নিউজীলেণ্ডৰ বেটিং কিংবদন্তি কেন উইলিয়ামছনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ
উইলিয়ামছনে এক বিবৃতিত কয় যে ইয়াৰ ফলত দলটোৱে শৃংখলাত আগবাঢ়ি যোৱাৰ স্পষ্টতা আৰু পৰৱৰ্তী ডাঙৰ লক্ষ্য লাভ কৰিব ।
হায়দৰাবাদ : নিউজীলেণ্ডৰ বেটিং কিংবদন্তি কেন উইলিয়ামছনে দেওবাৰে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি কয় যে অহা বছৰৰ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে দলটোক ‘স্পষ্টতা’ৰ প্ৰয়োজন ৷ উইলিয়ামছনে চুটি ফৰ্মেটত নিজৰ দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব ৷ তেওঁ ৯৩খন মেচত ৩৩.৪ গড়ে ২৫৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৮টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে ৷
২০২১ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত নিউজীলেণ্ডক নেতৃত্ব দিছিল – য’ত তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয় হোৱা মেচত ৮৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ২০১৬ আৰু ২০২২ চনত দলটোক ছেমি ফাইনেললৈও নেতৃত্ব দিছিল ৷
এন জি ক্ৰিকেটৰ সৈতে ‘আকস্মিক’ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত উইলিয়ামছনে দুয়োটা বগা বলৰ ফৰ্মেটতে অধিনায়কত্ব এৰি দিয়ে, যাৰ ফলত তেওঁক নিজৰ উপলব্ধতা বাছনি কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে ৷ যোৱা সপ্তাহত ৩৫ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে নিশ্চিত কৰিছিল যে তেওঁ নিজৰ যুৱ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত অধিক মনোনিৱেশ কৰাৰ লগতে পেছাদাৰী হোৱাইট বল লীগত খেলাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিশ্ৰুতি কৰ্তন কৰিব ৷
উইলিয়ামছনে এক বিবৃতিত কয়, "মোৰ আৰু দলটোৰ বাবে এইটো সঠিক সময় ৷ ই দলটোক আগন্তুক শৃংখলা আৰু তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ লক্ষ্য টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে স্পষ্টতা প্ৰদান কৰিব ৷ টি-২০ৰ বহু প্ৰতিভা আছে, আৰু এই খেলুৱৈসকলক ক্ৰিকেটৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি বিশ্বকাপৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷"
বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা টি-২০ শৃংখলাত খেলিব নোৱাৰিব উইলিয়ামছনে আৰু পৰৱৰ্তী এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবেও নিজকে অনুপলব্ধ বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷ অৱশ্যে ডিচেম্বৰ মাহত আলহী দলটোৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তিনিখন টেষ্ট মেচৰ বাবে তেওঁ উপলব্ধ হ’ব, য’ত তেওঁ নিউজীলেণ্ডৰ অভিলেখত আটাইতকৈ দীঘলীয়া ফৰ্মেটত ৯২৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷
ব্লেক কেপছৰ সৰ্বকালৰ আগশাৰীৰ ৰাণ স্ক’ৰাৰগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ এদিনীয়া আৰু টেষ্টৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে মুকলি মনৰ আৰু তেওঁৰ তাৎক্ষণিক মনোযোগ ২ ডিচেম্বৰত ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত আৰম্ভ হ’বলগীয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত ৷
এই দলটোৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ মৰম আছে বুলিও কয় ৷ "ব্লেক কেপছ এটা বিশেষ স্থান আৰু আপুনি নিজকে দিব বিচাৰে আৰু নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি দিব বিচাৰে ৷ এয়া এক যাত্ৰা আৰু এক প্ৰচেষ্টা, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল আৰু এই পৰিৱেশৰ বিষয়ে মই সেইটোৱেই ভাল পাওঁ ৷" তেওঁ লগতে কয় ৷
“মই ৰব আৰু এনজেডচিৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিম, যিসকলে মোক সদায় অবিশ্বাস্যভাৱে সমৰ্থন কৰি আহিছে ৷” উইলিয়ামছনে লগতে কয় ৷
এনজেডচিৰ চিইঅ’ স্কট উইনিঙে কয় যে তেওঁ উইলিয়ামছনৰ সিদ্ধান্তক সন্মান কৰে আৰু টি-২০ দললৈ তেওঁৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে ৷
খেলুৱৈ হিচাপে কেনৰ প্ৰদৰ্শন আৰু টি-২০ দলৰ অধিনায়ক হিচাপে তেওঁৰ সেৱা অসাধাৰণ বুলিও উইনিঙে কয় ৷ “বিশ্বৰ সকলো পৰিস্থিতিত তেওঁৰ দৌৰে তেওঁ বিশ্বমানৰ বেটছমেনৰ স্তৰটো প্ৰমাণ কৰে, আৰু খেলপথাৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত তেওঁৰ নেতৃত্বও সমানে প্ৰভাৱশালী ৷” তেওঁ লগতে কয় ৷
টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত তেওঁৰ ৮৫ ৰাণৰ ইনিংছটো যিকোনো নিউজীলেণ্ডৰ খেলুৱৈয়ে খেলা আটাইতকৈ বিশেষ টি-২০ ইনিংছৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল, যদিও দলটো পৰাস্ত হৈছিল ৷
উইনিঙে কয় যে উইলিয়ামছনে নিজৰ এদিনীয়া আৰু টেষ্ট কেৰিয়াৰ কেনেকৈ শেষ কৰিব সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ অধিকাৰ অৰ্জন কৰিছে ৷
তেওঁ কয়, ‘আমি কেনক স্পষ্ট কৰি দিছো যে তেওঁৰ বিখ্যাত কেৰিয়াৰৰ শেষৰ ফালে আমাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব ৷
"অৱশ্যেই আমি তেওঁক যিমান পাৰি সিমান দিন খেলাটো বিচাৰিম, কিন্তু অৱশেষত যেতিয়াই তেওঁ অৱসৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’ব, তেতিয়াই তেওঁক নিউজীলেণ্ড ক্ৰিকেটৰ কিংবদন্তি হিচাপে স্মৰণ কৰা হ’ব তাত কোনো সন্দেহ নাই ৷" এনজেডচিৰ চিইঅ’ কয় ৷
“কেনে ডিচেম্বৰ মাহত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট শৃংখলা খেলিব, গতিকে মই সকলো কিৱিক আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আমাৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰ খেলা চাবলৈ সুযোগ হেৰুৱাব নালাগে ৷” স্কট উইনিঙে কয় ৷
উইলিয়ামছনে টি-২০ ফ্ৰেঞ্চাইজি ক্ৰিকেট খেলি থাকিব ৷
