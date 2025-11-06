বিশ্বজয়ৰ ট্ৰফী হাতত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল

বিশ্বজয়ৰ ট্ৰফী হাতত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল
মেদবহুলতাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি ফিট হোৱাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
Published : November 6, 2025 at 7:10 AM IST
নতুন দিল্লী: আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ জয় কৰি ভাৰতক গৰ্বিত কৰা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে যোৱানিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁৰ বাসভৱনত সাক্ষাৎ কৰে ।
নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি আই চি চি এদিনীয়া মহিলা বিশ্বকাপ দখল কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দলটোক এই জয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিবাৰকৈ পৰাজয় আৰু ট্ৰ’লিঙৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো প্ৰতিযোগিতাখনত উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে দলটোক প্ৰশংসা কৰে ।
পাঞ্জাৱৰ মোগাৰ পৰা অহা অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ২০১৭ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পোৱাৰ কথা স্মৰণ কৰে যি সময়ত তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ট্ৰফী অবিহনে লগ পাইছিল, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীক হাতত ট্ৰফী লৈ লগ পাইছে ।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাংগলীৰ পৰা অহা ভাৰতীয় দলটোৰ সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক প্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু তেওঁলোক সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণা হৈ আহিছে । আজি ছোৱালীবোৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে যি ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে বুলি তেওঁ কয় ।
টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰা অল ৰাউণ্ডাৰ দীপ্তি শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল বুলি কয় । ২০১৭ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে হোৱা দলটোৰ সাক্ষাতৰ কথাও তেওঁ মনত পেলায় ৷
এই সাক্ষাতত ষ্টাৰ বেটাৰ হৰমনপ্ৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁ কেনেকৈ সদায় বৰ্তমানত থাকিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, তেনে হোৱাটো তেওঁৰ জীৱনৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ২০২১ চনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হাৰ্লিন দেউলৰ বিখ্যাত কেচটোও স্মৰণ কৰে, যাৰ বিষয়ে তেওঁ সেই সময়ত ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছিল । চূড়ান্ত খেলৰ পিছত হৰমনপ্ৰীতে কেনেদৰে বল পকেটত সোমাইছিল সেই বিষয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাবাৰো ফাম্বলৰ পিছত লোৱা অমনজোত কৌৰৰ বিখ্যাত কেচটোৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । অমনজোত কৌৰে কয় যে এইটো এটা ফাম্বল, যিটো তেওঁ চাই ভাল পায় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰসিকতা কৰি কয়- "ধৰাৰ সময়ত নিশ্চয় তুমি বলটো দেখা পাইছিলা, কিন্তু ধৰাৰ পিছত ট্ৰফীটো দেখা পাইছা ।"
ক্ৰান্তি গৌড়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ ভাতৃ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ অনুৰাগী । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক ‘ফিট ইণ্ডিয়া’ৰ বাৰ্তা আগবঢ়াই নিবলৈ কয়, বিশেষকৈ সমগ্ৰ দেশৰ ছোৱালীৰ বাবে ।
তেওঁ মেদবহুলতাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি ফিট হোৱাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । লগতে তেওঁলোকক বিদ্যালয়সমূহলৈ গৈ যুৱ মনক প্ৰেৰণা যোগাবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায় ।
কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৰা এই সাক্ষাৎকালত ঘৰুৱা চাৰ্কিটত মুম্বাইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মুখ্য প্ৰশিক্ষক আমোল মজুমদাৰ আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ সভাপতি মিথুন মানহাছো উপস্থিত থাকে ।
