ডেনমাৰ্কৰ লাইনক পৰাস্তক কৰি ভাৰতৰ সিন্ধুৰ শিৰত হায়লো অপেনৰ বিজয়ৰ মুকুট

ডেনমাৰ্কৰ লাইনক পৰাস্তক কৰি ভাৰতৰ সিন্ধুৰ শিৰত হায়লো অপেনৰ বিজয়ৰ মুকুট
বিডব্লিউএফৱৰ্ল্ড ট্যুৰ অধীনত আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয়বাৰলৈ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন পিভি সিন্ধুৰ ৷
By ANI
Published : November 1, 2026 at 10:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : জাৰ্মীনত অনুষ্ঠিত হায়লো অপেনত ভাৰতীয় তাৰকা শ্বাটলা পি ভি সিন্ধুৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ জয় ৷ দেওবাৰে হায়লো অপেনৰ মহিলা একক শাখাৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ শ্বাটলাৰ পিভি সিন্ধুৱে ডেনমাৰ্কৰ লাইন কেয়াৰ্চফেল্ডক ২১-১২, ২১-১৪ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰে ৷
ইয়াৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষত বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ অধীনত আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয়বাৰলৈ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে ভাৰতীয় খেলুৱৈ সিন্ধুৱে ৷ উল্লেখ্য যে, দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকীয়ে এসপ্তাহৰ পূৰ্বে ফ্ৰেন্স অপেনত ৰানাৰ্ছ-আপ হোৱাৰ পিছত হায়লো অপেনত খিতাপ দখল কৰে ৷
Danke schön, GERMANYYYYY!!!!!!! 🇩🇪❤️🏆 They say 31 is the new 21. I’m not going to argue. 😉😂 Through every high and every low, by Hanuman Ji’s grace. 🙏❤️ Still chasing. Always. https://t.co/EKcGFYVzqP— PV Sindhu (@Pvsindhu1) November 1, 2026
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত জাপান অপেনৰ খিতাপ জয়লাভ কৰিছিল শ্বাটলাৰ সিন্ধুৱে ৷ আনহাতে, দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হায়লো অপেনৰ ফাইনেল মেচখনত আৰম্ভণিতে ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ সিন্ধুৱে কিছু পইণ্টত আগবাঢ়ি আছিল যদিও তীব্ৰ যুঁজ দি ডেনমাৰ্কৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৫-৫ পইণ্টৰ সমতা স্থাপন কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে দুয়োগৰাকীৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷
কিন্তু সিন্ধুৱে অধিক আক্ৰমণাত্মক খেলেৰে ১১-৮ ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি বিৰতি লৈছিল ৷ তাৰ পিছত প্ৰথম গেমত ২১-১২ পইণ্টৰ ব্যৱধানত সমাপ্ত কৰে ৷ দ্বিতীয়টো গেমত ২১-১৪ পইণ্ট ব্যৱধানত ডেনমাৰ্কৰ খেলুৱৈগৰাকীক পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰে সিন্ধুৱে ৷
হায়লো অপেনত পি ভি সিন্ধুৰ যাত্ৰা
হায়লো অপেনত ভাৰতীয় তাৰকা শ্বাটলা পি ভি সিন্ধুৱে প্ৰথমখন মেচত ইউএইৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু ২১-১০, ২১-১০ ব্যৱধানত আৰামদায়ক জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰোজি অক্টাভিয়া পানকাছাৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ ২৬ মিনিটতে ২১-৯, ২১-৬ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে ।
তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ আঠখনৰ খেলতো নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখি জাৰ্মানীৰ আমালি শুলজক ২১-১২, ২১-১০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত স্থান সুৰক্ষিত কৰিছিল । ছেমি ফাইনেলত সিন্ধুৱে ভাৰতৰ ১৯ বছৰীয়া খেলুৱৈ আনমোল খাৰ্বৰ মুখামুখি হয় । তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ২১-১৩, ২১-১৬ ব্যৱধানত আনমোলক পৰাস্ত কৰি সিন্ধুৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:
বিডব্লিউএফ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ: ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিব সিন্ধুৱে, অসমকন্যা ঈশাৰাণীও আছে ৰিজাৰ্ভত
কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত অসম কন্যা অস্মিতা চলিহাৰ শিৰত বিজয়ৰ মুকুট