ভাত-ভৰি নাথাকিলে কি হ'ল, অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰে পায়েলে কৰিলে অসাধ্য সাধন

সৰুতে বিদ্যুৎবাহিত দুৰ্ঘটনাই পায়েল নাগৰ হাত-ভৰি দুয়োটা কাঢ়ি লৈ ​​যায় । কিন্তু যিটো কাঢ়ি নিব নোৱাৰিলে সেয়া আছিল তেওঁৰ সংকল্প ।

PAYAL NAG PARA ARCHER
পেৰা আৰ্ছাৰ পায়েল নাগ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 1, 2026 at 4:26 PM IST

6 Min Read
বালাংগীৰ (ওড়িশা) : ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে, "Where there's a will, there's a way." অৰ্থাৎ ইচ্ছা থাকিলে পথো থাকে । ইয়াৰ বাবে লাগে মাথোঁ দৃঢ় সংকল্প, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আৰু সপোন পূৰণৰ বাবে হাবিয়াস । তাৰেই উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ওড়িশাৰ এগৰাকী কিশোৰীয়ে ।

তেওঁৰ নাই দুহাত, নাই দুভৰিও । কিন্তু আছে নিখুঁত দৃষ্টিশক্তি, লক্ষ্যত আঘাত হনাৰ স্থিৰ লক্ষ্য । যাৰবাবে যেতিয়া পায়েল নাগে এডাল ধনুকাঁড় এৰি দিয়ে, তেতিয়া ই অবিৰতভাৱে, নিখুঁতভাৱে, অদম্যভাৱে গৈ পোনে পোনে লক্ষ্যত আঘাত কৰে ।

ইমানখিনি শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচিও মাত্ৰ ১৭ বছৰ বয়সতে বালাংগীৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে বিশ্বৰ প্ৰথম হাত-ভৰিবিহীন ধনুৰ্বিদ হিচাপে নিজৰ নাম খোদিত কৰি ক্ৰীড়া সফলতাৰ চিত্ৰনাট্য লিখিছে ।

সৰুতে নিজৰ চিত্ৰকৰ্মৰ বাবে লাভ কৰিছিল সমাদৰ (ETV Bharat)

তেওঁৰ শেহতীয়া কৃতিত্বৰ ভিতৰত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা আৰ্ছাৰী প্ৰতিযোগিতাত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি ওড়িশালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত নিজকে দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা । তেওঁৰ প্ৰতিটো নিখুঁত লক্ষ্যই নিজৰ ভাগ্যক প্ৰতীকীভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনায়, যিটোক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি আৰু যিয়ে তেওঁৰ সপোনবোৰক চিৰদিনৰ বাবে নিস্তব্ধ কৰি পেলোৱাৰ ভাবুকি দিছিল ।

২০১৫ চনৰ ৬ এপ্ৰিলৰ সেই ভয়াৱহ দিনটো, যিটো দিনে পায়েলৰ জীৱনটো অপ্ৰত্যাশিতভাৱে সলনি কৰিছিল । খেলি থাকোতে ১১ হাজাৰ ভ'ল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত পাঁচ বছৰীয়া শিশুটিয়ে জীৱনৰ বাবে সেই আটাইতকৈ অনাকাংক্ষিত আঘাত দিছিল, যিয়ে তেওঁৰ হাত-ভৰি দুয়োটাকে কাঢ়ি নিছিল ।

স্কুলত ভাযণ দি থকা সময়ত পায়েল নাগ (ETV Bharat)

সৰুতে তেওঁক বালাংগীৰ জিলাৰ মৰিবাহল ব্লকৰ এখন গাঁৱত আইতাক যমুনা বাহালক তত্ত্বাৱধানত পিতৃয়ে এৰি থৈ গৈছিল । কিয়নো দৰিদ্ৰতাই পীড়া কৰা পেছাত কাঠমিস্ত্ৰী পিতৃ-মাতক ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে উপাৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল । কিন্তু যমুনাৰ মৃত্যুত পায়েল একেবাৰে নিথৰুৱা হৈ পৰে ।

ইফালে নিথৰুৱা আৰু সহায়বিহীন হোৱাৰ চিন্তাই তেওঁক আগুৰি ধৰাৰ সময়তে বালাংগীৰ প্ৰশাসনে হস্তক্ষেপ কৰে । জিলা প্ৰশাসনে পায়েলক উদ্ধাৰ কৰি পঢ়া-শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰি পাৰ্বতী গিৰি আশ্ৰমত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰে । তাতে তেওঁ স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু লগতে লাহে লাহে নিজকে চিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

আশ্ৰয় শিবিৰৰ শিক্ষক আৰু বিষয়াসকলে তেওঁৰ মাজত এক বিৰল, সৃষ্টিশীলতা লক্ষ্য কৰে । যিহেতু তেওঁৰ অংগ-প্ৰত্যংগ নাছিল, সেয়েহে তেওঁ মুখখন ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ৰঙীন পেঞ্চিলেৰে জটিল ছবি আঁকিছিল, যিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল ।

