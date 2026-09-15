এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত খেলিবলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তান; ১ নৱেম্বৰত ভাৰতৰে হ’ব মুখামুখি
২৭ অক্টোবৰৰ পৰা ৫ নৱেম্বৰলৈ পঞ্জাৱৰ মোহালী আৰু জলন্ধৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষ হকী এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ভাৰতকে ধৰি ছখন দেশৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
By PTI
Published : September 15, 2026 at 8:48 AM IST
মোহালী (পঞ্জাৱ): পুৰুষ এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী হকী প্ৰতিযোগিতাৰ আনুষ্ঠানিক ল’গ’ আৰু মেচৰ সূচী সোমবাৰে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে উন্মোচন কৰে ৷ এই চেম্পিয়নশ্বিপত পঞ্জাবে আয়োজন কৰা প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইভেণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ৷
২৭ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ছটা দলৰ প্ৰতিযোগিতাখন ৫ নৱেম্বৰত সমাপ্ত হ’ব ৷ জলন্ধাৰৰ সুৰজিত হকী ষ্টেডিয়ামত প্ৰাৰম্ভিক আৰু লীগ খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে মোহালীত নকআউট পৰ্যায়ৰ খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
পঞ্জাৱ চৰকাৰে প্ৰতিযোগিতাখনৰ সকলো খেলৰ বাবে ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷
১ নৱেম্বৰত সন্ধিয়া ৭ বজাত জালন্ধৰত তীব্র প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত সংঘৰ্ষ হ’ব ৷ এই ৰোমাঞ্চকৰ খেলখন ‘পাঞ্জাৱ দিৱস’ উদযাপনৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
মুখ্যমন্ত্রী মানে কয় যে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই প্রতিযোগিতাৰ বাবে পাকিস্তান দলৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ৷ বহু প্ৰত্যাশিত এই মেচখনৰ বাবে আয়োজকসকলে বিপুল জনসমাগমৰ আশা কৰিছে ৷
৪ নৱেম্বৰত ছেমিফাইনেল আৰু ৫ নৱেম্বৰত মোহালীৰ অলিম্পিয়ান বলবীৰ সিং (চিনিয়ৰ) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ষ্টেডিয়ামত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
Hon’ble Chief Minister of Punjab, Shri Bhagwant Mann, made an official announcement in Mohali on Monday about the dates of AHF Men’s Asian Champions Trophy 2026, which will be hosted in Mohali & Jalandhar from October 27 to November 5. Also present on the occasion were Hockey… pic.twitter.com/J8gwRXEYKN— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 14, 2026
লীগ পৰ্যায়ৰ পিছতে মোহালী হকী ষ্টেডিয়ামত নকআউট মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ছেমিফাইনেলৰ দুয়োখন মেচ ৪ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ফাইনেল খেলখন ৫ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৭ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
টুৰ্ণামেণ্টৰ মেচৰ সময়সূচী (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) :
- ২৭ অক্টোবৰ : জাপান বনাম মালয়েছিয়া, দুপৰীয়া ২:৩০ বজাত;
পাকিস্তান বনাম চীন, বিয়লি ৪:৪৫ বজাত;
ভাৰত বনাম দক্ষিণ কোৰিয়া, সন্ধিয়া ৭ বজাত
- ২৮ অক্টোবৰ : জিৰণিৰ দিন
- ২৯ অক্টোবৰ : দক্ষিণ কোৰিয়া বনাম মালয়েছিয়া;
পাকিস্তান বনাম জাপান;
ভাৰত বনাম চীন
- ৩০ অক্টোবৰ : জাপান বনাম চীন;
দক্ষিণ কোৰিয়া বনাম পাকিস্তান;
ভাৰত বনাম মালয়েছিয়া
- ৩১ অক্টোবৰ : জিৰণিৰ দিন
- ১ নৱেম্বৰ (পাঞ্জাৱ দিৱস): জাপান বনাম দক্ষিণ কোৰিয়া, দুপৰীয়া ২:৩০ বজাত;
মালয়েছিয়া বনাম চীন, বিয়লি ৪:৪৫ বজাত;
ভাৰত বনাম পাকিস্তান, সন্ধিয়া ৭ বজাত
- ২ নৱেম্বৰ : চীন বনাম দক্ষিণ কোৰিয়া; মালয়েছিয়া বনাম পাকিস্তান; ভাৰত বনাম জাপান
- ৪ নৱেম্বৰ (মোহালী) : ছেমিফাইনেল আৰু তৃতীয় স্থানৰ মেচ
- ৫ নৱেম্বৰ (মোহালী) : চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল, সন্ধিয়া ৭ বজাত
পুৰুষৰ হকী এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ভাৰত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, মালয়েছিয়া আৰু কোৰিয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিব । যদি কোনো দলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা আঁতৰি যায় তেন্তে তাৰ স্থান ওমান বা বাংলাদেশক দিয়া হ’ব ।
২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত পহলগামত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ক্ৰীড়া নীতি অনুসৰি ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক শৃংখলা খেলিব নোৱাৰে ৷ অৱশ্যে বহুজাতিক প্ৰতিযোগিতাত দুয়োখন দেশৰ মুখামুখি হ’ব পাৰে ।
অনুষ্ঠানত হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিং উপস্থিত থাকে । তেওঁ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ক্ৰীড়া সম্পৰ্ক আৰু পঞ্জাৱৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰশংসা কৰে । সিঙে কয়, "ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ হকী সংস্থাৰ মাজত অতি ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে মই যেতিয়াই যাওঁ, ভাৰতীয় দলে যদি পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰে, তেন্তে মই প্ৰথমে পাকিস্তানী দলক লগ কৰো । তাৰ ল'ৰাবোৰে (প্লেয়াৰ) অপৰিসীম সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে ৷"
লগতে পঢ়ক :