৯৪ বছৰীয়া জীৱন্ত ক্ৰিকেট বিশ্বকোষ ! ভাৰতৰ মেচৰ প্ৰতিটো বল, প্ৰতিটো ৰান, প্ৰতিটো উইকেট... যি লাগে সকলো পাব

এখন ডায়েৰী । ইয়াতেই আছে ১৯৭০ চনৰ পৰা ২০২৫ লৈকে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সকলো খেলৰ সবিশেষ ।

CRICKET ENCYCLOPEDIA KESHAV
৯৪ বছৰীয়া জীৱন্ত ক্ৰিকেট বিশ্বকোষ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 24, 2025 at 9:08 AM IST

5 Min Read
কটক(ওড়িশা): কিতাপ অথবা ডিজিটেল মাধ্য়মত আমি ক্ৰিকেট সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য়ই লাভ কৰিব পাৰো । ক্ৰিকেট বিশ্বকোষ মেলি চালেই আমি টেষ্ট মেচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এদিনীয়া খেললৈকে প্ৰতিখন মেচৰ প্ৰতিটো বলৰ তথ্য় লাভ কৰাটো সম্ভৱ । অৱশ্য়ে আমি এই বিশ্বকোষৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এগৰাকী 'জীৱন্ত ক্ৰিকেট বিশ্বকোষ'ৰ কথাহে ব্য়াখ্য়া কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ।

ওড়িশাৰ এগৰাকী ৯৪ বছৰীয়ে লোকক আখ্য়া দিয়া হৈছে 'জীৱন্ত ক্ৰিকেট বিশ্বকোষ' বুলি । কাৰণ তেওঁৰ ডায়েৰীত লিখা আছে ভাৰতৰ মেচৰ প্ৰতিটো বল, প্ৰতিটো ৰান, প্ৰতিটো উইকেট, আৰু প্ৰতিটো সবিশেষ । কেশৱ চন্দ্ৰ দাস নামৰ জীৱন্ত ক্ৰিকেট বিশ্বকোষে ৯৪ বছৰ বয়সতো তেওঁ প্ৰথম দিনা যিদৰে আছিল ঠিক তেনেদৰেই এগৰাকী নিষ্ঠাবান ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ দৰে আছে । তেওঁ আন ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ দৰে নহয়, আক্ষৰিক অৰ্থত প্ৰতিদিনেই ক্ৰিকেট উশাহ লৈ জীয়াই আছে । তেওঁ যে কেৱল খেল চাই থাকে তেনে নহয়, ভাৰতৰ মেচৰ প্ৰতিটো বল, প্ৰতিটো ৰান, প্ৰতিটো উইকেট আৰু প্ৰতিটো সবিশেষ নিজৰ ডায়েৰীত লিখি থয় ।

১৯৭০ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে...

আপুনি বিশ্বাস কৰক বা নকৰক, সহস্ৰাব্দৰ চহৰ কটকৰ এই ননজেনেৰিয়ানজনে বিগত ৫৫ বছৰ ধৰি এই কাম কৰি আহিছে । ১৯৭০ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে তেওঁ টেষ্ট মেচ, এদিনীয়া মেচ, টি-২০ আৰু আনকি ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ৰ মেচৰ প্ৰতিটো বলৰ সবিশেষ লিপিবদ্ধ কৰিছে । সেইবাবে তেওঁক ‘ক্ৰিকেট এনচাইক্লোপিডিয়া কেশৱ’ বুলি উপনাম দিয়া হৈছে ।

২২ বছৰৰ পৰাই লিখিছে ডায়েৰী :

কেশৱ চন্দ্ৰ দাসৰ ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল ২২ বছৰৰ পৰা । ১৯৫৩ চনৰ কথা আৰু সেই সময়ত স্ক’ৰ কেৱল ৰেডিঅ’তহে উপলব্ধ হৈছিল আৰু আধুনিক স্ক’ৰ অনুসৰণ ব্যৱস্থা নাছিল । আনকি অফিচলৈও ৰেডিঅ’ এটা লগত লৈ গৈছিল । তাতেও তেওঁ ডায়েৰীত প্ৰতিটো আপডেট লিখিছিল । তেওঁৰ মনত আছে সেই দিনবোৰ যেতিয়া মাত্ৰ ৫-৬খন দেশৰ মাজত ক্ৰিকেট খেলা হৈছিল । তেওঁৰ স্মৃতিৰ উত্তম স্মৃতি সম্পৰ্কে সোধাত তেওঁ কয় যে ১৯৮৩ চনৰ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিজয়ে তেওঁৰ আবেগক আৰু অধিক ইন্ধন যোগাইছিল।

