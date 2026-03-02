আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ফিফা বিশ্বকাপত ইৰাণৰ অংশগ্ৰহণ সন্দেহৰ আৱৰ্তত
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ ভ্ৰমণ নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ইৰাণৰ ফুটবল অনুৰাগীসকলক আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল ।
Published : March 2, 2026 at 5:59 PM IST
ডুবাই : একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা ইৰাণক ডিচেম্বৰ মাহত ৱাশ্বিংটনত অনুষ্ঠিত হোৱা লটাৰী ড্ৰ’ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ৷ দলটোৱে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ সকলো খেল আমেৰিকাত খেলিব ৷ ১৫ জুনত লছ এঞ্জেলছত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু তাৰ পিছত ২১ জুনত বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
ইয়াৰ পিছত ইৰাণে ২৬ জুনত ইজিপ্তৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ ছিয়াটললৈ যাত্ৰা কৰিব ৷ ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মাজতে ইৰাণৰ ফুটবল ফেডাৰেচনৰ সভাপতি মেহদি তাজে কয় যে বিগত দুদিনত যি ঘটিছে, তাৰ বাবে আমেৰিকাৰ ভূমিত ফিফা বিশ্বকাপ খেলাৰ কথা বিবেচনা কৰাটো সঁচাকৈয়ে কঠিন হৈ পৰিছে ৷
মেহদি তাজে কয় যে তেওঁৰ দেশত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে আচৰিত ধৰণে বোমাবৰ্ষণ কৰাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৱে আমেৰিকাত বিশ্বকাপৰ মেচ খেলিব পাৰিবনে নাই সেয়া তেওঁ নাজানে ৷ অৱশ্যে আগন্তুক দিনত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব আৰু ক্ৰীড়া মুৰব্বীয়ে নিজৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ৷
মেহদী তাজে ক্ৰীড়া পৰ্টেল ভাৰ্জেছক কয় যে এইটো স্পষ্ট যে এই আক্ৰমণৰ পিছত আমি বিশ্বকাপৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকিব নোৱাৰো, কিয়নো ইৰাণে বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধৰ অংশ হিচাপে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিছিল ।
শেহতীয়া পৰিস্থিতিত ইৰাণৰ লীগকো পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে স্থগিত ৰখা হৈছে ৷
ফিফাই পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে
ফিফাৰ মহাসচিব মেটিয়াছ গ্ৰাফষ্ট্ৰমে শনিবাৰে নিশ্চিত কৰে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল এছ’চিয়েশ্যন ব’ৰ্ডৰ (আই এফ এ বি) ৱেলছত বৈঠকত মিলিত হয় আৰু বিশ্ব সংস্থাটোৱে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷
তেওঁ লগতে কয়, "আজি আমাৰ এখন বৈঠক হৈছিল আৰু সবিশেষৰ ওপৰত মন্তব্য কৰাটো এতিয়াও সোনকাল, কিন্তু আমি বিশ্বৰ উন্নয়নৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিম ৷ আমি ৱাশ্বিংটনত চূড়ান্ত ড্ৰ' অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ, য'ত সকলো দলৰ অংশগ্ৰহণ আছিল আৰু আমাৰ মনোযোগ সকলো দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে এখন নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষিত বিশ্বকাপৰ ওপৰত আছে ৷ আমি সদায়ৰ দৰেই আয়োজক তিনিখন চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা বজাই ৰাখিম ৷ সকলোৱে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷"
আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংঘাতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাটাও ডাঙৰ বিমান কেন্দ্ৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ শনিবাৰে ইৰাণত আমেৰিকান বাহিনীয়ে ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ কমাণ্ড আৰু কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰকে ধৰি কেইবাটাও লক্ষ্যত আঘাত হানে যিবোৰে “তাৎক্ষণিক ভাবুকি”ৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ ইজৰাইলেও ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত ‘ডজন ডজন’ ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা বুলিও নিশ্চিত কৰিছে ৷