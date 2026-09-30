আগৰকাৰ আউট, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য নিৰ্বাচক হ’ব প্ৰজ্ঞান ওঝা

আগৰকাৰ আউট, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য নিৰ্বাচক হ’ব প্ৰজ্ঞান ওঝা
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে জ্যেষ্ঠ বাছনি পেনেলৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়তে এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে
Published : September 30, 2026 at 7:02 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডত অচিৰেই এক পৰিৱৰ্তন দেখা যাব পাৰে ৷ বিচিচিআইৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, সলনি হ’ব পাৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য় নিৰ্বাচক ৷ বৰ্তমান এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা অজিত আগৰকাৰৰ স্থলাভিসিক্ত হ’ব প্ৰাক্তন ভাৰতীয় স্পীনাৰ প্ৰজ্ঞান ওঝা ৷ তেওঁ অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য নিৰ্বাচক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব বুলি বিচিচিআইৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ৷
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে জ্যেষ্ঠ বাছনি পেনেলৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়তে এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ মুখ্য নিৰ্বাচক হিচাপে আগৰকাৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্তিৰ পথত, সেয়ে তেওঁৰ স্থানত এজন নতুন নিৰ্বাচকক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে বিচিচিআয়ে যো-জা চলাইছে ।
গুৱাহাটীত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে খেলা ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন এদিনীয়াৰ পূৰ্বে বাচনি সমিতিৰ বৈঠকত অনুপস্থিত থাকে অজিত আগৰকাৰ ৷ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত (টেষ্ট খেলাৰ সংখ্যা অনুসৰি) প্ৰজ্ঞান ওঝাই দায়িত্ব পালন কৰে ৷
প্ৰজ্ঞান ওঝাৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
ভাৰতীয় জাৰ্চীত প্ৰজ্ঞান ওঝাই শেষবাৰৰ বাবে ২০১৩ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল খেলিছিল ৷ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই খেলখন আছিল মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰৰো কেৰিয়াৰৰ অন্তিমখন মেচ । খেলখনত ওঝাই দহটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে ।
ভাৰতৰ হৈ ২৪খন টেষ্ট, ১৮খন এদিনীয়া আৰু ৬খন টি-২০ মেচ খেলিছিল ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত ওঝাৰ নামত আছে মুঠ ১৪৪ টা উইকেট । ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ফৰ্মেট অৰ্থাৎ টেষ্ট মেচত তেওঁ ১১৩ টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁৰ বলিঙৰ সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আছিল ৪৭ ৰাণত ৬ টা উইকেট ।
২০১৮ চনত ডেৰাডুনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচ খেলাৰ সময়ত তেওঁক শেষবাৰৰ বাবে একচনত দেখা গৈছিল । ডেকান চাৰ্জাৰ্ছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগতো তেওঁ নিজৰ নাম উজলাইছিল । ২০০৯ চনত আইপিএল বিজয়ী দল ডেকান চাৰ্জাৰ্ছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য আছিল প্ৰজ্ঞান ওঝা ।
মুখ্য নিৰ্বাচক হিচাপে আগৰকাৰৰ প্ৰধান দায়িত্ব আছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় দল বাছনি তদাৰক কৰা । বৰ্তমান ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলা খেলি আছে । থিৰুৱনন্তপুৰমত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বুধবাৰে গুৱাহাটীত দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে । তৃতীয়খন খেল অহা শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ পিছত ভাৰতৰ এ দলে নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰি তিনিখন টেষ্ট খেলিব ৷ তাৰ পিছতে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ছিনিয়ৰ দলটোৱে টি-২০, এদিনীয়া আৰু টেষ্টমেচ খেলিব ।
অহা ২২ অক্টোবৰৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰলৈকে চলিব এই সম্পূৰ্ণ ভ্ৰমণ, ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰে আৰম্ভ হ’ব এই ভ্ৰমণ । টি-২০ শৃংখলাৰ পিছত ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা অকলেণ্ডত আৰম্ভ হ’ব পাঁচখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলা । ভ্ৰমণৰ সামৰণি পৰিব দুখনী টেষ্ট শৃংখলাৰে, অহা ১৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ৱেলিংটন আৰু ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এই দুখন মেচ ।
লগতে পঢ়ক: জয় আই অসম, জয় জুবিন ধ্বনিৰে বৰ্ষাপাৰাত আৰম্ভ ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেল