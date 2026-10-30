চতুৰ্থ টি-২০ত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৮৭ ৰাণৰ ব্যৱধানত ভাৰতৰ পৰাজয়

চতুৰ্থ টি-২০ত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৮৭ ৰাণৰ ব্যৱধানত ভাৰতৰ পৰাজয়
ভাৰত-নিউজীলেণ্ড চতুৰ্থ টি-২০: প্ৰথমে বেটিং কৰি নিউজীলেণ্ডে ২০ অভাৰত ২৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । অৱশ্যে ভাৰতে মাত্ৰ ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
By ANI
Published : October 30, 2026 at 7:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চতুৰ্থ টি-২০ত ভাৰতীয় দলৰ বৃহৎ পৰাজয় । একেৰাহে ৩ খন মেচত শক্তিশালী বিজয় আৰু শৃংখলা দখলৰ পিছত শুকুৰবাৰে অকলেণ্ডত ভাৰতীয় দল বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় । ভাৰতীয় দলটো ঘৰুৱা দলৰ বিৰুদ্ধে ৮৭ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় । ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে এই পৰাজয়ৰ ব্যৱধান দ্বিতীয় সৰ্বাধিক আছিল । শৃংখলাত একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে টছত জয়ী হয় যদিও নিউজীলেণ্ডে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২৫৯ ৰাণৰ বৃহৎ স্ক'ৰ কৰে ।
ভাৰতৰ সন্মুখত ২৬০ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য আছিল । কিন্তু ভাৰতীয় দলটোক পূৰ্বৰ খেলকেইখনৰ তুলনাত যথেষ্ট দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গ'ল । যাৰ বাবে ২০ অভাৰত ৯ টা উইকেট দখল কৰি মাত্ৰ ১৭২ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । একমাত্ৰ তিলক বাৰ্মাই দলটোৰ হৈ সৰ্বাধিক ৩৫ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । তেওঁৰ বাহিৰে সকলো বেটছমেনে বিফল হ'ল ।
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
এগৰাকী বেটছমেনো ক্ৰীজত বেছি সময় কটাব নোৱাৰিলে । মেচখনত নিউজীলেণ্ডৰ বলাৰসকলে দমনমূলক স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল । আয়োজক দলৰ হৈ জেকব ডাফীয়ে ৪ অভাৰত মাত্ৰ ২৩ ৰাণ দি ৪ টা উইকেট দখল কৰে । ইয়াৰ উপৰিও অধিনায়ক মিচেল ছেণ্টনাৰ আৰু মেথিউ ফিচাৰে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে টছত জয়ী হৈ নিউজীলেণ্ডক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । কিন্তু নিউজীলেণ্ডে টি-২০ ক্ৰিকেটত তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই স্ক'ৰৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা আছিল গ্লেন ফিলিপছ আৰু মাইকেল ব্ৰেচৱেলৰ । দুয়োগৰাকী বেটছমেনে মাত্ৰ ৪০ টা বলতে চতুৰ্থ উইকেটৰ বাবে ১১৫ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ি তোলে । ফিলিপছে ৪৯ টা বলত ১০৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
আনহাতে ব্ৰেচৱেলে ২৫ টা বলত ৬৫ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে । ইয়াৰ উপৰিও ফিন এলেনে ৩১ ৰাণ আৰু ডেৰিল মিচেলে ২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ হৈ মায়ংক যাদৱে ৪ অভাৰত ৪৮ ৰাণ দি ৩ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে অৰ্শ্বদ্বীপ সিং, প্ৰিন্স যাদৱ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু অক্ষৰ পেটেলে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
ইফালে তথ্য অনুসৰি এইখন মেচত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ ব্যৱধান টি-২০ ইতিহাসৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক । ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বছৰতে নটিংহামত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে সৰ্বাধিক ১২৫ ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল ।
ভাৰতে এই মেচখনত সফল হ'ব নোৱাৰিলেও ইতিমধ্যে শৃংখলা নিজৰ হাতত ৰাখিছে । অহা ১ নৱেম্বৰত হেমিল্টনত পুনৰ দুয়োটা দলে পঞ্চম তথা অন্তিমখন মেচত মুখামুখি হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
ডব্লিউপিএল ২০২৭ : নিলামত উজলিল কৰ্ণাটকৰ উমা, অসমৰ উমা এইবাৰো বঞ্চিত