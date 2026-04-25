সোণেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ নাম উজলাইছে সৰুপথাৰৰ নিখামণি বৰাই

পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল সৰুপথাৰৰ নিখামণি বৰা ৷ নেভি অপেন উইণ্ডচাৰ্ফিং চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬ত সোণৰ পদক লাভ বৰাৰ ৷
Published : April 25, 2026 at 10:18 AM IST
সৰুপথাৰ : পুনৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সৰুপথাৰৰ নিখামণি বৰাই ৷ গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা নেভি অপেন উইণ্ডচাৰ্ফিং চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬ত সৰুপথাৰৰ নিখামণি বৰাই সোণৰ পদক লাভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ২০-২৪ এপ্ৰিললৈ গোৱাত অনুষ্ঠিত হৈছিল নেভি অপেন উইণ্ডচাৰ্ফিং চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ ৷ উক্ত প্ৰতিযোগিতাতে অসম কন্যা নিখামণি বৰাই লাভ কৰে এই সোণৰ পদকটি ৷
আনহাতে, ২০২৪ বৰ্ষৰ ১-৪ মে'লৈ মহাৰাষ্ট্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ইণ্ডিয়ান নেভি উইণ্ড-চাৰ্ফিং প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী অমস কন্যা নিখামণি বৰাই । একেদৰে গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা ছেইল গোৱা ২০২৬-অল ইণ্ডিয়া নেচনেল ছেইলিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসম কন্যা নিখামণি বৰাই ৰূপৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
উক্ত প্ৰতিযোগিতাখন ১৩-১৭ এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত আই কিউ ফইল উইণ্ড-চাৰ্ফিংৰ মহিলা শাখাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই সাফল্য অৰ্জন কৰিছিল নিখামণিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা মেঘালয়ৰ উমিয়াম হ্ৰদত প্ৰথমবাৰলৈ উইণ্ড ছাৰ্ফিং খেলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নিখামণিয়ে । মাত্ৰ কেইদিনমানৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত অসম চৰকাৰে ২০২৩ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত দীপৰ বিলত প্ৰথমবাৰলৈ পৰীক্ষামূলকভাবে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল, ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট ছেইলিং প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ছেইলৰ হিচাপে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হয় সৰুপথাৰৰ নিখামণিয়ে ।
ইফালে ২০২৪ বৰ্ষৰ ৫-৯ জুনলৈ চেন্নাইত তামিলনাডু ছেইলিং এছ'ছিয়শ্বনে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিযোগিতাত মহিলা শাখাত নিখামণিয়ে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ২০২৪ বৰ্ষত ২৫-২৮ আগষ্টলৈকে তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত "কাইট ব’ৰ্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপ" ২০২৪ টো স্বৰ্ণ জয় কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হয় নিশামণিয়ে ।
