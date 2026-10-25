এছিয়ান পেৰা গেমছত ভাৰতৰ অভিলেখ ১১৪ পদক লাভ: প্ৰশংসাৰে ওপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
জাপানত ভাৰতে লাভ কৰিলে ৩০টা সোণ, ৩৫টা ৰূপ আৰু ৪৯টা ব্ৰঞ্জ ।
Published : October 25, 2026 at 2:28 PM IST
নতুন দিল্লী : জাপানৰ আইচি-নাগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত ভাৰতীয় পেৰা এথলীটসকলে ১১৪টা পদক লাভ কৰি অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই পেৰা এথলীটসকলে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছে ।
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত ভাৰতে ৩০টা সোণ, ৩৫টা ৰূপ আৰু ৪৯টা ব্ৰঞ্জকে ধৰি ১১৪টা পদক লাভ কৰিছে । দেশখনৰ পেৰা এথলীটসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি একাধিক শাখাত বিশ্ব অভিলেখ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাই এই সফলতাই দেশৰ গৌৰৱ আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই অনা বুলি কয় ।
সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকৰ দৃঢ়তা আৰু ব্যতিক্ৰমী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে । ভাৰতীয় দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই এই ঐতিহাসিক সাফল্যত অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে অগণন ভাৰতীয়ক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।
What an extraordinary achievement by our para-athletes at the just concluded Asian Para Games 2026! With a record 114 medals, this marks India’s best-ever performance at the Games. This is an occasion of immense pride and joy for the entire nation! I congratulate every member of our contingent for their exceptional determination. Each athlete has contributed to this historic achievement and inspired countless Indians with their accomplishments.— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
এক্সত দিয়া পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "সদ্য সমাপ্ত এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত আমাৰ পেৰা-এথলীটসকলৰ কি অসাধাৰণ কৃতিত্ব ! অভিলেখ ১১৪টা পদকেৰে এই গেমছত ভাৰতে সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।এয়া দেশবাসীৰ বাবে অপৰিসীম গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ ক্ষণ ! মই আমাৰ দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যকে তেওঁলোকৰ ব্যতিক্ৰমী দৃঢ়তাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো ।"
উল্লেখ্য যে ভাৰতে পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ ১০৮টা পদক লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ২৭টা স্বৰ্ণ, ৩২টা ৰূপ আৰু ৪৯টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল । যোৱা সংস্কৰণত দেশখনে প্ৰথমে ১১১টা পদক লাভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত নীৰজ যাদৱ আৰু পাৰবীনৰ বিৰুদ্ধে ড’পিঙৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাত তেওঁলোকে তিনিটা পদক ওভতাই দিবলগীয়া হৈছিল ।
আইচি-নাগোয়াত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন আশা কৰাতকৈও বেছি উন্নত আছিল । পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কম সংখ্যক খেলুৱৈয়ে প্ৰতিযোগিতাখনিত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । এইবাৰ ১৬৮ গৰাকী পেৰা এথলীটে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে হাংঝোত ৩০৯ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
ভাৰতৰ পেৰা বেডমিণ্টন দলটোৰ প্ৰদৰ্শনো আশাব্যঞ্জক আছিল । বর্তমানৰ পেৰালিম্পিক চেম্পিয়ন নিতেশ কুমাৰে ভাৰতৰে আৰু বর্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন প্রমোদ ভগতক ২১-১৮, ২১-১৬ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি পুৰুষৰ একক এছ এল ৩ ফাইনেলত স্বর্ণ জয় কৰে ৷
