ৷
ইটিপিএলে ২০২৬ চনত বহু প্ৰত্যাশিত মুকলিৰ পূৰ্বে লীগৰ ছটা ফ্ৰেঞ্চাইজি সম্পূৰ্ণ কৰিছে । সোমবাৰে ডাবলিনত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ছটা দলৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি আৰু ইয়াৰ মালিকৰ নাম প্ৰকাশ পায়, য’ত ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক ডাবলিন ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মালিক হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰিচয় কৰাই দিয়া হয় ।
খবৰ অনুসৰি ‘ডাবলিন গাৰ্ডিয়ানছ’ৰ অধিনায়ক হ’ব প্ৰাক্তন ভাৰতীয় অফ স্পিনাৰ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন ৷
অশ্বিনে ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট আৰু ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলেও তেওঁ বিদেশী টি-২০ লীগত খেলি থাকিব বিচাৰিছে ৷ যোৱা বছৰৰ বিগ বেছ লীগ (বিবিএল) ছিজনত খেলিবলৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছিল যদিও আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে ৷ ছান ফ্ৰান্সিস্কো ইউনিকৰ্ণছৰ হৈ মেজৰ লীগ ক্ৰিকেট (এম এল চি) ২০২৬তো তেওঁক খেলপথাৰত দেখা যাব ৷
ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ইউৰোপীয় টি-২০ প্ৰিমিয়াৰ লীগত দল ক্ৰয় কৰাৰ সন্দৰ্ভত দ্ৰাবিড়ে কয় যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আঁৰৰ দৃষ্টিভংগীয়ে তেওঁক লীগৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷ লীগে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত দ্ৰাবিড়ে কয়, "ইটিপিএলৰ প্ৰতি মোক যিটোৱে আকৰ্ষণ কৰিছিল সেয়া আছিল এই লীগৰ আঁৰৰ ডাঙৰ দৃষ্টিভংগী ৷ ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে তৃণমূল পৰ্যায়ত ক্ৰিকেটৰ বিকাশ শক্তিশালী কৰা, আয়াৰলেণ্ড আৰু সমগ্ৰ ইউৰোপত উদীয়মান প্ৰতিভাৰ বাবে বাট মুকলি কৰা, ইউৰোপত ক্ৰিকেটক আগুৱাই নিয়া ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "ডাবলিনৰ ইতিমধ্যে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি অতি আবেগ থকা সম্প্ৰদায় আছে আৰু ইয়াত বিকাশৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে ৷ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক লালন-পালন কৰাটো মোৰ বাবে সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আহিছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ইটিপিএলে এই যাত্ৰাত অৰ্থপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে ৷"
ৰাহুলৰ যোগদান ইটিপিএলৰ বাবে অতি বিশেষ : ইটিপিএলৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক
ইটিপিএলৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক অভিষেক বচ্চনে কয় যে ৰাহুলৰ দৰে মহান ব্যক্তিত্বই এই যাত্ৰাত যোগদান কৰাটো ইটিপিএলৰ বাবে অতি বিশেষ ৷ আমাৰ দৃষ্টিভংগী কেৱল এখন লীগ সৃষ্টি কৰাই নহয়, বৰঞ্চ আইৰিছ আৰু বহল ইউৰোপীয় ক্ৰিকেট পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পৰা ওলাই অহা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাক অনুপ্ৰাণিত আৰু আগুৱাই যোৱাৰ বাবে এক মঞ্চ সৃষ্টি কৰা ৷
তেওঁ আৰু কয়, "বিশ্ব ক্ৰিকেট সমাজৰ সঁহাৰি অত্যন্ত উৎসাহজনক ৷ ষ্টিভ ৱ’, গ্লেন মেক্সৱেল, জন্টি ৰোডছ, ক্ৰীছ গেইল, ফাফ ডু প্লেছিছ, হাইনৰিখ ক্লাচেন আৰু ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ দৰে কিংবদন্তিৰ অংশগ্ৰহণে ইটিপিএলৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু ক্ৰিকেটৰ পৰৱৰ্তী বৃহৎ সম্প্ৰসাৰণৰ অঞ্চল হিচাপে ইউৰোপৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে ৷"
ইটিপিএল কি ?
ইউৰোপীয় টি-২০ প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ইটিপিএল) হৈছে ইউৰোপৰ প্ৰথমখন আইচিচিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত টি-২০ ফ্ৰেঞ্চাইজি প্ৰতিযোগিতা ৷ লীগত ছটা দল আছে – গ্লাছগো, আমষ্টাৰডাম, এডিনবাৰ্গ, ডাবলিন, বেলফাষ্ট আৰু ৰটাৰডেম ৷
ইটিপিএলৰ প্ৰথম সংস্কৰণ ২০২৬ চনৰ ২৬ আগষ্টৰ পৰা ২০ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব আৰু মুঠ ৩৩খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই ইউৰোপীয় লীগ আয়াৰলেণ্ড, স্কটলেণ্ড আৰু ৰয়েল ডাচ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে গঢ়ি তোলা হৈছে ৷
ইটিপিএলৰ ছটা দল আৰু ইয়াৰ মালিক :
- ডাবলিন ফ্ৰেঞ্চাইজি – ৰাহুল দ্ৰাবিড়
- বেলফাষ্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি – গ্লেন মেক্সৱেল আৰু ৰোহন লুণ্ড
- এডিনবাৰ্গ ফ্ৰেঞ্চাইজি – কাইল মিলছ, নাথান মেককালাম আৰু ৰেচেল ৱাইজমেন
- গ্লাছগো ফ্ৰেঞ্চাইজি – বিপুল আগৰৱালা আৰু ক্ৰীছ গেইল
- আমষ্টাৰডাম ফ্ৰেঞ্চাইজি – ষ্টিভ ৱ’, জেমী ড্ৱায়াৰ আৰু টিম থমাছ
- ৰটাৰডেম ফ্ৰেঞ্চাইজি – জন্টি ৰোডছ, ফাফ ডু প্লেছিছ, গ্লাছিন আৰু সমীৰ শ্বাহ আৰু মধুকৰ শ্ৰীবাস্তৱক (পৰিচালন অংশীদাৰ)
