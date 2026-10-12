বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত পুতুল সোণোৱালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদ
ভাৰতৰ হৈ সোণোৱালে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰি দেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে অসম সন্তানে ।
Published : October 12, 2026 at 5:41 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্ব ক্ৰীড়াংগণত আন এগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈয়ে পদক আঁজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত এইবাৰ পুতুল সোণোৱালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে এই পদক লাভ কৰিছে । এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনিত ভাৰতৰ হৈ সোণোৱালে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰি দেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে ।
এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ কোনো পদক লাভ কৰা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা সোণোৱালৰ এই সাফল্য়ৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁক সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
Assam’s Putul Sonowal has clinched the Bronze medal at the World Bowls Champion of Champions in Australia, securing India’s first-ever medal at this prestigious championship. HCM Dr @himantabiswa extends his congratulations to Putul Sonowal on this historic achievement, expressing immense pride in his accomplishment, which has brought honour to Assam and the nation. HCM wishes him continued success in his sporting journey.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 12, 2026
সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত ৱৰ্ল্ড বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ পুতুল সোণোৱালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে, যিটো এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক। "
Heartiest congratulations to our very own Putul Sonowal on clinching the Bronze medal at the World Bowls Champion of Champions in Australia. Securing India's first-ever medal at this prestigious championship is a monumental achievement. It fills my heart with immense pride to see a son of Assam shine so brilliantly, You have etched your name in history and made the entire nation proud. My best wishes.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 12, 2026
সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰা আমাৰ নিজৰ পুতুল সোণোৱাললৈ জনালোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন ।"
অসম আৰক্ষীৰ সদস্য সোণোৱালে ভাৰতৰ অন্যতম আগশাৰীৰ লন বল খেলুৱৈ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছে । তেওঁ ২০২৬ চনৰ এছিয়ান লন বলছ চেম্পিয়নশ্বিপত পুৰুষৰ একক স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত তেওঁৰ স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৬ চনৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত সোণোৱালে পুৰুষৰ একক প্ৰতিযোগিতাত তিনিবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছৰ পদক বিজয়ী কানাডাৰ ৰিয়ান বেষ্টাৰক পৰাস্ত কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:গোলাঘাটত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ
তৃতীয়খন টি২০ ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মুখথেকেচা, শৃংখলাত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি