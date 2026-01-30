ETV Bharat / sports

সুদীৰ্ঘ ৭ বছৰৰ মূৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ মেচত জয়ৰ সোৱাদ পাকিস্তানৰ

তিনিখন মেচৰ শৃংখলাৰ প্ৰথম টি-২০ মেচত বৃহস্পতিবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে ঐতিহাসিক জয় সাব্যস্ত কৰে ।

পাকিস্তান ক্ৰিকেট দল ফাইল ফটো (AP)
হায়দৰাবাদ : পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলে লাহোৰত ৰচনা কৰে ইতিহাসৰ এক নতুন পৃষ্ঠা । তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত পাকিস্তানে অষ্ট্ৰেলিয়াক ২২ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । পাকিস্তানে সুদীৰ্ঘ ৭ বছৰৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰে । অন্তিমবাৰ ২০১৮ চনত ডুবাইত ৩৩ ৰাণৰ ব্যৱধানত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি পাকিস্তানে জয়ৰ সোৱাদ লৈছিল ।

পাকিস্তানৰ স্পিন আক্ৰমণত ধৰাশায়ী অষ্ট্ৰেলিয়া

মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়াই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈৰে গঠিত দলেৰে অৱতীৰ্ণ হৈছিল । যাৰবাবে মেচখনত তেওঁলোকৰ অনভিজ্ঞতা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পাইছিল । কাৰণ পাকিস্তানী স্পিনাৰসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছিল । ১৬৯ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি কেংগাৰু দলটোৱে ৮ উইকেটত ১৪৬ ৰাণতে থমকি ৰয় ।

দলটোৰ হৈ কেমেৰুণ গ্ৰীণে ৩১টা বলত সৰ্বাধিক ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে জেভিয়াৰ বাৰ্টলেটেও অপৰাজিত ৩৪ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলে । তেওঁৰ ইনিংছটোত দুটা চাৰি আৰু তিনিটা ছয় আছিল । কিন্তু আন বেটছমেনসকলে বেটত ৰাণ পাবৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগা হয় আৰু দলটোৱে জয়ৰ লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি যায় ।

পাকিস্তানৰ হৈ অফ স্পিনাৰ ছাইম আয়ুবে (২/২৯) লেগ স্পিনাৰ ছাদাব খান (১/২৫) আৰু আব্ৰাৰ আহমেদৰ (২/১০) সৈতে মিলি বলিং আক্ৰমণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু মুঠ ৫টা উইকেট দখল কৰে । লক্ষণীয়ভাৱে দুটা ৰাণ আউটৰ বাহিৰে আটাইকেইটা উইকেট স্পিনাৰসকলে লাভ কৰে ৷

৮ উইকেটক পাকিস্তানৰ সংগ্ৰহ ১৬৮ ৰাণ

টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা পাকিস্তানৰ দুই বেটছমেন ছাইম আয়ুব আৰু ছলমান আঘাই নিজৰ ৰাণ সংখ্যাৰে দলটোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ছাইম আয়ুবে মাত্ৰ ২২টা বলত ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ছলমানে ২৭টা বলত ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁলোকৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানৰ বাবেঅৃই দলটোৱে ৮ উইকেটৰ বিনিময়ত স্ক’ৰব’ৰ্ডত ১৬৮ ৰাণৰ এক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্ক'ৰ লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

আনহাতে, অষ্ট্ৰেলিয়ান বলাৰসকলৰ ভিতৰত আডাম জাম্পাই ২৪ ৰাণৰ বিনিময়ত ৪টা উইকেট দখল কৰে। ইয়াৰ উপৰি জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট আৰু মাহলি বিয়াৰ্ডমেনে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।

পাকিস্তানৰ ঐতিহাসিক জয়

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে টি-২০ মেচত অন্তিমবাৰ জয়লাভ কৰিছিল ২০১৮ চনত । ডুবাইত অনুষ্ঠিত মেচখনত কেংগাৰু বাহিনীক পাক দলে ৩৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত অনুষ্ঠিত মেচসমূহত ২০২১ চনৰ ইউ এ ইত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপকে ধৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পাকিস্তান ৭ বাৰ পৰাস্ত হৈছে । লগতে ২০১৯ চনত ছিডনীত অনুষ্ঠিত এখন মেচ ফলাফলবিহীনভাৱে সমাপ্ত হৈছিল ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

