ব্য়তিক্ৰমী কেশসজ্জাৰে ফিফা বিশ্বকাপত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা খেলুৱৈসকল

ব্য়তিক্ৰমী কেশসজ্জাৰে ফিফা বিশ্বকাপত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা খেলুৱৈসকল
বিশ্বকাপ ফুটবলত ফেশ্চনৰ পয়োভৰ ঘটাত একাংশ ফুটবলাৰে সলনি কৰিলে হেয়াৰ ষ্টাইল । কলম্বিয়াৰ কাৰ্লোছ ভালডেৰামাৰ কথা মনত আছে নে ?
Published : June 22, 2026 at 3:31 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
অসাধাৰণ ক্ৰীড়াশৈলী, দুই ভৰিৰ যাদুৰ লগতে কেশসজ্জাৰে বিশ্ববাসীৰ নয়নৰমণি হোৱা ফুটবলাৰ কেইগৰাকীৰ কথা নিশ্চয় ফুটবল অনুৰাগীৰ মনত আছে । সময়ৰ লগে লগে বিশ্বকাপ ফুটবলত জাৰ্ছিৰ ৰঙো সলনি হৈ পৰিল । ক্লাব পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বকাপলৈকে সকলোতে লাহে লাহে ফেশ্চনৰ পয়োভৰ ঘটাত একাংশ ফুটবলাৰেও সলনি কৰিলে হেয়াৰ ষ্টাইল বা কেশসজ্জা ।
বিশ্বকাপত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বুলিলেই সকলোৱে ব্য়ক্তগতভাৱে কিবা মহয় কিবা ব্য়তিক্ৰমী বৈশিষ্টৰে অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । এসময়ত হয়তো কেশসজ্জাৰ কথা কোনো খেলুৱৈয়ে চিন্তা কৰা নাছিল । যেতিয়াৰে পৰা টেলিভিচনত সম্পচাৰৰ গতি সলনি হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়াৰে পৰাই পৰোক্ষভাৱে বিশ্বকাপত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত হোৱা চৰ্চাত স্থান পালে খেলুৱেসকলৰ কেশসজ্জাই ।
২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপতো হেৰী কেন, জুড বেলিংহাম, লেমিন ইয়ামাল, ফিল ফ’ডেন, পেড্ৰি, ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ, ৰাফিনহা, লিয়নেল মেছি, অলিভিয়াৰ জিৰ’ আদি খেলুৱৈৰ কেশসজ্জাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পিচে এসময়ত ব্য়তিক্ৰমী কেশসজ্জাৰ বাবে চৰ্চা হৈছিল ব্ৰাজিলৰ ৰোণাল্ডো নাজাৰিয়া, ইংলেণ্ডৰ ডেভিড বেকহাম, কলম্বিয়াৰ কাৰ্লোছ ভালডেৰামা, নাইজেৰিয়াৰ তাৰিবো ৱেষ্ট, আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰড্ৰিগো পালাচিঅ', ইংলেণ্ডৰ পল গাস্কোইন, জাপানৰ হিদেটোছি নাকাটা আদি খেলুৱৈ । এইসকল খেলুৱৈৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চৰ্চা হৈছিল ব্ৰাজিলৰ ৰোণাল্ডো নাজাৰিয়া কেশসজ্জা ।
বিশ্বকাপৰ মঞ্চত ডেভিদ বেকহাম, ৰোণাল্ডো নাজাৰিয়াৰ ২০০০ চনৰ অদ্ভুত কেশসজ্জা ত্ৰিকোণীয় ফ্ৰিঞ্জ বা পল প’গবাৰ বহুৰঙী লুক ফুটবল ইতিহাসৰ চৰ্চাৰ অন্য়তম হৈ আহিছে । ২০১৮ চনত ফ্ৰান্সৰ তাৰকা পল প'গবাই চুলিত বিভিন্ন ডিজাইন আৰু উজ্জ্বল ৰং ব্যৱহাৰ কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । পৰ্টুগালৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ ৰোণাল্ডোৰ কেশসজ্জাও সদায় আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে ।
ৰোণাল্ডোৰ ত্ৰিভুজ কেশসজ্জা :
২০০২ৰ বিশ্বকাপত ব্ৰাজিলৰ ৰোণাল্ডো নাজাৰিয়াৰ বিখ্যাত ‘ত্ৰিভুজ’ কেশসজ্জাই চৰ্চা লাভ কৰিছিল । বিশ্বকাপত এনে চুলিৰ ষ্টাইল কমেইহে আছে । অৱেশ্য়ে ব্ৰাজিলৰ ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ শেষত এই ষ্টাইলৰ আঁৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ এই অস্বাভাৱিক শৈলী গ্ৰহণ কৰিছিল আংশিকভাৱে আঘাতৰ চিন্তাৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আঁতৰাই নিবলৈ । অৱেশ্য়ে তেওঁৰ অনুৰাগীয়ে ভালেই পাওক বা ঘৃণা কৰিলেও চুলি কটাটো প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয় আছিল । সেই প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰোণাল্ডোৱে আঠটা গ’ল দি ব্ৰাজিলক খিতাপ দখলত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