মহিলাৰ ডাবলছ এছএল৩-এছইউ৫ ত থুলাচিমাথি মুৰুগেছান আৰু মানসী গিৰিশচন্দ্ৰ জোছিয়ে চীনৰ কিউচিয়া ইয়াং আৰু জুক্সিয়ান জিয়াওক ২১-১৬, ২১-১৩ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে । মহিলা একক এছইউ৫ত থুলাচিমাথিয়েও ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে চীনৰ ফেংমেই লিৰ হাতত পৰাস্ত হৈ মহিলাৰ একক এছএইচ৬ ত নিথ্যা শ্রে সুমাথি ছিভানে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে।
পুৰুষৰ ৰিকাৰ্ভ ডাবলছত পেৰা আৰ্চাৰ হৰবিন্দৰ সিং আৰু অভিষেক বিজয় সুন্দীয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মহিলাৰ ৰিকাৰ্ভ ডাবলছত পূজা জাতীয়ন আৰু ভৱনা চৌধাৰীয়ে ৰূপৰ পদকতে ক্ষান্ত থাকে । এছিয়ান পেৰা গেমছত ভাৰতে এই ইভেণ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড ইভেণ্টতো ভাৰতৰ পেৰা এথলীটসকলে অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হয় । পুৰুষৰ জেভেলিন থ্ৰ’ এফ৩৭/৩৮ত ৬০.৪৯ মিটাৰ প্ৰচেষ্টাৰে সোণৰ পদক লাভ কৰি টি৩৭ শাখাত হেনীয়ে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।
আনহাতে পুৰুষৰ ৪০০ মিটাৰ টি ৬৪ শাখাত ৫২.২৮ ছেকেণ্ডত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি টি৪৪ শাখাত বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । একেটা ইভেণ্টতে ৫৩.৬১ ছেকেণ্ড সময়েৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে অজয় কুমাৰে । পুৰুষৰ ক্লাব থ্ৰ’ এফ ৫১ত প্ৰণৱ ছুৰ্মাই গেমছৰ অভিলেখ ৩২.৮৭ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে সোণৰ পদক লাভ কৰি পূৰ্বৰ ২৯.৪৭ মিটাৰ থ্ৰ’ অতিক্ৰম কৰে। ২৭.৭১ মিটাৰ প্ৰচেষ্টাৰে ধৰমবীৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ’ এফ৪০/৪১ত নৱদীপ সিঙে ৪২.৫৫ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাকেশভাই ভাটে পুৰুষৰ ২০০ মিটাৰ টি৩৭ত ২৫.০২ ছেকেণ্ডত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । সন্দীপে পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ টি৪৪ শাখাতো ১১.৬৭ ছেকেণ্ডত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰি এটা সোণ, এটা ব্ৰঞ্জ আৰু বিশ্ব অভিলেখৰে নিজৰ অভিযান সমাপ্ত কৰে ।
পেৰা শ্বুটিঙত মোনা আগৰৱালে মহিলাৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল ৩ পজিচন এছএইচ১ ত ৩৫৭.৫ স্ক’ৰেৰে স্বৰ্ণ জয় কৰি বিশ্ব আৰু এছিয়ান পেৰা গেমছৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ উপৰি এছিয়ান পেৰা গেমছত এই ইভেণ্টত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পেৰা শ্বুটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
ভাৰতৰ পেৰা টেবুল টেনিছ দলটোৱে পুৰুষৰ ডাবলছ ক্লাছ এমডি৪ত জেহান দোৰাব মদন আৰু শুভম ৱাধৱাৰ জৰিয়তে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ৫০ বছৰ বয়সত মদনে ২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় দলটোৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল সদস্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
ইপিনে,পেৰা ছুইমিংত হিমাংশু নন্দলে পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ ফ্ৰীষ্টাইল এছ ১১ত ১:০৫.৯০ সময়েৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি গেমছত পদকৰ সংখ্যা তিনিটা ব্ৰঞ্জৰ পদকলৈ বৃদ্ধি কৰে । ভাৰতৰ এই অভিযানত পেৰা এথলেটিকছ, পেৰা বেডমিণ্টন, পেৰা আৰ্চাৰী, শ্বুটিং, টেবুল টেনিছ আৰু সাঁতোৰৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক অভিলেখ ভংগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ পঞ্চম দিন: দুটা বিশ্ব অভিলেখকে ধৰি ভাৰতৰ সাতটা স্বৰ্ণ পদক লাভ
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬: তৃতীয় দিনা ৩টা স্বৰ্ণসহ ১১টাকৈ পদক লাভ ভাৰতৰ, পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত ভাৰত
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬: দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে পাঁচটাকৈ স্বৰ্ণ পদক লাভ