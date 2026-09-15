অইল ইণ্ডিয়াৰ শিৰত ঐতিহ্যমণ্ডিত এটিপিএ শ্বিল্ড

অইল ইণ্ডিয়াৰ শিৰত ঐতিহ্যমণ্ডিত এটিপিএ শ্বিল্ড
পেনাল্টীত অইলে চাৰি গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে যোৰহাট টাউন ক্লাবে দিলে তিনি গ'ল ।
Published : September 15, 2026 at 4:51 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাট জিলা ক্রীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ৬০ সংখ্যক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ অইল ইণ্ডিয়া ফুটবল ক্লাবে অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ ফ্লাড লাইটৰ তলত অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাখনৰ চূডান্ত খেলত টাইব্ৰেকাৰত অইল ইণ্ডিয়াই যোৰহাট টাউন ক্লাবক ৫-৪ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
নিৰ্দ্ধাৰিত সময়ত খেল ১-১ গ'লৰ ব্যৱধানত সমাপ্ত হোৱাত ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত ফলাফল নিৰ্ণয় কৰা হয় । যোৰহাট টাউন ক্লাবৰ হৈ নীলিমে গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে অইলৰ হৈ সুদীপ্ত কোঁৱৰে গ'লটো দিয়ে ।
খেলখনৰ অতিৰিক্ত সময়তো ১-১ গ'লত ড্র হোৱাত ৰেফাৰীয়ে পেনাল্টি শ্বট আউটৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰে । পেনাল্টীত অইলে চাৰি গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে যোৰহাট টাউন ক্লাবে তিনি গ'লহে দিবলৈ সক্ষম হয় ।
বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে চূড়ান্ত মেচখন উপভোগ কৰি কয়, "এই ষ্টেড়িয়ামখনৰ নিৰ্মাণ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা হৈছিল যদিও গেলাৰী নিৰ্মাণ কৰোতে কিছু ত্ৰুটি হৈছিল । যদিহে ভৱিষ্যতে পুনৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰে তেতিয়াহ'লে গেলাৰীৰ কাম বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰিলে নিশ্চয় দৰ্শকে খেল উপভোগ কৰাত বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'ব ।"
এই খেলখন উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । আনহাতে বঁটা বিতৰণী অনুস্থানত উপস্থিত থাকি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে ট্ৰফী প্ৰদান কৰে । এই প্ৰতিযোগিতাখনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দহটাকৈ আগশাৰীৰ ফুটবল দলে যোগদান কৰিছিল । যোৱা বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন দল ফুটবল ফ’ৰ চেইন মণিপুৰে এইবাৰ বিশেষ সাফল্য অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে ।
লগতে পঢ়ক:এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত খেলিবলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তান; ১ নৱেম্বৰত ভাৰতৰে হ’ব মুখামুখি