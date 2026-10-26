ETV Bharat / sports

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাণত পাকিস্তানৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয়

ইংলেণ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ২৪২ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ ক্ৰিজত নমা পাকিস্তানে ১৫৪ ৰাণতে ৯টা উইকেট হেৰুৱাইছিল ।

PAK VS ENG ODI TRI SERIES 2026
ইংলেণ্ড বনাম পাকিস্তানৰ খেল (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: দেওবাৰৰ দিনটো ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন ৷ এই দিনটোত ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট দল দুটাই এখন ঐতিহাসিক খেল খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে ৷ খেলখনত পাকিস্তান পৰাজিত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িলেও অৱশেষত জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হয় ৷

পাকিস্তানৰ লাহোৰত ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ত্ৰিদেশীয় শৃংখলাৰ এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ অৱশেষত পাকিস্তানে খেলখনত এটা উইকেটত জয়লাভ কৰে ৷ পাকিস্তানৰ সন্মুখত ইংলেণ্ডে ২৪২ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ৷

এটা সময়ত পাকিস্তানে ৩৩.৫ অভাৰত ১৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ সেই সময়তে দলটোৰ ৯টাকৈ উইকেটৰ পতন ঘটিছিল ৷ যাৰ বাবে খেলখনত জয়লাভ কৰাটো একপ্ৰকাৰ অসম্ভৱ যেন লাগিছিল ৷

PAK VS ENG ODI TRI SERIES 2026
শ্বাদাব খান আৰু হাৰিছ ৰৌফ (AP)

অৱশ্যে দশম উইকেটৰ যুটিত শ্বাদাব খান(১১৩) আৰু হাৰিছ ৰৌফে ৯ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাত এই জয় সম্ভৱপৰ হৈ উঠে ৷ অৱশ্যে ডিআৰএছ পদ্ধতিৰে দলটোৱে খেলখনত জয়লাভ কৰিছিল ৷

দেওবাৰে যেতিয়া পাকিস্তানক জয়ৰ বাবে মাত্ৰ ২০ ৰাণৰ প্ৰয়োজন আছিল, তেতিয়াই দলটোৱে শ্বাদাব খানৰ ৰূপত আন এটা উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷

দেওবাৰৰ এই খেলখনত পাকিস্তানে টছত জয়লাভ কৰি ইংলেণ্ডক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ৷ অৱশ্যে আলহী দলটোৱে ৫০ অভাৰৰ খেল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে ৷

ইংলেণ্ডে ৪৬.৪ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ২৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ দলটোৰ হৈ বেন ডাকেটে ১১১ টা বলত ১০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীত পৰিণত হয় ৷ ইয়াৰোপৰি ছেম কৰণে ৪২ ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে গাছ এটকিনছনে ৩৬ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । পাকিস্তানৰ অধিনায়ক শ্বাহিন আফ্ৰিদীয়ে সৰ্বাধিক ৪টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজাউল্লাহ আৰু আৰাফাত মিনহাছে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।

PAK VS ENG ODI TRI SERIES 2026
শ্বাদাব খানৰ শতক (AP)

পাকিস্তানে বৰ্তমানলৈকে তিনিওখন খেলতে জয়লাভ কৰি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে । প্ৰথমে শ্ৰীলংকাক ৩৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰাৰ পিছত ইংলেণ্ডক এটা উইকেট আৰু ৮৭ ৰাণত দলটোৱে পৰাজিত কৰে ৷ দলটোৱে ইতিমধ্যে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে হ’বলগীয়া লীগৰ অন্তিমখন খেল দলটোৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত লাভলীনা, সাদৰেৰে পিন্ধাই দিলে এছিয়ান গেমছত জয় কৰা সোণৰ পদক

TAGGED:

ইংলেণ্ড বনাম পাকিস্তান
ইংলেণ্ড পাকিস্তান শ্ৰীলংকা
পাকিস্তান বনাম ইংলেণ্ডৰ এদিনীয়া
শ্বাদাব খানৰ শতক
PAK VS ENG ODI TRI SERIES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.