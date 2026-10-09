অলিম্পিক পদক বিজয়ী মেৰী কমৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন স্বামীৰ মানহানিৰ গোচৰ
২০২৩ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰত এক পৰম্পৰাগত প্ৰথাৰ দ্বাৰা কাৰোং অনখোলাৰ আৰু মেৰী কমৰ বিবাহ ভংগ হৈছিল ।
By ANI
Published : October 9, 2026 at 4:17 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰখ্যাত বক্সাৰ মেৰী কমৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ । মেৰী কমৰ প্ৰাক্তন স্বামীয়ে দিল্লীৰ ছাকেট আদালতত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ দাখিল কৰিছে ।
প্ৰাক্তন স্বামীৰ অভিযোগ, মেৰী কমে টিভিৰ এক সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত তেওঁৰ সামাজিক মৰ্যাদা আৰু সুনাম নষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে মিছা, বিদ্বেষমূলক আৰু মানহানিকাৰক মন্তব্য কৰিছিল ।
Olympic medalist boxer Mary Kom’s ex-husband Onler Kom has initiated criminal defamation proceedings against her, alleging that she made disparaging remarks about him on television and other public platform. “She is saying so many lies about me on public platform just to get attention. I have filed a criminal defamation case against her. The case has been filed, with the next hearing scheduled for November 19, 2026,” Onler told IANS. “I don’t drink alcohol anymore. I have small children, and she cannot keep defaming me every time. Humara divorce ho chuka hai (we are divorced). She can do whatever she wants; I have no problem with that. But why defame me? Have I ever revealed any of her weaknesses to anyone? No. She has many bad habits, but I have never spoken about them publicly,” he added.— IANS (@ians_india) October 7, 2026
৬ অক্টোবৰত দাখিল কৰা এই অভিযোগ বৰ্তমান প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ (জেএমএফচি) শিৱম গুপ্তাৰ আদালতত 'প্ৰাক-চমন সাক্ষ্য' গ্ৰহণৰ পৰ্যায়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে । ১৯ নৱেম্বৰত আদালতে এই বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।
অভিযোগকাৰী প্ৰাক্তন স্বামী কাৰোং অনখোলাৰে কয় যে ২০০৫ চনৰ ১২ মাৰ্চত তেওঁ অভিযুক্ত মেৰী কমৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে একেলগে হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদত বাস কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰত এক পৰম্পৰাগত প্ৰথাৰ দ্বাৰা এই বিবাহ ভংগ কৰা হৈছিল ।
Speaking to ANI on the theft reported at her residence in Faridabad, Haryana, Indian boxer and Olympic bronze medalist Mary Kom says, "I am not at home. I will know exactly when I reach home. CCTV footage shows them (thieves) taking away the TV and other things. I was told by my neighbours that this happened on September 24. This happened at my Faridabad home... I have informed the police." (file pic)— ANI (@ANI) September 27, 2025
অধিবক্তা আকাশ কৃষ্ণ আৰু প্ৰগতি শৰ্মাৰ জৰিয়তে অভিযোগকাৰীয়ে আদালতত এই আবেদন জনাইছে । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অভিযোগকাৰীয়ে বিবাহৰ পূৰ্বে আৰু বৈবাহিক জীৱন বৰ্তী থকাৰ সময়ত মেৰী কমৰ পেছাদাৰী কেৰিয়াৰক সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবলৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰু পেছাদাৰী জীৱন ত্যাগ কৰিছিল ।
আদালতত দাখিল কৰা আবেদনত এইটোৱেই দুয়োপক্ষৰ মাজৰ প্ৰকৃত আৰু বাস্তৱিক স্থিতি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । এই সত্যই মেৰী কমে দিয়া সেই বক্তব্যক পোনপটীয়াকৈ খণ্ডন কৰে, য'ত তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল যে অভিযোগকাৰীৰ (প্ৰাক্তন স্বামীৰ) কোনো কেৰিয়াৰ নাই আৰু কেতিয়াও কোনো লাভজনক উপাৰ্জনৰ সৈতে জড়িত নাছিল ।
অভিযোগকাৰীয়ে কয় যে মেৰী কম এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বক্সিং চেম্পিয়ন আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ ৰাজহুৱা ব্যক্তিত্ব । তেওঁৰ অনুগামীৰ সংখ্যাও অগণন আৰু নিয়মিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন আৰু অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ উপস্থিত থাকে ।
এইটো অভিযোগ কৰা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ ১১ জানুৱাৰীত উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত তেওঁ দীঘলীয়া টেলিভিছন অনুষ্ঠানটোত অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ দৰ্শকে উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছিল ।
অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে ষ্টুডিঅ'ত দৰ্শকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত কৰা আৰু তাৰ পিছত সাধাৰণ জনতাৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰা উক্ত টিভি অনুষ্ঠান আৰু সাক্ষাৎকাৰত মেৰী কমে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মিছা, বিদ্বেষপূৰ্ণ আৰু মানহানিকাৰক মন্তব্য কৰিছিল ।
তেওঁৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত কৰা আৰু চেনেলটোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ হোৱা এনে বক্তব্যসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল অভিযোগকাৰীৰ সামাজিক মৰ্যাদা নষ্ট কৰা । আনহাতে, মেৰী কমে এই কথা ভালদৰে জানিছিল আৰু বিশ্বাস কৰাৰ থল আছিল যে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁৰ (প্ৰাক্তন স্বামীৰ) সুনাম বিনষ্ট হ'ব ।
অভিযোগত এই কথা দৃঢ়তাৰে দাবী কৰা হৈছে যে উক্ত সম্প্ৰচাৰটো দৰ্শন কৰা এজন সাধাৰণ আৰু বিবেকবান দৰ্শকে মেৰী কমৰ মন্তব্যৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে এইটোৱেই বুজিব যে অভিযোগকাৰী (প্ৰাক্তন স্বামী) এগৰাকী অসৎ, বিশ্বাসঘাতক, নিবনুৱা, আৰ্থিকভাৱে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল (পৰজীৱী) আৰু সুৰাসক্ত ব্যক্তি, যিয়ে মেৰী কমৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধনৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি থকা সকলো দায়িত্ব পৰিত্যাগ কৰিছে ।
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ৰ ধাৰা ৩৫৬ৰ অধীনত এই অভিযোগসমূহে এজন স্বামী আৰু এজন পিতৃ হিচাপে সমাজত তেওঁৰ নৈতিক চৰিত্ৰ, বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু মৰ্যাদা প্ৰত্যক্ষ আৰু গুৰুতৰভাৱে খৰ্ব কৰিছে ।