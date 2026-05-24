তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : হায়দৰাবাদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ ৰামোজী গ্ৰুপৰ

উষোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছে সৰ্বাধিক ৭ কোটি ৫০ লাখ ১ হাজাৰ টকা নিবিদা আগবঢ়াই ক্ৰয় কৰিলে হায়দৰাবাদ ফ্ৰেঞ্চাইজি ।

Ushodaya Enterprises Bags Hyderabad Franchise As HCA Unveils Founding Owners For Inaugural TG20 League
হায়দৰাবাদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ ৰামোজী গ্ৰুপৰ (EENADU)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 8:20 PM IST

হায়দৰাবাদ: তীব্ৰ কৌতূহলৰ অন্তত অৱশেষত নিশ্চিত হ'ল তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল । ৰামোজী গ্ৰুপে হায়দৰাবাদ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰিলে । সৰ্বাধিক নিবিদাত ৰামোজী গ্ৰুপৰ কোম্পানী উষোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে ক্ৰয় কৰিলে হায়দৰাবাদ ফ্ৰেঞ্চাইজিক । হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত নিবিদাত উশোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড আছিল শীৰ্ষ নিবিদাকাৰী ।

ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিভাক উলিয়াই আনি ক্ৰিকেটৰ সম্ভাৱনাৰ মঞ্চ হিচাপে কাম কৰাৰ লক্ষ্যৰে টিজি২০ৰ ৮ টা ফ্ৰেঞ্চাইজি চূড়ান্ত কৰা হয় । মুঠ ৮ টা দলৰ বাবে ১৩ টা কোম্পানীয়ে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে । তাৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ৭ কোটি ৫০ লাখ ১ হাজাