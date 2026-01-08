এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী জিনছন জনছনৰ অৱসৰ
১৫০০ মিটাৰত অভিলেখ গঢ়া জিনছন জনছনে বুধবাৰে অৱসৰ ঘোষণা কৰে ৷
হায়দৰাবাদ: এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী ভাৰতীয় মধ্য দূৰত্বৰ দৌৰবিদ জিনছন জনছনে ১৫ বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ অন্তত ঘোষণা কৰে অৱসৰ ৷ এছিয়ান গেমছত তিনিটাকৈ পদক লাভ কৰাৰ লগতে ৰিঅ’ ২০১৬ অলিম্পিকতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা জনছনে সমগ্ৰ কেৰিয়াৰৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰি নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
ইনষ্টাগ্ৰামত জনছনে লিখিছে, ‘‘কলকাতাৰ পৰা এজন যুৱকৰ যাত্ৰা, সপোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২০২৩ চনৰ হাংঝোত এছিয়ান গেমছৰ প'ডিয়ামত উপনীত হয় । ধন্যবাদ এথলেটিকছ ।’’
‘‘একাংশ যাত্ৰা মিটাৰ আৰু ছেকেণ্ডত জুখিব পাৰি । একাংশ যাত্ৰা চকুলো, ত্যাগ, বিশ্বাস আৰু কেতিয়াও পৰিবলৈ নিদিয়া মানুহৰ দ্বাৰা জুখিব পাৰি’’ বুলি খেলুৱৈগৰাকীয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ৷
এছিয়ান গেমছত পদক
শৈশৱত জিনছনৰ প্ৰিয় ইভেণ্ট আছিল ২০০ মিটাৰ দৌৰ ৷ পিছলৈ তেওঁ নিজৰ আগ্ৰহ দীঘলীয়া দূৰত্বৰ দৌৰলৈ সলনি কৰি মহাদেশীয় পৰ্যায়ত নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰে । ২০১৮ চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত ১৫০০ মিটাৰৰ দৌৰত ৩ মিনিট ৪৪.৭২ ছেকেণ্ড সময়েৰে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে । একেটা ইভেণ্টতে ৰূপৰ পদকো লাভ কৰে ।
২০২৩ চনৰ অক্টোবৰ মাহত হাংঝু এছিয়ান গেমছত ১৫০০ মিটাৰ দৌৰত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল কেৰালাৰ ৩৪ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে । ২০১৫ আৰু ২০১৭ চনৰ এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপতো ক্ৰমে ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ।
৮০০ মিটাৰ আৰু ১৫০০ মিটাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ
কেৰালাৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে নিজৰ বিখ্যাত কেৰিয়াৰত ক্ৰমে ৮০০ মিটাৰ আৰু ১৫০০ মিটাৰত দুটাকৈ অভিলেখ গঢ়িছে ৷ ২০১৮ চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাজ্যিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ সময়ত শ্ৰীৰাম সিঙে ১ মিনিট ৪৫.৬৫ ছেকেণ্ডত ৮০০ মিটাৰ দৌৰত স্থাপন কৰা অভিলেখ ভংগ কৰিছিল জনছনে ।
ইয়াৰোপৰিও ২০১৮ ৰ কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত বাহাদুৰ প্ৰসাদৰ ২৩ বছৰীয়া ১৫০০ মিটাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ভংগ কৰি তেওঁ ১৫০০ মিটাৰ দৌৰতো অভিলেখ স্থাপন কৰে আৰু মাথোঁ ৩ মিনিট ৩৭.৮৬ ছেকেণ্ডত সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰে ৷
অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল যদিও পঞ্চম স্থানতে ক্ষান্ত আছিল
জনছনে ৰিঅ’ ২০১৬ অলিম্পিকত প’ডিয়ামত স্থান লাভ কৰা নাছিল ৷ তথাপিও তেওঁ অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল । ১৯৮০ চনৰ পিছত শ্ৰীৰাম সিঙৰ পিছত তেওঁ ৮০০ মিটাৰ দৌৰত যোগ্যতা অৰ্জন কৰা প্ৰথমজন স্প্ৰিণ্টাৰত পৰিগণিত হয় ।
প্ৰশিক্ষক আৰু ভাৰতীয় এথলেটিকছ ফেডাৰেশ্যনক পথ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে কৃতজ্ঞতা
জনছনে নিজৰ প্ৰশিক্ষক, সহযোগী খেলুৱৈ, চৰকাৰ আৰু এথলেটিকছ ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া(এ এফ আই)ক পথ প্ৰদৰ্শন আৰু তেওঁলোকে কৰা সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
‘‘এই যাত্ৰা কেতিয়াও অকল মোৰেই নাছিল । পৰ্দাৰ আঁৰত অক্লান্তভাৱে কাম কৰা সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ - প্ৰায়ে অদৃশ্যভাৱে, কিন্তু সদায় একেই অনুভৱৰে… মোক প্ৰতিদিনে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনালোকে বিষক প্ৰগতিলৈ আৰু সংগ্ৰামক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে । আপোনালোকৰ অবিহনে মই আজি যিজন খেলুৱৈ হৈছো, সেইজন খেলুৱৈ নহ'লোহেঁতেন ।’’
