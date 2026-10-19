প্ৰজ্ঞান ওঝাৰ কান্ধত ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য নিৰ্বাচকৰ দায়িত্ব, সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত ৰমেশ পাৱাৰ

প্ৰজ্ঞান ওঝাৰ কান্ধত ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য নিৰ্বাচকৰ দায়িত্ব, সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত ৰমেশ পাৱাৰ
বিচিচিআইয়ে প্ৰজ্ঞান ওঝাক কমিটীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে ৰমেশ পাৱাৰক এই বাছনি সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷
Published : October 19, 2026 at 9:33 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলৰ বাছনি সমিতিৰ মুৰব্বী হিচাপে অজিত আগৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰাৰ পাছতে বিচিচিআয়ে পৰৱৰ্তী মুখ্য নিৰ্বাচকক নিযুক্তি দিছে । এতিয়া বিচিচিআইয়ে প্ৰজ্ঞান ওঝাক কমিটীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে ৰমেশ পাৱাৰক এই বাছনি সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷
অশোক মালহোত্ৰা আৰু যতীন পৰঞ্জপেক লৈ গঠিত ক্ৰিকেট পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে পুৰুষ বাছনি সমিতিৰ এজন সদস্য নিযুক্তিৰ বাবে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল । বিচিচিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আবেদনকাৰীক সাক্ষাৎকাৰ ল’বলৈ চিএচিয়ে বৈঠকত মিলিত হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰমেশ পাৱাৰক নিযুক্তিৰ পৰামৰ্শ দিয়ে বুলি বিচিচিআইৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে ।
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, “জ্যেষ্ঠতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি (বেছিভাগ টেষ্ট খেলা) প্ৰজ্ঞান ওঝাই কমিটীৰ অধ্যক্ষতা কৰিব ।” অজিত আগৰকাৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচক হিচাপে কাৰ্যকাল ৪ অক্টোবৰত শেষ হয়, আৰু বিচিচিআইয়ে বাছনি সমিতিত স্থানৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছিল ।
পাৱাৰে নিজৰ ক্ৰীড়া জীৱনত ২ খন টেষ্ট আৰু ৩১ খন এদিনীয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । পাৱাৰৰ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল, মুম্বাই আৰু গুজৰাটৰ সৈতে কাম কৰাৰ লগতে বিচিচিআই চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত বলিং প্ৰশিক্ষক হিচাপেও কাম কৰি আহিছে ।
কিয় প্ৰজ্ঞান ওঝাক মুখ্য নিৰ্বাচক বাছনি কৰা হ’ল?
যদিও ৰমেশ পাৱাৰক পুৰুষৰ বাছনি সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, তথাপিও জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত প্ৰজ্ঞান ওঝাক মুখ্য নিৰ্বাচক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় । তেওঁ ২৪খন টেষ্ট খেলাৰ বিপৰীতে পাৱাৰে মাত্ৰ দুখন টেষ্ট মেচহে খেলিছে । কমিটীত থকা সকলো সদস্যৰ ভিতৰত ওঝাই বেছিভাগ টেষ্ট খেলিছে ।
পুৰুষৰ বাছনি সমিতি
- প্ৰজ্ঞান ওঝা (অধ্যক্ষ) - ২৪ খন টেষ্ট
- শিৱ সুন্দৰ দাস - ২৩ খন টেষ্ট
- আৰ পি সিং - ১৪ খন টেষ্ট
- অজয় ৰাত্ৰা - ৬ খন টেষ্ট
- ৰমেশ পাৱাৰ - ২ খন টেষ্ট
প্ৰজ্ঞান ওঝাৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
প্ৰজ্ঞান ওঝাই ভাৰতীয় জাৰ্চীত শেষবাৰৰ বাবে ২০১৩ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিছিল ৷ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই খেলখন আছিল মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰৰো কেৰিয়াৰৰ অন্তিমখন মেচ । খেলখনত ওঝাই দহটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে ।
ভাৰতৰ হৈ ২৪খন টেষ্ট, ১৮খন এদিনীয়া আৰু ৬খন টি-২০ মেচ খেলিছিল ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত ওঝাৰ নামত আছে মুঠ ১৪৪ টা উইকেট । ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ফৰ্মেট অৰ্থাৎ টেষ্ট মেচত তেওঁ ১১৩ টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁৰ বলিঙৰ সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আছিল ৪৭ ৰাণত ৬ টা উইকেট ।
২০১৮ চনত ডেৰাডুনত তেওঁক শেষবাৰৰ বাবে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচ খেলা দেখা গৈছিল । ডেকান চাৰ্জাৰ্ছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগতো তেওঁ নিজৰ নাম উজলাইছিল । ২০০৯ চনত আইপিএল বিজয়ী দল ডেকান চাৰ্জাৰ্ছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য আছিল প্ৰজ্ঞান ওঝা ।
লগতে পঢ়ক: টি-২০ত শ্বেফালী বাৰ্মাৰ নতুন অভিলেখ