এ চি এ ষ্টেডিয়াম টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰ হোৱাটো গৌৰৱৰ কথা: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

এ চি এ ষ্টেডিয়াম টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰ হোৱাটো গৌৰৱৰ কথা: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট মেচ । টেষ্ট ভ্যেনু হিচাপে গুৱাহাটী পৰিচিত হোৱাক লৈ গৌৰৱান্বিত মুখ্যমন্ত্ৰী ।
By PTI
Published : November 22, 2025 at 2:07 PM IST
গুৱাহাটী: শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীয়ে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ নতুন খেলপথাৰ হিচাপে অভিষেক ঘটোৱাৰ খবৰ দিবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্য বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । শনিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে দুখনীয়া টেষ্ট মেচৰ শৃংখলাৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম মেচত মুখামুখি হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে ই যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ উচ্চাকাংক্ষাক ইন্ধন যোগাব ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সযোগে কয়, "গুৱাহাটীয়ে ইতিহাস ৰচিলে । এ চি এ ষ্টেডিয়াম ভাৰতৰ ৩০ সংখ্যক টেষ্ট ভ্যেনু হোৱাত গৰ্বিত, যি ক্ৰিকেটৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ অসমক প্ৰদান কৰিব । ই অগণন যুৱ প্ৰতিভাক প্ৰেৰণা দিব আৰু আমাৰ ক্ৰীড়া সম্বন্ধীয় উচ্চাকাংক্ষাক উচ্চস্তৰলৈ নিব । অসমৰ বাবে এয়া এক নতুন ইনিংছ ।"
গুৱাহাটী, যাক উত্তৰ-পূবৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে জনা যায় । এইক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচ আৰু এই বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই চি চি বিশ্বকাপ মেচৰ আয়োজন কৰি গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন টেষ্টত জয়লাভ কৰি দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাটোত দক্ষিণ আফ্ৰিকা ১-০ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই নিজৰ মূল একাদশত এটা পৰিৱৰ্তন কৰিছে । কৰ্বিন বছৰ স্থানত দলত স্থান দিয়া হৈছে ছেনুৰন মুথুস্বামীক । আনহাতে, ভাৰতীয় দলৰ নিয়মীয়া অধিনায়ক শুভমন গিলে ডিঙিত আঘাতৰ বাবে মেচখনত উপলব্ধ নহয় । ফলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট ক্ৰিকেটত ভাৰতক নেতৃত্ব দিছে ঋষভ পণ্টে ।
উল্লেখ্য যে, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত ষ্টেডিয়ামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে টেষ্ট মেচ । এই ঐতিহাসিক দিনটোৰ ঐতিহাসিক ক্ষণত বৰ্ষাপাৰাত প্ৰথমটো টেষ্ট বল পৰে যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ হাতেৰে ।