কলা শিক্ষক দিলীপ সিংদেওৰ নিৰ্দেশনাত পায়েলে নিজৰ দক্ষতাক নিখুঁত কৰি তুলিছিল আৰু তদানীন্তন জলসম্পদ সচিব আৰু বৰ্তমান ওড়িশাৰ মুখ্য সচিব অনু গাৰ্গৰ এক নিৰ্ভুল প্ৰতিকৃতি আঁকিছিল । ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কে তেওঁক ৰবটিক হাত প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিবলৈ ৯ লাখ টকাৰ অনুদানৰ অনুমোদন জনায় । অৱশ্যে এই প্ৰচেষ্টা সফল নহ’ল ।

পায়েল নাগে অংকন কৰা প্ৰকৃতি ওড়িশাৰ মুখ্য সচিব অনু গাৰ্গক প্ৰদান কৰাৰ সময়ত (ETV Bharat)

কিন্তু পায়েল হাৰ মনাবিধৰ নাছিল । ইফালে তেওঁৰ সামৰ্থ দেখি ২০২২ চনত প্ৰশাসনে তেওঁক প্ৰত্যক্ষ প্ৰশাসনিক তত্ত্বাৱধানত পেছাদাৰী ধনুৰ্বিদ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে জম্মুলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । তাতেই পায়েলে নিজৰ ভাগ্যৰ সন্ধান পায় । ধনুৰ্বিদ্যা, য'ত ভাৰসাম্য, একাগ্ৰতা আৰু শাৰীৰিক শক্তিৰ আৱশ্যক, সেয়াই তেওঁৰ জীৱন হৈ পৰে আৰু এই খেলবিধত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই তেওঁ প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা মুক্তিলাভৰ লক্ষ্য ৰাখে ।

বৰ্তমান পায়েলে কাট্ৰাৰ এছ এম ভি ডি এছ বি ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত অৱস্থিত শ্ৰীমাতা বৈষ্ণো দেৱী শ্ৰাইন ব’ৰ্ড (এছ এম ভি ডি এছ বি) আৰ্ছাৰী একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু তেওঁক প্ৰশিক্ষণ দি আছে দেশৰ কেইগৰাকীমান অভিজ্ঞ ধনুৰ্বিদে । তেওঁ দিনটোত প্ৰায় ১১ ঘণ্টা অনুশীলন কৰে, নিজৰ শৰীৰ আৰু মনটোক গতানুগতিক সীমাৰ বহু ওপৰলৈ লৈ যায় । শেহতীয়াকৈ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা আৰ্ছাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত পেৰিছ ২০২৪ পেৰালিম্পিকত হাত নোহোৱাকৈ ধনুৰ্বিদ্যাত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক বিজয়ী শীতল দেৱীক পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল কৰে ।

"যিহেতু মোৰ হাত-ভৰি নাই, গতিকে মই কৰা সকলো কামেই আছিল প্ৰত্যাহ্বানমূলক । কিন্তু মই প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছিলো যে মোৰ অক্ষমতাই মোক সাহস দিয়ে । মই তাক মোৰ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ।" পায়েলে হাঁহি হাঁহি কয় ।

আনহাতে, তেওঁৰ সফলতাৰ বাবে প্ৰশিক্ষক কুলদীপ বেদৱানক শ্ৰেয় দিয়ে, যিয়ে বিগত দুবছৰ ধৰি পায়েলক এক এনে উপকৰণৰ সহায়ত প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে, যিটো তেওঁ বিশেষভাৱে পায়েলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে ।

ফোনযোগে তেওঁ কয়, "তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন প্ৰতিদিনে উন্নত হৈছে । ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শীৰ্ষ খেলুৱৈক অতিক্ৰম কৰিছে । শেহতীয়াকৈ ডুবাইত অনুষ্ঠিত য়ুথ এছিয়ান গেমছত তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন ব্যতিক্ৰমী আছিল । পেৰালিম্পিক আৰু এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ হৈ পদক লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

পেৰা আৰ্ছাৰ পায়েল নাগ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত (ETV Bharat)

বালাংগীৰ জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া পৰাশৰ বাগে পেৰা আৰ্ছাৰ পায়েলৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয়, "মুখেৰে ছবি অংকনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰালৈকে পায়েলৰ যাত্ৰা অসাধাৰণ । জিলা প্ৰশাসন, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলেও এই অভিযানত যোগদান কৰিছিল, যাতে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ আৰু সমৰ্থন লাভ কৰে । সৰ্বাংগীণ ক্ৰীড়া উন্নয়নৰ দ্বাৰা কি লাভ কৰিব পাৰি আজি তেওঁ তাৰে প্ৰতীক ।"

আনহাতে, পায়েলৰ বাবে আগন্তুক লক্ষ্য স্পষ্ট । ধনুকাঁড় এৰি দিয়াৰ প্ৰদৰ্শন কৰি পায়েলে কয়, “এছিয়ান গেমছ আৰু পেৰালিম্পিকত দেশৰ হৈ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছো ।"

বৰ্তমান থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্ব ৰেংকিং প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা পায়েলে লগতে কয়, "সংকল্প দৃঢ় হ'লে যিকোনো মানৱীয় মনোভাবত উপনীত হ'ব পাৰে । মই জানো যে মই জয়ী হ'ম ।" তেওঁৰ লক্ষ্য ২০২৬ চনৰ টকিঅ’ পেৰা এছিয়ান গেমছ আৰু ২০২৮ চনৰ পেৰালিম্পিক ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

