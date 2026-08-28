প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় দবা খেলুৱৈ হিচাপে গ্ৰেণ্ড চেছ ট্যুৰৰ খিতাপ আৰ প্ৰাগনানন্দাৰ
বিজয় সূত্ৰে প্ৰাগনানন্দাৰ ১.৯১ কোটি টকা অৰ্জন, ভাৰতীয় দবাৰ অন্য়তম তাৰকা আৰ প্ৰাগনানন্দা
Published : August 28, 2026 at 3:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় দবাৰ অন্য়তম তাৰকা আৰ প্ৰাগনানন্দাই গ্ৰেণ্ড চেছ ট্যুৰৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে এই খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হয় । বিগত সময়ত কেইবাখনো বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাত সাফল্য় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰাগনানন্দাই নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সৰ্ববৃহৎ খিতাপ নিশ্চিত কৰে ।
দিনটোৰ আৰম্ভণিতে প্ৰাগনানন্দাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতকৈ ৬ পইণ্টত পিছ পৰি আছিল;কিন্তু তেওঁ এই ব্যৱধান অতিক্ৰম কৰি ফেবিয়ানো কাৰুৱানাৰ বিৰুদ্ধে দুয়োখন ৰেপিড খেলতে জয়লাভ কৰি অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছত ব্লিটজ ছেকচনত ১৫-১৩ ব্য়ৱধানত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই জয়ৰ লগে লগে ২১ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হয় । এই জয়ৰ বাবে তেওঁ ২ লাখ ডলাৰৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ।
ছয় পইণ্টৰ ব্যৱধান বন্ধ কৰিলে প্ৰাগনানন্দাই
ধ্ৰুপদী খেলৰ পিছত কাৰুৱানাই ছয় পইণ্ট অৰ্জনৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল যদিও ৰেপিড ছেকচনত নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিপক্ষৰ পৰা নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় । খেলখন সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিজৰ দখললৈ অনাৰ পিচত চাৰিখন খেলৰ ব্লিটজ পৰ্যায়ত তেওঁ শান্ত হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আছিল । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ নিজৰ অগ্ৰগতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
গ্ৰেণ্ড চেছ ট্যুৰত প্ৰাইজমানি
আৰ প্ৰাগনানন্দা - ২ লাখ ডলাৰ (১.৯১ কোটি টকা)
ফেবিয়ানো কাৰুৱানা - ১২৫,০০০ ডলাৰ (১.১৯ কোটি টকা)
ৱেছলি ছ' - ৭৫,০০০ ডলাৰ
ভিনচেন্ট কেইমাৰ - ৫০,০০০ ডলাৰ
শীৰ্ষ তিনিৰ গ্ৰেণ্ড চেছ ট্যুৰ ২০২৭ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন
এই প্ৰতিযোগিতাখিনিত শীৰ্ষ তিনিগৰাকী খেলুৱৈয়ে পোনপটীয়াকৈ পৰৱৰ্তী ছিজনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপধাৰী আৰ প্ৰাগনানন্দাৰ লগতে ৰাণাৰ্ছ আপ কাৰুৱানা আৰু তৃতীয় স্থানৰ ৱেছলীয়ো পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাখনৰ অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ ১১ সংস্কৰণ
উল্লেখ্য় যে প্ৰতিযোগিতাখনি মুঠ ১১টা সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হয় । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয়ই ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে । মেগনাছ কাৰ্লচেন (নৰৱে), ৱেছলি ছ’ (আমেৰিকা), আলিৰেজা ফিৰ’জজা (ফ্ৰান্স) আৰু ফেবিয়ানো কাৰুৱানা (আমেৰিকা)ই এই প্ৰতিযোগিতাত দুবাৰকৈ খিতাপ দখল কৰিছে। প্ৰথম সংস্কৰণত মাত্ৰ তিনিখন প্ৰতিযোগিতাহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া গণনা ছয়লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব ২০২৮ বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়া অ’পেন বেডমিণ্টন
অৰুণাচলৰ দুই মহিলা টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈৰ ভাৰতীয় এছিয়ান গেমছ দলত স্থান লাভ, মুখ্য়মন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ শুভেচ্ছা