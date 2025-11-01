প্ৰো কাবাডী লীগৰ দ্বাদশ খিতাপ দাবাং দিল্লীৰ দখলত: ফাইনেলত পৰাস্ত পুনেৰী পল্টন
ফাইনেলত দাবাং দিল্লীয়ে ৩১-২৮ পইণ্টৰ ব্যৱধানত পুনেৰী পল্টনক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়টো প্ৰো কাবাডী লীগ খিতাপ দখল কৰে ।
Published : November 1, 2025 at 1:38 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰো কাবাডী লীগৰ দ্বাদশ ছিজনৰ ফাইনেলত পুনেৰী পল্টনৰ বিৰুদ্ধে ৩১-২৮ পইণ্টৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে দাবাং দিল্লী । প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত দিল্লীয়ে দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰে । দিল্লীৰ ত্যাগৰাজ ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলখনত ঘৰুৱা দলটোৱে তীব্ৰ চাপ প্ৰয়োগ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি দ্বিতীয় ছিজনত ইউ মুম্বাৰ পিছত ঘৰুৱা স্থানত এই ট্ৰফী লাভ কৰা প্ৰথমটো ঘৰুৱা দল হিচাপে পৰিগণিত হয় দিল্লী । আনহাতে, ফেজেল আট্ৰাচালি নিজৰ উজ্জ্বল কেৰিয়াৰত আন এক কৃতিত্ব সংযোজন কৰি প্ৰো কাবাডী লীগৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সফল বিদেশী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
নীৰজ নৰৱালৰ দুটা পইণ্টৰ ৰেইডৰ বাবেই মেচখনত দিল্লীয়ে প্ৰাৰম্ভিক অগ্ৰগতি লাভ কৰে । দিল্লীৰ হৈ অজিংক্য পাৱাৰে প্ৰথমাৰ্ধত ছয় পইণ্টৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি প্ৰথমটো অল আউট কৰে । তেওঁ ছুপাৰ ৰেইডৰ স্ক’ৰ কৰি হাফটাইমত দিল্লীৰ অগ্ৰগতি ৮ পইণ্টলৈ বৃদ্ধি কৰে ।
অন্তিম কোৱাৰ্টাৰত আশু মালিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অনুৰাগে মেচৰ শেষৰ ফালে এটা ছুপাৰ টেকেল দি দিল্লীক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । যুটিটোৰ এই প্ৰচেষ্টাই দিল্লীক জয়ৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে ।
আনহাতে, পুনেৰী পল্টনৰ হৈ আদিত্য শিণ্ডেয়ে ছুপাৰ ১০ ৰে জিলিকি উঠিছিল আৰু দ্বিতীয়াৰ্ধত দলটোক মেচৰ মাজলৈ উভতি অহাত সহায় কৰিছিল । ৪টা টেকেল পইণ্ট আৰু ৩টা ছুপাৰ টেকেলৰ সৈতে দলটোৰ হৈ ডিফেন্সত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় অবিনেশ নাদৰাজনে । গৌৰৱ খাত্ৰী আৰু মহম্মদ আমানে দলটোক ডিফেন্সত সহায় কৰে যদিও তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰচেষ্টাই দলটোক জয়ৰ দিশলৈ আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলে ।
প্ৰথমাৰ্ধত দিল্লীয়ে আগ্ৰাসী ৰেইডিং আৰু কটকটীয়া ডিফেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ৰক্ষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে খেলি থকাৰ সময়মতে কৌশলগত পৰিৱৰ্তনো কৰে । পুনেৰী পল্টনে তেওঁলোকৰ ডিফেন্স কটকটীয়া কৰি আদিত্য শিণ্ডেৰ আক্ৰমণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
আদিত্য শিণ্ডে আৰু নীৰজ নৰৱালে ক্ৰমে ১০ আৰু ৯ পইণ্টেৰে সৰ্বাধিক পইণ্ট লাভ কৰে । মেচখনত দুয়োটা দলে ১৩টা সফল ৰেইড কৰে । আনহাতে, দিল্লীয়ে এটা ছুপাৰ ৰেইড কৰে ।