হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ, যাবলগীয়া হ'ব পাৰে জে'ললৈ !

টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছতেই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ । এগৰাকী অধিবক্তাই হাৰ্দিকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে অভিযোগ । পঢ়ক সবিশেষ-

Complaint against Hardik Pandya
হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ (Indian Cricket team X handle)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 6:17 PM IST

পুনে: ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাক চূড়ান্ত অপমানৰ বাবে জে'ল যাত্ৰা হ'ব নেকি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অ'ল ৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ? শেহতীয়াকৈ আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বিজয়ী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অল ৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে এনে কি অভিযোগ উত্থাপন হ'ল যে তেওঁ জে'ললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ! এই প্ৰতিবেদনত জানি লওক সবিশেষ ৷

আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত নিউজীলেণ্ডক ৯৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে ভাৰতে ৷ স্বাভাৱিকতেই এই বিজয়ত উৎফুল্লিত হৈ পৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈৰ লগতে ১৪০ কোটি ভাৰতীয় । বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছতেই বিজয়োল্লাস দেখা যায় ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈৰ মাজত । সেই সময়তেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অল ৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই জাতীয় পতাকাৰ চৰম অপমান কৰাৰ অভিযোগ উঠে ৷

এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পুনেৰ এগৰাকী অধিবক্তাই ৷ অভিযোগ অনুসৰি বিজয় উৎসৱ পালন কৰি থকাৰ সময়তে জাতীয় পতাকা গাত মেৰিয়াই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই পডিয়ামতে বহি পৰে ৷ পাণ্ডিয়াই শৰীৰত জাতীয় পতাকা বান্ধি লৈ নৃত্য কৰিছিল আৰু ষ্টেডিয়ামৰ চাৰিওফালে দৌৰিছিল ৷ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান আইন ১৯৭১ৰ ২ নং ধাৰাৰ অৱমাননা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷

অধিবক্তা ৱাজিদ খানে পুনেৰ শিৱাজী নগৰ আৰক্ষী থানাত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে অভিযোগ ৷ পুনেৰ শিৱাজী নগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযোগ লাভ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক এফআইআৰ দাখিল কৰা হোৱা নাই । এতিয়া এই বিতৰ্কই কেনে দিশে গতি কৰে সেই বিষয়ত দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈ আছে সকলোৰে । কিয়নো জাতীয় গৌৰৱ আৰু খেলুৱৈসকলৰ আবেগৰ মাজৰ মিহি ৰেখাডালক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ বিতৰ্ক দেখা গৈছে ।

বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে হাৰ্দিকে এই জয়ক ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বুলি অভিহিত কৰে । "২০২৪ চনত বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ পিছত মই নিজকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে আগন্তুক প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতে ভাৰতক জয়ৰ দিশে লৈ যাম । মোৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য দেশৰ বাবে ট্ৰফী জয় কৰা ।"

টি-২০ বিশ্বকাপত পাণ্ডিয়াই বেট আৰু বল দুয়োটা দিশতে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে। ১৬০.৭৪ ৰ আকৰ্ষণীয় ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ২১৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৯ উইকেট দখল কৰি বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে তেওঁৰ সুনাম দৃঢ় কৰি তুলিলে পাণ্ডিয়াই । তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনৰ ভিতৰত জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ২৩টা বলত ৫০ ৰান সংগ্ৰহ৷ এই প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতীয় দলটোক প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে অল ৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল। সঞ্জু চেমছনৰ দৰ্শনীয় ৮৯ ৰান আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ ৫২ ৰাণেৰে ভাৰতে সৰ্বমুঠ ২৫৫ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ২৫৬ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ ৰি নিউজীলেণ্ডে ভাৰতীয় বলাৰৰ হাতত ধৰাশায়ী হয়, ১৫৯ ৰানত অল আউট হয় কিৱি বাহিনী । শেষত ভাৰতে ৯৬ ৰানত জয়লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে৷ ২০০৭ আৰু ২০২৪ চনৰ পিছত ২০২৬ চনত এয়া তেওঁলোকৰ তৃতীয়টো খিতাপ।

