চতুৰ্থ টি-২০ : ভাৰতৰ লক্ষ্য হোৱাইট ৱাশ্ব; নিউজীলেণ্ডে আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰিব নে ?
অকলেণ্ডত শুকুৰবাৰে চতুৰ্থ টি-২০ অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰতে জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিব । ঘৰুৱা দৰ্শক যাতে নিৰাশ নহয় তাৰ চেষ্টা চলাব নিউজীলেণ্ডে ।
By ANI
Published : October 29, 2026 at 8:51 PM IST
অকলেণ্ড (নিউজীলেণ্ড) : নিউজীলেণ্ডত অনুষ্ঠিত টি-২০ শৃংখলাত ভাৰতীয় দলে দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলিছে । ৫ খনীয়া শৃংখলাৰ ৩ খন মেচত একেৰাহে জয়ী হৈ ভাৰতে শৃংখলা নিজৰ নামত কৰিছে । অপ্ৰতিৰোধ্য ভাৰতে সম্পূৰ্ণ শৃংখলা দখল কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে । যাৰ বাবে ভাৰতে অধিক শক্তিশালী ৰূপত বাকী দুখন মেচত জয়ী হোৱাৰ সপোন দেখিছে ।
অৱশ্যে ভাৰতে যিহেতু ইতিমধ্যে শৃংখলা দখল কৰিছে সেয়ে আগন্তুক মেচকেইখনত দলটোৱে কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ স্পিন বিভাগত কিছু সালসলনিৰে পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিব । যোৱা কেইমাহমানত সীমিত সুযোগ লাভ কৰা কুলদ্বীপ যাদৱ আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীক প্লেয়িং একাদশত স্থান দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Growing and evolving as a leader 👏 🎥.🗣️ Vice-captain Tilak Varma on learning the ropes of leadership and his communication with Captain Shreyas Iyer 🤝 #TeamIndia | #NZvIND | @TilakV9 https://t.co/BII9ZcXV15— BCCI (@BCCI) October 29, 2026
ভাৰতে বহুলাংশে বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী সংমিশ্ৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । বেটিং বিকল্প ৮ নম্বৰলৈকে ৰখা হৈছে । যিয়ে ভাৰতক অধিক স্ক'ৰ কৰা শৃংখলাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাত সহায় কৰিছে । অৱশ্যে দল পৰিচালনাৰ হাতত এতিয়া পৃথক সংমিশ্ৰণ অন্বেষণ কৰাৰ সুযোগ আছে । যোৱা ৬ মাহ ধৰি বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে সংগ্ৰাম কৰি আছে আৰু নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা টি-২০ শৃংখলাত তেওঁ এতিয়ালৈ প্লেয়িং একাদশত স্থান লাভ কৰা নাই । ইফালে কুলদ্বীপ যাদৱেও মাজৰ অভাৰবোৰত উইকেট লোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।
কুলদ্বীপে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতত অনুষ্ঠিত টি-২০ শৃংখলাৰ দুখন মেচত অংশ লৈছিল যদিও নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম তিনিখন খেলৰ পৰা আঁতৰি আছে । প্লেয়িং একাদশত স্থান দি তেওঁক এক সুযোগ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে বেটিঙৰ শক্তিশালী সংমিশ্ৰণৰ চিন্তাৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব ।
নিউজীলেণ্ডৰ বাবে ভাৰতৰ শীৰ্ষ বেটিং অৰ্ডাৰ এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আহিছে । সঞ্জু ছেমছন, অভিষেক শৰ্মা আৰু সূৰ্যবংশীয়ে আক্রমণাত্মক ইনিংছেৰে আয়োজক দলৰ বলাৰসকলক ধাৰাবাহিকভাৱে চাপত ৰাখিছে ৷ ৱেলিংটনত ভাৰতৰ বেটিং অৰ্ডাৰৰ শক্তি স্পষ্ট হৈ পৰিছিল য'ত ভাৰতে প্ৰথম ৬ অভাৰতে ১১৮ ৰাণৰ অভিলেখ ভংগকাৰী ইনিংছ খেলিছিল ।
যোৱা মেচকেইখনত নিউজীলেণ্ডৰ অধিনায়ক মিচেল চেণ্টনাৰে স্পিনেৰে ফলপ্ৰসূভাৱে কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছিল যদিও আনটো দিশৰ পৰা সীমিত সমৰ্থন লাভ কৰিছে । প্ৰথম দুখন মেচত অফ স্পিনাৰ মাইকেল ব্ৰেচৱেলৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰা ভাৰতৰ বাওঁহাতৰ বেটছমেনসকলে ৱেলিংটনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক দেখা গৈছিল ।
অৱশ্যে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চতুৰ্থ টি-২০ত টছ অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব পাৰে । চেণ্টনাৰে শৃংখলাত প্ৰথমটো টছ জয়ৰ অপেক্ষাত আছে । কিয়নো বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত প্ৰথমে বলিং কৰাটো পছন্দৰ বিকল্প হিচাপে দেখা গৈছে । আঘাতৰ বাবে মেট হেনৰী আৰু লকি ফাৰগুচন শৃংখলাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত নিউজীলেণ্ডেও বলিং পৰিকল্পনা সলনি কৰিব লাগিব ।
📍 Eden Park, Auckland Getting match-ready ahead of the 4️⃣th T20I 👊 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/oQnYURYMLF— BCCI (@BCCI) October 29, 2026
ক্ৰিকভিজৰ তথ্য অনুসৰি নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ৰ ৩৪ খন খেলৰ ভিতৰত ২২ খন খেলত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আয়োজক দলটোৱে ১১ খনত জয়লাভ কৰিছে । এখন মেচ ড্ৰ হৈছিল । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যোৱা ১১ খন মেচৰ ভিতৰত ১০ খন খেলতে ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে ।
নিউজীলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা যোৱা ১০ খন টি-২০ত ৯ খন জয় লাভ কৰাৰ লগতে ছুপাৰ অভাৰৰ জৰিয়তে দুখন জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বাকী মেচখন ড্ৰ হৈছে । নিউজীলেণ্ডত ভাৰতে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে টি-২০ শৃংখলাত জয়লাভ কৰিছে । নিউজীলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ২০১৯ চনত হেমিল্টনত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা টি-২০ৰ অন্তিমটো জয় আছিল । ভাৰতেও ২০২০ চনত নিউজীলেণ্ডক ৫-০ ব্যৱধানত হোৱাইট ৱাশ্ব কৰিছিল ।
ভাৰতে চলিত শৃংখলাটোও হোৱাইট ৱাশ্ব কৰাৰ চিন্তা কৰিছে যদিও শুকুৰবাৰৰ মেচখনত দলৰ সলনি কৰে নে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । নিউজীলেণ্ডেও বাকী দুখন মেচৰ পূৰ্বে বলিঙৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ।
লগতে পঢ়ক : ICC Rankings : আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক; শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ খিতাপ হেৰুৱালে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই... জানক সবিশেষ