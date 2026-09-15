ETV Bharat / sports

অইল ইণ্ডিয়াৰ শিৰত ঐতিহ্যমণ্ডিত এটিপিএ শ্বিল্ড

পেনাল্টীত অইলে চাৰি গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে যোৰহাট টাউন ক্লাবে দিলে তিনি গ'ল ।

Oil India won the title of the 60th ATPA Shield Football Tournament
৬০ সংখ্যক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাট জিলা ক্রীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ৬০ সংখ্যক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ অইল ইণ্ডিয়া ফুটবল ক্লাবে অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ ফ্লাড লাইটৰ তলত অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাখনৰ চূডান্ত খেলত টাইব্ৰেকাৰত অইল ইণ্ডিয়াই যোৰহাট টাউন ক্লাবক ৫-৪ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।

নিৰ্দ্ধাৰিত সময়ত খেল ১-১ গ'লৰ ব্যৱধানত সমাপ্ত হোৱাত ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত ফলাফল নিৰ্ণয় কৰা হয় । যোৰহাট টাউন ক্লাবৰ হৈ নীলিমে গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে অইলৰ হৈ সুদীপ্ত কোঁৱৰে গ'লটো দিয়ে ।

৬০ সংখ্যক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ অইল ইণ্ডিয়াৰ (ETV Bharat Assam)

খেলখনৰ অতিৰিক্ত সময়তো ১-১ গ'লত ড্র হোৱাত ৰেফাৰীয়ে পেনাল্টি শ্বট আউটৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰে । পেনাল্টীত অইলে চাৰি গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে যোৰহাট টাউন ক্লাবে তিনি গ'লহে দিবলৈ সক্ষম হয় ।

বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে চূড়ান্ত মেচখন উপভোগ কৰি কয়, "এই ষ্টেড়িয়ামখনৰ নিৰ্মাণ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা হৈছিল যদিও গেলাৰী নিৰ্মাণ কৰোতে কিছু ত্ৰুটি হৈছিল । যদিহে ভৱিষ্যতে পুনৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰে তেতিয়াহ'লে গেলাৰীৰ কাম বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰিলে নিশ্চয় দৰ্শকে খেল উপভোগ কৰাত বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'ব ।"

Oil India won the title of the 60th ATPA Shield Football Tournament
৬০ সংখ্যক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ অইল ইণ্ডিয়াৰ (ETV Bharat Assam)

এই খেলখন উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । আনহাতে বঁটা বিতৰণী অনুস্থানত উপস্থিত থাকি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে ট্ৰফী প্ৰদান কৰে । এই প্ৰতিযোগিতাখনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দহটাকৈ আগশাৰীৰ ফুটবল দলে যোগদান কৰিছিল । যোৱা বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন দল ফুটবল ফ’ৰ চেইন মণিপুৰে এইবাৰ বিশেষ সাফল্য অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে ।

লগতে পঢ়ক:এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত খেলিবলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তান; ১ নৱেম্বৰত ভাৰতৰে হ’ব মুখামুখি

আইচিচিৰ ৰোষত পাকিস্তান: মেচ ফীৰ ৫০ শতাংশ , ১১ পইণ্ট কৰ্তন

TAGGED:

এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
ATPA SHIELD FOOTBALL TOURNAMENT
ATPA SHIELD FOOTBALL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.