১৯৭০ চনৰ পৰাই তেওঁ অতি নিষ্ঠাৰে এই অভ্যাস অব্যাহত ৰাখিছে । তেওঁৰ ডায়েৰীত ভাৰতে কোনখন ষ্টেডিয়ামত খেলিছে, কোনখন দেশৰ সন্মুখীন হৈছিল, ব্যক্তিগত স্ক’ৰ, শতক, উইকেট শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা আনকি খেলুৱৈৰ জাৰ্চি নম্বৰো বিশদভাৱে লিপিৱদ্ধ আছে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়,"যেতিয়াই কোনোৱে কোনো খেলুৱৈ বা মেচৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াই তেওঁলোকে কেৱল ডায়েৰীখন খুলি সবিশেষ বিচাৰি উলিয়াব পাৰে ।"

আজিকালি সকলো অনলাইনত উপলব্ধ যদিও তেওঁ এতিয়াও মেচ চাই থাকোঁতে লিখাৰ আৱেগিক প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে । এইখিনিতে এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব যে তেওঁ ওড়িশাৰ বাহিৰতো যেতিয়া ষ্টেডিয়ামত লাইভ মেচ চাবলৈ যায় তাতো তেওঁৰ ডায়েৰীয়ে তেওঁক অনুসৰণ কৰে । তেওঁ কয়,"য'তেই মেচ চাবলৈ যাওঁ তাতেই ডায়েৰীখন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰো,ই মোৰ অহৰহ সংগী ।"

অংশুমান গাইকোৱাডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোহলীলৈকে....

প্ৰিয় খেলুৱৈৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ কয়,"যুগৰ লগে লগে এই তালিকাখনো সলনি হৈ আহিছে । অংশুমান গাইকোৱাড, কপিল দেৱ আৰু সুনীল গাভাস্কাৰ আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ খেল চাই ভাল পাইছিলো । এতিয়া বিৰাট কোহলী । সময়ৰ লগে লগে প্ৰিয়বোৰ সলনি হৈছে ।"

পাঁচটা দশকৰ সকলো মেচৰ সবিশেষ :

বিগত পাঁচটা দশকত তেওঁ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ টেষ্ট মেচৰ যুগৰ পৰা এদিনীয়া ক্ৰিকেটলৈ আৰু এতিয়া দ্ৰুতগতিত চলি থকা টি-২০ ফৰ্মেটলৈ হোৱা যাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ আহিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই অবিশ্বাস্য যাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ মই নিজকে ধন্য মানিছো । মই এখনো মেচ নোচোৱাকৈ থকা নাই আৰু মই প্ৰতিটো সবিশেষ লিপিবদ্ধ কৰো । মোৰ ডায়েৰীত আই পি এলৰ মেচৰ ৰেকৰ্ডো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।"

বিগত ৩৭ বছৰে তেওঁক ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পোৱা বোৱাৰী অনিতা পাধিয়ে কয়,"তেওঁ আনকি মেচৰ দিনত বিশেষকৈ দিন-ৰাতিৰ খেলৰ সময়ত খাবলৈ-পান কৰিবলৈও পাহৰি যায় । যদি তেওঁ লাইভ খেল চাব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমে হাইলাইট চাই মেচৰ সবিশেষ লিখে আৰু তাৰ পিছতহে খাই শুই থাকে ।"

অৱশ্যে বাৰাবটি ষ্টেডিয়ামত ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টি-২০ খেলখন লাইভ চাব নোৱাৰাত তেওঁ অলপ হতাশ হৈ পৰে। "তেওঁ যোৱা ৯ ডিচেম্বৰত বাৰাবটিত ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলখন লাইভ চাব খুজিছিল । অৱশ্যে তেওঁৰ অসুস্থতাৰ বাবে যাব নোৱাৰিলে । তথাপি তেওঁ টিভিত খেলখন চাইছিল আৰু ডায়েৰীত সকলো লিখে । এই লোকজনে বিশেষকৈ ক্ৰিকেট কুইজ প্ৰতিযোগিতাত কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছে। তেওঁৰ এই কাৰ্যৰ বাবে আন বহু লোকেই অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে ।

তেওঁৰ নাতি তথা মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ লগ্নজিৎ দাসে বিশ্বাস কৰে যে এই লেখাৰ অভ্যাসে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুখিনি সহায় কৰিছে। "এই বয়সত বহুতেই বৃদ্ধাৱস্থাৰ স্মৃতিশক্তি সমস্যা আৰু ডিমেনচিয়াত ভুগিছে । অৱশ্যে ককা মানসিকভাৱে শক্তিশালী । কাৰণ এই নিয়মীয়া লেখনিৰে তেওঁৰ মগজু সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে ।"

