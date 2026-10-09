ETV Bharat / sports

অলিম্পিক পদক বিজয়ী মেৰী কমৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন স্বামীৰ মানহানিৰ গোচৰ

২০২৩ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰত এক পৰম্পৰাগত প্ৰথাৰ দ্বাৰা কাৰোং অনখোলাৰ আৰু মেৰী কমৰ বিবাহ ভংগ হৈছিল ।

Mary Kom defamation complaint
অলিম্পিক পদক বিজয়ী মেৰী কমৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন স্বামীৰ মানহানিৰ গোচৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : October 9, 2026 at 4:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰখ্যাত বক্সাৰ মেৰী কমৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ । মেৰী কমৰ প্ৰাক্তন স্বামীয়ে দিল্লীৰ ছাকেট আদালতত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ দাখিল কৰিছে ।

প্ৰাক্তন স্বামীৰ অভিযোগ, মেৰী কমে টিভিৰ এক সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত তেওঁৰ সামাজিক মৰ্যাদা আৰু সুনাম নষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে মিছা, বিদ্বেষমূলক আৰু মানহানিকাৰক মন্তব্য কৰিছিল ।

৬ অক্টোবৰত দাখিল কৰা এই অভিযোগ বৰ্তমান প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ (জেএমএফচি) শিৱম গুপ্তাৰ আদালতত 'প্ৰাক-চমন সাক্ষ্য' গ্ৰহণৰ পৰ্যায়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে । ১৯ নৱেম্বৰত আদালতে এই বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।

অভিযোগকাৰী প্ৰাক্তন স্বামী কাৰোং অনখোলাৰে কয় যে ২০০৫ চনৰ ১২ মাৰ্চত তেওঁ অভিযুক্ত মেৰী কমৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে একেলগে হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদত বাস কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰত এক পৰম্পৰাগত প্ৰথাৰ দ্বাৰা এই বিবাহ ভংগ কৰা হৈছিল ।

অধিবক্তা আকাশ কৃষ্ণ আৰু প্ৰগতি শৰ্মাৰ জৰিয়তে অভিযোগকাৰীয়ে আদালতত এই আবেদন জনাইছে । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অভিযোগকাৰীয়ে বিবাহৰ পূৰ্বে আৰু বৈবাহিক জীৱন বৰ্তী থকাৰ সময়ত মেৰী কমৰ পেছাদাৰী কেৰিয়াৰক সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবলৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰু পেছাদাৰী জীৱন ত্যাগ কৰিছিল ।

আদালতত দাখিল কৰা আবেদনত এইটোৱেই দুয়োপক্ষৰ মাজৰ প্ৰকৃত আৰু বাস্তৱিক স্থিতি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । এই সত্যই মেৰী কমে দিয়া সেই বক্তব্যক পোনপটীয়াকৈ খণ্ডন কৰে, য'ত তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল যে অভিযোগকাৰীৰ (প্ৰাক্তন স্বামীৰ) কোনো কেৰিয়াৰ নাই আৰু কেতিয়াও কোনো লাভজনক উপাৰ্জনৰ সৈতে জড়িত নাছিল ।

অভিযোগকাৰীয়ে কয় যে মেৰী কম এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বক্সিং চেম্পিয়ন আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ ৰাজহুৱা ব্যক্তিত্ব । তেওঁৰ অনুগামীৰ সংখ্যাও অগণন আৰু নিয়মিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন আৰু অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ উপস্থিত থাকে ।

এইটো অভিযোগ কৰা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ ১১ জানুৱাৰীত উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত তেওঁ দীঘলীয়া টেলিভিছন অনুষ্ঠানটোত অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ দৰ্শকে উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছিল ।

অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে ষ্টুডিঅ'ত দৰ্শকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত কৰা আৰু তাৰ পিছত সাধাৰণ জনতাৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰা উক্ত টিভি অনুষ্ঠান আৰু সাক্ষাৎকাৰত মেৰী কমে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মিছা, বিদ্বেষপূৰ্ণ আৰু মানহানিকাৰক মন্তব্য কৰিছিল ।

তেওঁৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত কৰা আৰু চেনেলটোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ হোৱা এনে বক্তব্যসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল অভিযোগকাৰীৰ সামাজিক মৰ্যাদা নষ্ট কৰা । আনহাতে, মেৰী কমে এই কথা ভালদৰে জানিছিল আৰু বিশ্বাস কৰাৰ থল আছিল যে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁৰ (প্ৰাক্তন স্বামীৰ) সুনাম বিনষ্ট হ'ব ।

অভিযোগত এই কথা দৃঢ়তাৰে দাবী কৰা হৈছে যে উক্ত সম্প্ৰচাৰটো দৰ্শন কৰা এজন সাধাৰণ আৰু বিবেকবান দৰ্শকে মেৰী কমৰ মন্তব্যৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে এইটোৱেই বুজিব যে অভিযোগকাৰী (প্ৰাক্তন স্বামী) এগৰাকী অসৎ, বিশ্বাসঘাতক, নিবনুৱা, আৰ্থিকভাৱে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল (পৰজীৱী) আৰু সুৰাসক্ত ব্যক্তি, যিয়ে মেৰী কমৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধনৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি থকা সকলো দায়িত্ব পৰিত্যাগ কৰিছে ।

ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ৰ ধাৰা ৩৫৬ৰ অধীনত এই অভিযোগসমূহে এজন স্বামী আৰু এজন পিতৃ হিচাপে সমাজত তেওঁৰ নৈতিক চৰিত্ৰ, বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু মৰ্যাদা প্ৰত্যক্ষ আৰু গুৰুতৰভাৱে খৰ্ব কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত : বিৰোধীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিক
লগতে পঢ়ক :ৰতন টাটাই উত্তৰ-পূবক মৰ্যাদা আৰু উচ্চাকাংক্ষা প্ৰদান কৰিলে : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

MARY KOMS EX HUSBAND CASE
মেৰী কম
অলিম্পিক পদক বিজয়ী মেৰী কম
মেৰী কমৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ
MARY KOM DEFAMATION COMPLAINT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.