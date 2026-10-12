ETV Bharat / sports

বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত পুতুল সোণোৱালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদ

ভাৰতৰ হৈ সোণোৱালে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰি দেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে অসম সন্তানে ।

Putul Sonowal has clinched the Bronze medal at the World Bowls Champion of Champions in Australia
বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত পুতুল সোণোৱালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদ (@Sarbananda Sonowal X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিশ্ব ক্ৰীড়াংগণত আন এগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈয়ে পদক আঁজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত এইবাৰ পুতুল সোণোৱালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে এই পদক লাভ কৰিছে । এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনিত ভাৰতৰ হৈ সোণোৱালে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰি দেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে ।

এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ কোনো পদক লাভ কৰা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা সোণোৱালৰ এই সাফল্য়ৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁক সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।

সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত ৱৰ্ল্ড বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ পুতুল সোণোৱালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে, যিটো এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক। "

সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰা আমাৰ নিজৰ পুতুল সোণোৱাললৈ জনালোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন ।"

অসম আৰক্ষীৰ সদস্য সোণোৱালে ভাৰতৰ অন্যতম আগশাৰীৰ লন বল খেলুৱৈ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছে । তেওঁ ২০২৬ চনৰ এছিয়ান লন বলছ চেম্পিয়নশ্বিপত পুৰুষৰ একক স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত তেওঁৰ স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৬ চনৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত সোণোৱালে পুৰুষৰ একক প্ৰতিযোগিতাত তিনিবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছৰ পদক বিজয়ী কানাডাৰ ৰিয়ান বেষ্টাৰক পৰাস্ত কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক:গোলাঘাটত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ

তৃতীয়খন টি২০ ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মুখথেকেচা, শৃংখলাত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি

TAGGED:

পুতুল সোণোৱাল
ইটিভি ভাৰত অসম
অষ্ট্ৰেলিয়া
PUTUL SONOWAL
WORLD BOWLS CHAMPION OF CHAMPIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.