ডেভিদ বেকহামৰ আকৰ্ষণীয় কেশসজ্জা :
২০০২ চনৰ বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডৰ ডেভিদ বেকহামৰ আকৰ্ষণীয় কেশসজ্জাৰ বাবে ফেশ্বন আইকন হৈ পৰিছিল । তেওঁৰ কেশসজ্জা ফুটবল জগতৰ চৰ্চাৰ বিষয় হোৱাত অগণন অনুৰাগীয়ে সেই কেশসজ্জাৰেই ষ্টেডিয়ামৰ গেলেৰীত বহিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক বিশ্বকাপত দেখা পোৱা নগ'ল যদিও আজিও সেই কেশসজ্জাৰ কথা সকলোৰে মনত সজীৱ হৈ আছে ।
কাৰ্লোছ ভালডেৰামাৰ জপৰা চুলিকোছা:
১৯৯০, ১৯৯৪ আৰু ১৯৯৮ চনৰ বিশ্বকাপত কলম্বিয়াৰ কাৰ্লোছ ভালডেৰামাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল অদ্ভূত কেশসজ্জাৰে । কলম্বিয়াৰ এই মিডফিল্ডাৰগৰাকীয়ে তেওঁৰ অনন্য চুলিৰ ষ্টাইলৰ বাবেই সকলোৰে মাজত চিনাকি হৈ পৰিছিল । কলম্বিয়াই বিশ্বকাপত বিশেষ চমক দিব পৰা নাছিল যদিও দশকৰ পিছতো বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ অন্যতম স্মৰণীয় কেশসজ্জাৰ প্ৰতীক হৈয়েই আছে ।
নেইমাৰৰ ষ্টাইল :
২০১৮ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ সময়ত ব্লিচ কৰা ব্লণ্ড হেয়াৰষ্টাইলেৰে শিৰোনাম দখল কৰিছিল ব্ৰাজিলৰ নেইমাৰে । এইবাৰ আঘাতৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে দেশৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই যদিও সকলোৱে তেওঁৰ দুই ভৰিৰ যাদু চাবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ।
তাৰিবো ৱেষ্টৰ ব্ৰেইডেড হেয়াৰষ্টাইল :
১৯৯৮ চনৰ বিশ্বকাপত নাইজেৰিয়াৰ তাৰিবো ৱেষ্টে তেওঁৰ ব্য়তিক্ৰমী কেশসজ্জাৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছিল । নাইজেৰিয়াৰ টাৰিবো ৱেষ্টৰ বিখ্যাত ব্ৰেইডেড হেয়াৰষ্টাইলৰ কথা আজিও সকলোৱে কয় ।
ৰড্ৰিগো পালাচিঅ' :
২০১৪ চনত ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰড্ৰিগো পালাচিঅ’ৰ অস্বাভাৱিক চুলিৰ ষ্টাইলটোৱেই হৈ পৰিছিল অন্যতম আকৰ্ষণ ।
পল গেছক’ইনৰ চুলিখিনি :
‘গাজা’ নামেৰে পৰিচিত পল গেছক’ইনে ১৯৯০ চনৰ বিশ্বকাপত সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ মূলতে আছিল তেওঁৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আৰু কেশসজ্জা । সেইবাৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইংলেণ্ডে । এই স্মৰণীয় অভিযানৰ সময়ত স্কিনহেড আৰু ক্ল’জ ক্ৰপ লুককৰে তেওঁ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
হিদেটোছি নাকাটাৰ ব্লিচ:
২০০৬ চনত জাপানৰ হিদেটোছি নাকাটাৰ ব্লিচ কৰা শ্যামলা চুলিৰ ষ্টাইলে সেই প্ৰতিযোগিতাখনিত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল । অৱেশ্য়ে তেওঁৰ ব্য়ক্তিগত প্ৰদৰ্শন সিমান আকৰ্ষণীয় নাছিল ।
লগতে পঢ়ক:ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও অভিষেকতেই শক্তিধৰক প্ৰত্য়াহ্বান
গ্ল'বেল আইকন: বিশ্বকাপ ফুটবলত ১০ নম্বৰ জাৰ্ছিৰ যাদু
ফিফা বিশ্বকাপত পুৰস্কাৰৰ অভিলেখ; ১৯৮২ৰ আগলৈকে বিজয়ী দলটোৱে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ ট্ৰফীটোহে