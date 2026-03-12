হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ, যাবলগীয়া হ'ব পাৰে জে'ললৈ !

হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ, যাবলগীয়া হ'ব পাৰে জে'ললৈ !
টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছতেই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ । এগৰাকী অধিবক্তাই হাৰ্দিকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে অভিযোগ । পঢ়ক সবিশেষ-
Published : March 12, 2026 at 6:17 PM IST
পুনে: ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাক চূড়ান্ত অপমানৰ বাবে জে'ল যাত্ৰা হ'ব নেকি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অ'ল ৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ? শেহতীয়াকৈ আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বিজয়ী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অল ৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে এনে কি অভিযোগ উত্থাপন হ'ল যে তেওঁ জে'ললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ! এই প্ৰতিবেদনত জানি লওক সবিশেষ ৷
আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত নিউজীলেণ্ডক ৯৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে ভাৰতে ৷ স্বাভাৱিকতেই এই বিজয়ত উৎফুল্লিত হৈ পৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈৰ লগতে ১৪০ কোটি ভাৰতীয় । বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছতেই বিজয়োল্লাস দেখা যায় ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈৰ মাজত । সেই সময়তেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অল ৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই জাতীয় পতাকাৰ চৰম অপমান কৰাৰ অভিযোগ উঠে ৷
#WATCH | Pune: Advocate Wajid Khan says, " you must have seen the t20 world cup here. hardik pandya was dancing with his girlfriend in celebration of his victory. the national flag was tied to his back... according to section 2 of the 1971 national flag act, we should respect the… pic.twitter.com/mHVHn336ql— ANI (@ANI) March 12, 2026
এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পুনেৰ এগৰাকী অধিবক্তাই ৷ অভিযোগ অনুসৰি বিজয় উৎসৱ পালন কৰি থকাৰ সময়তে জাতীয় পতাকা গাত মেৰিয়াই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই পডিয়ামতে বহি পৰে ৷ পাণ্ডিয়াই শৰীৰত জাতীয় পতাকা বান্ধি লৈ নৃত্য কৰিছিল আৰু ষ্টেডিয়ামৰ চাৰিওফালে দৌৰিছিল ৷ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান আইন ১৯৭১ৰ ২ নং ধাৰাৰ অৱমাননা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷
A complaint has been filed against Hardik Pandya for disrespecting the Indian flag.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 12, 2026
- As per complaint, the national flag was tied on his back and he was lying down. pic.twitter.com/VwJR2tr9cT
অধিবক্তা ৱাজিদ খানে পুনেৰ শিৱাজী নগৰ আৰক্ষী থানাত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে অভিযোগ ৷ পুনেৰ শিৱাজী নগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযোগ লাভ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক এফআইআৰ দাখিল কৰা হোৱা নাই । এতিয়া এই বিতৰ্কই কেনে দিশে গতি কৰে সেই বিষয়ত দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈ আছে সকলোৰে । কিয়নো জাতীয় গৌৰৱ আৰু খেলুৱৈসকলৰ আবেগৰ মাজৰ মিহি ৰেখাডালক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ বিতৰ্ক দেখা গৈছে ।
বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে হাৰ্দিকে এই জয়ক ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বুলি অভিহিত কৰে । "২০২৪ চনত বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ পিছত মই নিজকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে আগন্তুক প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতে ভাৰতক জয়ৰ দিশে লৈ যাম । মোৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য দেশৰ বাবে ট্ৰফী জয় কৰা ।"
টি-২০ বিশ্বকাপত পাণ্ডিয়াই বেট আৰু বল দুয়োটা দিশতে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে। ১৬০.৭৪ ৰ আকৰ্ষণীয় ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ২১৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৯ উইকেট দখল কৰি বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে তেওঁৰ সুনাম দৃঢ় কৰি তুলিলে পাণ্ডিয়াই । তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনৰ ভিতৰত জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ২৩টা বলত ৫০ ৰান সংগ্ৰহ৷ এই প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতীয় দলটোক প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে অল ৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে ।
🚨SHOCKING - IS HARDIK PANDYA GOING TO JAIL? 🤯— Abdullah. (@Abdullahh_56) March 12, 2026
- Pune Police have received a complaint against Hardik Pandya over Tricolour " disrespect".
- the complaint was filled by advocate wajid khan at shivaji nagar police station. he claims pandya was seen celebrating with the tricolour… pic.twitter.com/Esw24GimQY
উল্লেখ্য যে, ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল। সঞ্জু চেমছনৰ দৰ্শনীয় ৮৯ ৰান আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ ৫২ ৰাণেৰে ভাৰতে সৰ্বমুঠ ২৫৫ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ২৫৬ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ ৰি নিউজীলেণ্ডে ভাৰতীয় বলাৰৰ হাতত ধৰাশায়ী হয়, ১৫৯ ৰানত অল আউট হয় কিৱি বাহিনী । শেষত ভাৰতে ৯৬ ৰানত জয়লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে৷ ২০০৭ আৰু ২০২৪ চনৰ পিছত ২০২৬ চনত এয়া তেওঁলোকৰ তৃতীয়টো খিতাপ।
