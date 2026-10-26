ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাণত পাকিস্তানৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয়

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাণত পাকিস্তানৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয়
ইংলেণ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ২৪২ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ ক্ৰিজত নমা পাকিস্তানে ১৫৪ ৰাণতে ৯টা উইকেট হেৰুৱাইছিল ।
Published : October 26, 2026 at 3:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেওবাৰৰ দিনটো ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন ৷ এই দিনটোত ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট দল দুটাই এখন ঐতিহাসিক খেল খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে ৷ খেলখনত পাকিস্তান পৰাজিত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িলেও অৱশেষত জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হয় ৷
পাকিস্তানৰ লাহোৰত ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ত্ৰিদেশীয় শৃংখলাৰ এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ অৱশেষত পাকিস্তানে খেলখনত এটা উইকেটত জয়লাভ কৰে ৷ পাকিস্তানৰ সন্মুখত ইংলেণ্ডে ২৪২ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ৷
এটা সময়ত পাকিস্তানে ৩৩.৫ অভাৰত ১৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ সেই সময়তে দলটোৰ ৯টাকৈ উইকেটৰ পতন ঘটিছিল ৷ যাৰ বাবে খেলখনত জয়লাভ কৰাটো একপ্ৰকাৰ অসম্ভৱ যেন লাগিছিল ৷
অৱশ্যে দশম উইকেটৰ যুটিত শ্বাদাব খান(১১৩) আৰু হাৰিছ ৰৌফে ৯ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাত এই জয় সম্ভৱপৰ হৈ উঠে ৷ অৱশ্যে ডিআৰএছ পদ্ধতিৰে দলটোৱে খেলখনত জয়লাভ কৰিছিল ৷
দেওবাৰে যেতিয়া পাকিস্তানক জয়ৰ বাবে মাত্ৰ ২০ ৰাণৰ প্ৰয়োজন আছিল, তেতিয়াই দলটোৱে শ্বাদাব খানৰ ৰূপত আন এটা উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷
PURE DRAMA. ABSOLUTE MADNESS! 🇵🇰🏏 Shadab Khan was on 97 when Gus Atkinson trapped him LBW. Players began shaking hands — England thought they had sealed it! BUT SHADAB REVIEWED! 😱 The replay exposed an inside edge. NOT OUT! And Shadab turned that escape into a MATCH-WINNING 113! Pakistan pulled off a sensational victory over England after a stunning fightback. What a comeback! 🔥🇵🇰 #ShadabKhan #PAKvsENG #PakistanCricket #CricketDrama— Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 25, 2026
দেওবাৰৰ এই খেলখনত পাকিস্তানে টছত জয়লাভ কৰি ইংলেণ্ডক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ৷ অৱশ্যে আলহী দলটোৱে ৫০ অভাৰৰ খেল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে ৷
To paraphrase Ellyse Perry; if this is ever going to happen, make it happen to England https://t.co/uZKJppQF3f— Lenny Phillips (@lenphil29) October 25, 2026
ইংলেণ্ডে ৪৬.৪ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ২৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ দলটোৰ হৈ বেন ডাকেটে ১১১ টা বলত ১০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীত পৰিণত হয় ৷ ইয়াৰোপৰি ছেম কৰণে ৪২ ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে গাছ এটকিনছনে ৩৬ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । পাকিস্তানৰ অধিনায়ক শ্বাহিন আফ্ৰিদীয়ে সৰ্বাধিক ৪টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজাউল্লাহ আৰু আৰাফাত মিনহাছে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
পাকিস্তানে বৰ্তমানলৈকে তিনিওখন খেলতে জয়লাভ কৰি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে । প্ৰথমে শ্ৰীলংকাক ৩৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰাৰ পিছত ইংলেণ্ডক এটা উইকেট আৰু ৮৭ ৰাণত দলটোৱে পৰাজিত কৰে ৷ দলটোৱে ইতিমধ্যে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে হ’বলগীয়া লীগৰ অন্তিমখন খেল দলটোৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত লাভলীনা, সাদৰেৰে পিন্ধাই দিলে এছিয়ান গেমছত জয় কৰা সোণৰ পদক