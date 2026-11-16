মুম্বাইৰ গলিত শচীনৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলিলে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকুমাৰ-ৰাজকুমাৰীয়ে

মুম্বাইৰ গলিত শচীনৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলিলে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকুমাৰ-ৰাজকুমাৰীয়ে
বৰগছৰ তলৰ এখন চাহৰ দোকানত মাটিৰ পাত্ৰত চাহৰ সোৱাদো ল'লে ।
Published : November 16, 2026 at 2:28 PM IST
মুম্বাই : ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকুমাৰ উইলিয়াম আৰু ৰাজকুমাৰী কেথেৰিণে মুম্বাইত গলি ক্ৰিকেট খেলিলে । এই খেলখনত কিংবদন্তি বেটছমেন শচীন টেণ্ডুলকাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে । তিনিদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণৰ প্ৰথম দিনাই দুয়োগৰাকীয়েই স্কুলীয়া ছাত্ৰী আৰু টেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে খেলি ৰাজপথৰ জীৱনৰ আনন্দ উপভোগ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানটো বেলাৰ্ড ইষ্টেটৰ এন মোৰাৰজী ৰোডত অনুষ্ঠিত হয় । পৰম্পৰাগত ঢোল-তাছাৰে আদৰণি জনোৱা ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰীয়ে এজোপা বৰগছৰ তলৰ এখন চাহৰ দোকানত মাটিৰ পাত্ৰত চাহৰো সোৱাদ লয় ।
গলি ক্ৰিকেট অতি ঠেক ঠাইত খেলা হয় আৰু সেইবাবে ঠাই টুকুৰাত বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰে । সেই মেচখনত যে দুগৰাকী গণ্য-মান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই বিষয়ে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গমেই পোৱা নাছিল ।
নাগপাডাৰ অঞ্জুমান ইছলামৰ বেগম শ্বৰীফা কালছেকাৰ বালিকা ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বতুল ফাতিমা শ্বেইখ আৰু উম্মে হানীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলে ১৬ নৱেম্বৰত এক অনুষ্ঠানৰ কথা ঘোষণা কৰি আগ্ৰহী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নামভৰ্তিৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । ফাতিমাই কয়, "যিহেতু দীপাৱলীৰ ছুটী আছিল, গতিকে আমি নামভৰ্তি কৰিলো ; কিন্তু ইয়ালৈ কোন আহিব সেয়া নিশ্চিত নাছিলো ।"
দৰ্শনাৰ্থীগৰাকী ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ বুলি কোৱাত ফাতিমাই আচৰিত হৈ হাঁহি এটা মাৰি ক’লে, “অ’! মই তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িছো ।” উল্লেখ্য যে ৰাজকুমাৰ উইলিয়াম আৰু ৰাজকুমাৰী কেথেৰিণৰ এয়া দ্বিতীয়টো চৰকাৰী ভাৰত ভ্ৰমণ । তেওঁলোকে ২০১৬ চনৰ এপ্ৰিলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছিল ।
লগতে পঢ়ক:মুম্বাইলৈ আহিব ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী
ৰামোজী ৰাওৰ জন্ম বাৰ্ষিকী: তেলেংগানা-অন্ধ্ৰত ৱাকাথন, বাইক ৰেলীৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি