মৰিগাঁৱত মিনি ষ্টেডিয়াম মুকলি: ১৯ জুলাইৰ পৰা পিলিক চৌধুৰী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট
১২ কোটি ৬৬ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা মিনি ষ্টেডিয়ামখনে স্থানীয় খেলুৱৈ তথা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Published : July 17, 2026 at 3:48 PM IST
মৰিগাঁও: মধ্য অসমৰ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে এক উপহাৰ দিলে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে । সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত মানিপুৰ আঞ্চলিক খেলপথাৰখন অৱশেষত উন্নীত হ’ল এখন অত্যাধুনিক মিনি ষ্টেডিয়ামলৈ । এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এই নৱ-নিৰ্মিত মিনি ষ্টেডিয়ামখন খেলুৱৈ তথা ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিটো সমষ্টিতে একোখনকৈ উন্নতমানৰ মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিশেষ অভিলাষী আঁচনিৰ অংশ হিচাপে মৰিগাঁৱৰ মানিপুৰবাসীয়ে লাভ কৰিলে এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো । প্ৰায় ১২ কোটি ৬৬ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই মিনি ষ্টেডিয়ামখনে স্থানীয় খেলুৱৈ তথা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ষ্টেডিয়ামখন শুভ উদ্বোধন কৰি মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । স্থানীয় ৰাইজক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, ‘‘মানিপুৰবাসী ক্ৰীড়া অনুৰাগী ৰাইজ সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত সৌভাগ্যৱান । এই অনুন্নত অঞ্চলটোৰ পৰা যাতে প্ৰতিবছৰে নতুন নতুন প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ওলাই আহিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে যত্ন কৰিব লাগিব ।’’
ইয়াৰ লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে খেলপথাৰ পৰিচালনা সমিতিক খেলপথাৰখনৰ সৌন্দৰ্য আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে চকু দিবলৈ আহ্বান জনায় । নতুনকৈ নিৰ্মিত এই ষ্টেডিয়ামখনতে অহা ১৯ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সন্মানীয় 'পিলিক চৌধুৰী আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা' ৷ এই সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক অৱগত কৰাৰ লগতে খেলখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সৰ্বাত্মক সহযোগিতা কামনা কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক দেউৰীয়ে কয়, ‘‘মানিপুৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়াসন্থাৰ বাবে ১২ কোটি ৬৬ লাখ টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছিল ৷ এই টকাৰে ক্ৰীড়াসন্থাখন নিৰ্মাণ কৰা হ’ল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক খেলা-ধূলাৰ প্ৰতি প্ৰেৰণা যোগায় অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত এখনকৈ মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ মোৰ সমষ্টিত মানিপুৰত এই মিনি ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্মাণ কৰিলোঁ ৷ এই ক্ৰীড়াসন্থাৰ জৰিয়তে ইয়াত লুকাই থকা যিসমূহ প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ খেলা-ধূলাৰ প্ৰতি যাতে আগ্ৰহ বাবে তাৰ বাবে এই ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্মাণ কৰিলোঁ ৷ আধাৰশিলাৰ আঁচনি আমাৰ দিনত নাই, আমাৰ দিনত আছে শুভউদ্বোধন ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত আধাৰশিলা আঁচনি আছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত আধাৰশিলা অনুষ্ঠান বাদ দিলে ৷ যাতে কোনো কাম পৰি নাথাকে ৷’’
ইফালে, স্থানীয় পিছপৰা অঞ্চলটোত এনে এখন সুন্দৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প উপহাৰ দিয়াৰ বাবে মানিপুৰৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আৰু ক্ৰীড়া সংগঠকসকলে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । এই মিনি ষ্টেডিয়ামখনে ভৱিষ্যতে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতলৈ মানিপুৰ অঞ্চলৰ পৰা বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ উপহাৰ দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে ।
লগতে পঢ়ক: শক্তি খণ্ডত ৭৭,৩৫৩ কোটিৰো অধিক ব্যয়ৰ পৰিকল্পনা, আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে অসম