প্ৰথমটো বিশ্বকাপ ট্ৰফী তুলি লৈ ভাৰতে পুৰস্কাৰত কিমান টকা পালে ?
বিগত ছিজনৰ তুলনাত এইবাৰ বিশ্বকাপৰ বিজয়ী দলে লাভ কৰা ধন ২৩৯ শতাংশ বেছি ।
Published : November 3, 2025 at 8:19 AM IST
হায়দৰাবাদ : সুদীৰ্ঘ ৫২ বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ট্ৰফী তুলি ল'বলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল । মহিলা বিশ্বকাপৰ ২০২৫ বৰ্ষৰ সংস্কৰণৰ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি ইতিহাস ৰচিলে মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে । কেৱল ট্ৰফী জিকাই নহয় এতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল আৰু খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত টকাৰ বৰষুণ পৰিছে । বিজয়ী দলটোক ট্ৰফীৰ লগতে পুৰস্কাৰ হিচাপে ৪.৪৮ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (৩৯.৭৮ কোটি) প্ৰদান কৰা হয় । এই পুৰস্কাৰৰ ধন ২০২২ চনৰ সংস্কৰণতকৈ ২৩৯ শতাংশ বেছি । একেদৰে এই পুৰস্কাৰ পুৰুষৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট ২০২৩ত বিজয়ী দলক প্ৰদান কৰা ধনৰাশিতকৈও বেছি ।
ইফালে ভাৰতীয় দলটোৱে অংশগ্ৰহণৰ পুৰস্কাৰ আৰু তিনিটা গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ জয়ৰ বাবে ইতিমধ্যে ৩ লাখ ৫০ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় ৩.১ কোটি) ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে । অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মুঠ পুৰস্কাৰৰ ধন এতিয়া ৪২ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে । কিন্তু ইয়াতে শেষ হোৱা নাই । এইবাৰ বিচিচিআইয়েও বিজয়ী ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে অতিৰিক্ত ৫১ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে ।
অৱশ্যে ভাৰতীয় দলেই নহয়, বিজেতা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ওপৰতো পৰিছে টকাৰ বৰষুণ । ৰাণাৰ্ছ আপ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোক পুৰস্কাৰ হিচাপে ২.২৪ মিলিয়ন ডলাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । ভাৰতে বিজয়ী হিচাপে লাভ কৰা বিজয়ী ধনৰ আধা । দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৪ লাখ ডলাৰতকৈও অধিক পুৰস্কাৰ দিয়া হয় কাৰণ লীগ পৰ্যায়ত ভাৰততকৈ দুখন বেছি মেচত জয়ী হৈছিল ।
প্ৰতিযোগিতাৰ মুঠ পুৰস্কাৰ হৈছে ১৩.৮৮ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় ১২৩ কোটি টকা), যিটো ২০২২ চনৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ তুলনাত ২৯৭ শতাংশ বেছ । ইফালে ছেমিফাইনেলত পৰাস্ত দুয়োটা দলে ১.১২ মিলিয়ন ডলাৰ (প্ৰায় ৯.৮৯ কোটি টকা) লাভ কৰে । যি বিগত ছিজনত ৩ লাখ ডলাৰ (প্ৰায় ২.৬৫ কোটি টকা) আছিল ।
আনহাতে প্ৰতিখন গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচত জয়ৰ বিনিময়ত ৩৪,৩১৪ ডলাৰ (৩০.২৯ লাখ টকা) দিয়া হয় । পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰা দলে ৭ লাখ ডলাৰ (প্ৰায় ৬২ লাখ টকা) লাভ কৰাৰ বিপৰীতে সপ্তম আৰু অষ্টম স্থান লাভ কৰা দলে ২ লাখ ৮০ হাজাৰ ডলাৰ (প্ৰায় ২৪.৭১ লাখ টকা) লাভ কৰে । প্ৰতিটো অংশগ্ৰহণকাৰী দলে ২ লাখ ৫০ হাজাৰ ডলাৰ (প্ৰায় ২২ লাখ টকা) লাভ কৰে ।
আমি যদি খেলখনৰ কথা কওঁ ভাৰতীয় দলে ঐতিহাসিক ইনিংছ খেলিছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰে । স্মৃতি মান্ধনা (৫৮ বলত ৪৫, ৮ টা চাৰি) আৰু শ্বেফালী বাৰ্মাৰ মাজত শতকীয় পাৰ্টনাৰশ্বিপে ভাৰতক শক্তিশালী স্থিতিলৈ লৈ যায় । তাৰ পিছত শ্বেফালী (৭৮ বলত ৮৭, ৭ টা চাৰি আৰু দুটা ছিক্সাৰ) আৰু জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ (৩৭ বলত ২৪)ৰ মাজত আন এক ৬২ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয় ।
অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (২৯ বলত ২০) আৰু দীপ্তি শৰ্মাৰ মাজত ৫২ ৰাণৰ আন এক প্ৰয়োজনীয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয় । যিয়ে ভাৰতক ২০০ ৰাণৰ সীমা পাৰ কৰাবলৈ সক্ষম হয় । দীপ্তি শৰ্মা (৫৮ বলত ৫৮) আৰু ৰিচা ঘোষ (২৪ বলত ৩৪)ৰ চূড়ান্ত পাৰ্টনাৰশ্বিপে ভাৰতক ৫০ অভাৰত ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই ২৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ আয়াবংগা খাকাই ৫৮ ৰাণত সৰ্বাধিক ৩ টা উইকেট দখল কৰে ।
সন্মুখত ২৯৯ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য থাকিলেও দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেটিং অৰ্ডাৰে অতি সাৱধানে খেলিছিল । যাৰ বাবে প্ৰথম উইকেটত এক আকৰ্ষণীয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখা গৈছিল । দলটোৰ অধিনায়ক ল'ৰা উলভাৰ্ডে পুনৰ এবাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শতকীয় ইনিংছ খেলে । অৱশ্যে ১০১ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিও দলটোক বিজয়ৰ মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিলে ।
কাৰণ ভাৰতৰ বলাৰসকলে সকলো ফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিল । দীপ্তি শৰ্মাই সৰ্বাধিক ৫ টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ লগে লগে বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দীপ্তি শৰ্মাই অভিলেখো ৰচিলে । বিশ্বকাপৰ ফাইনেল ৫ টা উইকেট দখল কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় মহিলা বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় দীপ্তি । নিয়মিত বলাৰ নহ'লেও শ্বেফালী বাৰ্মাও ২ টা উইকেট লৈ সকলোকে আচৰিত কৰি দিলে । যাৰ বাবে ২৪৬ ৰাণতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক অলআউট কৰি ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক :প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক তেণ্ডুলকাৰ আৰু কোহলীৰ প্ৰশংসা