১৯ অনূৰ্ধ্ব এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট : হৃত সন্মান ঘূৰাই আনিবলৈ ভাৰতীয় দলক প্ৰয়োজন ৩৩৮ ৰাণ

১৯ অনূৰ্ধ্ব এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট : হৃত সন্মান ঘূৰাই আনিবলৈ ভাৰতীয় দলক প্ৰয়োজন ৩৩৮ ৰাণ
ওমানত অনুষ্ঠিত ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ হাতত যোৱাবাৰৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ বাবে ভাৰতীয় দলে বেটিং পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ।
Published : November 14, 2026 at 2:53 PM IST
স্পৰ্টছ ডেস্ক : ওমানত চলি থকা ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত পুনৰ এবাৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে ভাৰতীয় দলক প্ৰয়োজন ৩৩৮ ৰাণ । টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সুবিশাল ৩৩৭ ৰাণৰ স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰে । অপেনাৰ ওছমান খানৰ বিস্ফোৰক ১০৭, মধ্যক্ৰমত আব্দুল কাদিৰৰ চিত্তাকৰ্ষক ৮০ ৰাণ আৰু অধিনায়ক ফাৰহানৰ বেটৰ পৰা অহা আন এক বিস্ফোৰক ৬৩ ৰাণৰ ইনিংছৰ সহায়ত পাকিস্তান দলে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়ে । পাকিস্তানী কিশোৰ দলে নিৰ্ধাৰিত ৫০ অভাৰত ৯ উইকেটৰ বিনিময়ত ৩৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
আনহাতে, ভাৰতীয় বলিং ইউনিটৰ হৈ কাব্য পেটেল আৰু চিগুৰুপতি ভেংকট সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । দুয়ো মিলি ৭টাকৈ পাক বেটাৰৰ উইকেট দখল কৰে । কাব্যই নিৰ্ধাৰিত ১০ অভাৰত ৬৮ ৰাণৰ বিনিময়ত ৪ উইকেট দখ কৰাৰ বিপৰীতে ভেংকটে ৫ অভাৰত ৪০ ৰাণ খৰচ কৰি ৩টা উইকেট নিজৰ নামত লয় ।
ভাৰতীয় দলত এটা পৰিৱৰ্তন
ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱা দলটোকে লৈ পাকিস্তান দল ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হয় । আনহাতে, আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেল খেলা ভাৰতীয় দলটোত এটা পৰিৱৰ্তন কৰা হয় । ভাৰতৰ ফাইনেলৰ মূল একাদশত দলৰ হৈ সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা ঈশান সুদক হেৰুৱাবলগা হয় । আঘাতৰ বাবে মূল একাদশৰ পৰা বাহিৰ হোৱা ঈশানৰ স্থানত চিগুৰুপতি ভেংকটে স্থান লাভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে দুয়োটা দলেই টুৰ্মামেণ্টখনত অতি উচ্চস্তৰীয় প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । অৱশ্যে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পাকিস্তানৰ হাতত ভাৰত পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে পাক দলটোৱে একেৰাহে চাৰিখন মেচত জয়লাভ কৰি ফাইনেলত উপনীত হয় । গ্ৰুপ মেচখনত ভাৰত পাকিস্তানৰ হাতত ৩ উইকেটত পৰাস্ত হৈছিল ।
দল দুটা
ভাৰতীয় অনূৰ্ধ্ব ১৯ একাদশ : লক্ষ্য ৰাজেশ ৰায়চন্দানী (অধিনায়ক), আৰ্যবীৰ চেহৱাগ, বিকী বিনীত, যশবৰ্ধন চৌহান, অৰ্জুন ৰাজপুত, অনভয় দ্ৰাবিড় (উইকেটৰক্ষক), মনাল চৌহান, মোহিল উলৱা, আৰ্য সবচানী, কাব্য পেটেল, চিগুৰুপতি ভেংকট ।
পাকিস্তান অনূৰ্ধ্ব ১৯ একাদশ : ওচমান খান, হায়াম খান, আব্দুল কাদিৰ, ফাৰহান ইউচুফ (অধিনায়ক), আহমদ হুছেইন, আলী ৰাজা, হামজা জহুৰ (উইকেটৰক্ষক), হাছনেন আব্বাছ ডাৰ, মহম্মদ ছিয়াম, ৰিজুৱানউল্লাহ, নকাব চফিক ।
ভাৰত-পাক মুখামুখি পৰিসংখ্যা
দুয়োটা দলেই এতিয়ালৈকে ৩১ খন মেচত পৰস্পৰৰ মুখামুখি হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ভাৰতে ১৭ বাৰ আৰু পাকিস্তানে ১৩ বাৰ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিছে । আনহাতে, এখন মেচ ফলাফলবিহীনভাৱে সমাপ্ত হয় । কিন্তু ২০২১ চনৰ পিছত ভাৰতে ৭ খন মেচৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২ বাৰহে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
টুৰ্মামেণ্টৰ সফল দল
অনূৰ্ধ্ব ১৯ এছিয়া কাপৰ আটাইতকৈ সফল দল হৈছে ভাৰত । ভাৰতীয় কিশোৰ দলে এতিয়ালৈকে ৮ বাৰ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশে দুবাৰকৈ এছিয়া কাপ দখল কৰিছে । আনহাতে, টুৰ্মামেণ্টখনৰ ফাইনেলত এতিয়াললৈকে ভাৰত দুবাৰহে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে । প্ৰথমবাৰ ২০২৪ চনত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে আৰু অন্তিমবাৰ ২০২৫ চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ।