ETV Bharat / sports

গোলাঘাটত অইল ইণ্ডিয়াৰ ৪৪ সংখ্যক বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা

গোলাঘাটত ভাৰতৰ বৰ্ষৰ সকলো পেট্ৰ’লিয়াম কোম্পানীৰ মাজত ৪৪ সংখ্যক বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন । দেশৰ বিভিন্ন পেট্ৰ’লিয়াম কোম্পানীৰ ১৫০গৰাকী খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ।

OIL India organised 44th bedminton tournament in Golaghat
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 9:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত ভাৰত বৰ্ষৰ ১৩ টা পেট্ৰ’লিয়াম কোম্পানীৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত আয়োজন কৰা হৈছে বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা । মঙলবাৰৰ পৰা গোলাঘাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান ।

নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰৱন্ধক বিশ্বদ্বীপ বৰাই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা উদ্বোধনী সভাত অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক দিগন্ত বুঢ়াগোহাঁই, নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ মুখ্য মহাপ্ৰৱন্ধক কাজল শইকীয়া, গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি অজিত বৰুৱা, উপ-সভাপতি নিপেন বৰুৱা, সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈ আদি উপস্থিত থাকি খেলুৱৈসকলক শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগবঢ়ায় ।

এই বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা সম্পৰ্কে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ মুখ্য মহাপ্ৰৱন্ধক কাজল শইকীয়াই কয়, ‘‘ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ পেট্ৰ’লিয়াম কোম্পানী আছে, তাৰ এটা ক্ৰীড়া বিভাগ আছে ৷ পেট্ৰ’লিয়াম ক্ৰীড়াসন্থাৰ তত্বাৱধানত ভাৰতবৰ্ষৰ পেট্ৰ’লিয়াম কোম্পানীৰ মাজত প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এইবাৰ এই বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । এই বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ আন্তৰ্জাতিক বেডমিণ্টন খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনৰ দৰে চাটলাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে ।’’

‘‘এই প্ৰতিযোগিতা গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বেডমিণ্টন খেল জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ইয়াত কণ কণ খেলুৱৈসকলে বেডমিণ্টন খেলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে ৷ তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰকা বেডমিণ্টন খেলুৱৈসকলৰ খেল উপভোগ কৰিলে ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে প্ৰৰণা পাব ।’’

এই বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতবৰ্ষৰ ১৩ টা পেট্ৰ’লিয়াম কোম্পানীৰ খেলুৱৈৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু খেলুৱৈৰ সংখ্যা ১৫০ জনৰো অধিক।’’ শইকীয়াই লগতে কয় ৷

আনহাতে এই প্ৰতিযোগিতা সম্পৰ্কে গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘গোলাঘাটত নুমলীগড় শোধনাগাৰে এখন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ বাবে আমি সুখী । এই বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ খেল উপভোগ কৰি আমাৰ স্থানীয় খেলুৱৈসকলে উৎসাহ পাব ।’’

লগতে পঢ়ক: আৰ চি বিৰ ঘৰুৱা মেচৰ টিকট বিক্ৰী কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ? বুকিং, মূল্য, তাৰিখৰ বিষয়ে জানক সম্পূৰ্ণভাৱে

দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা দল ঘোষণা: অনুষ্কা শৰ্মাৰ অভিষেক, অসমৰ উমাও অন্তৰ্ভু্ক্ত দলত

TAGGED:

অইল ইণ্ডিয়া
নুমলীগড় শোধনাগাৰ
বেডমিণ্টন
ইটিভি ভাৰত অসম
বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.