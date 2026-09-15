ETV Bharat / sports

এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত খেলিবলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তান; ১ নৱেম্বৰত ভাৰতৰে হ’ব মুখামুখি

২৭ অক্টোবৰৰ পৰা ৫ নৱেম্বৰলৈ পঞ্জাৱৰ মোহালী আৰু জলন্ধৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষ হকী এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ভাৰতকে ধৰি ছখন দেশৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

ASIAN CHAMPIONS TROPHY
পঞ্জাৱত উন্মোচন কৰা পুৰুষ এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী হকী প্ৰতিযোগিতাৰ অফিচিয়েল ল'গ' (X/@BhagwantMann via ANI)
author img

By PTI

Published : September 15, 2026 at 8:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মোহালী (পঞ্জাৱ): পুৰুষ এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী হকী প্ৰতিযোগিতাৰ আনুষ্ঠানিক ল’গ’ আৰু মেচৰ সূচী সোমবাৰে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে উন্মোচন কৰে ৷ এই চেম্পিয়নশ্বিপত পঞ্জাবে আয়োজন কৰা প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইভেণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ৷

২৭ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ছটা দলৰ প্ৰতিযোগিতাখন ৫ নৱেম্বৰত সমাপ্ত হ’ব ৷ জলন্ধাৰৰ সুৰজিত হকী ষ্টেডিয়ামত প্ৰাৰম্ভিক আৰু লীগ খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে মোহালীত নকআউট পৰ্যায়ৰ খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

পঞ্জাৱ চৰকাৰে প্ৰতিযোগিতাখনৰ সকলো খেলৰ বাবে ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷

১ নৱেম্বৰত সন্ধিয়া ৭ বজাত জালন্ধৰত তীব্র প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত সংঘৰ্ষ হ’ব ৷ এই ৰোমাঞ্চকৰ খেলখন ‘পাঞ্জাৱ দিৱস’ উদযাপনৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

মুখ্যমন্ত্রী মানে কয় যে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই প্রতিযোগিতাৰ বাবে পাকিস্তান দলৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ৷ বহু প্ৰত্যাশিত এই মেচখনৰ বাবে আয়োজকসকলে বিপুল জনসমাগমৰ আশা কৰিছে ৷

৪ নৱেম্বৰত ছেমিফাইনেল আৰু ৫ নৱেম্বৰত মোহালীৰ অলিম্পিয়ান বলবীৰ সিং (চিনিয়ৰ) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ষ্টেডিয়ামত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

লীগ পৰ্যায়ৰ পিছতে মোহালী হকী ষ্টেডিয়ামত নকআউট মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ছেমিফাইনেলৰ দুয়োখন মেচ ৪ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ফাইনেল খেলখন ৫ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৭ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

টুৰ্ণামেণ্টৰ মেচৰ সময়সূচী (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) :

  • ২৭ অক্টোবৰ : জাপান বনাম মালয়েছিয়া, দুপৰীয়া ২:৩০ বজাত;

পাকিস্তান বনাম চীন, বিয়লি ৪:৪৫ বজাত;

ভাৰত বনাম দক্ষিণ কোৰিয়া, সন্ধিয়া ৭ বজাত

  • ২৮ অক্টোবৰ : জিৰণিৰ দিন
  • ২৯ অক্টোবৰ : দক্ষিণ কোৰিয়া বনাম মালয়েছিয়া;

পাকিস্তান বনাম জাপান;

ভাৰত বনাম চীন

  • ৩০ অক্টোবৰ : জাপান বনাম চীন;

দক্ষিণ কোৰিয়া বনাম পাকিস্তান;

ভাৰত বনাম মালয়েছিয়া

  • ৩১ অক্টোবৰ : জিৰণিৰ দিন
  • ১ নৱেম্বৰ (পাঞ্জাৱ দিৱস): জাপান বনাম দক্ষিণ কোৰিয়া, দুপৰীয়া ২:৩০ বজাত;

মালয়েছিয়া বনাম চীন, বিয়লি ৪:৪৫ বজাত;

ভাৰত বনাম পাকিস্তান, সন্ধিয়া ৭ বজাত

  • ২ নৱেম্বৰ : চীন বনাম দক্ষিণ কোৰিয়া; মালয়েছিয়া বনাম পাকিস্তান; ভাৰত বনাম জাপান
  • ৪ নৱেম্বৰ (মোহালী) : ছেমিফাইনেল আৰু তৃতীয় স্থানৰ মেচ
  • ৫ নৱেম্বৰ (মোহালী) : চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল, সন্ধিয়া ৭ বজাত

পুৰুষৰ হকী এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ভাৰত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, মালয়েছিয়া আৰু কোৰিয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিব । যদি কোনো দলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা আঁতৰি যায় তেন্তে তাৰ স্থান ওমান বা বাংলাদেশক দিয়া হ’ব ।

২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত পহলগামত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ক্ৰীড়া নীতি অনুসৰি ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক শৃংখলা খেলিব নোৱাৰে ৷ অৱশ্যে বহুজাতিক প্ৰতিযোগিতাত দুয়োখন দেশৰ মুখামুখি হ’ব পাৰে ।

অনুষ্ঠানত হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিং উপস্থিত থাকে । তেওঁ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ক্ৰীড়া সম্পৰ্ক আৰু পঞ্জাৱৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰশংসা কৰে । সিঙে কয়, "ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ হকী সংস্থাৰ মাজত অতি ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে মই যেতিয়াই যাওঁ, ভাৰতীয় দলে যদি পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰে, তেন্তে মই প্ৰথমে পাকিস্তানী দলক লগ কৰো । তাৰ ল'ৰাবোৰে (প্লেয়াৰ) অপৰিসীম সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে ৷"

লগতে পঢ়ক :

TAGGED:

পুৰুষ এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী হকী
এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী
পাকিস্তান বনাম জাপান
PAKISTAN TO PLAY INDIA IN PUNJAB
ASIAN CHAMPIONS TROPHY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.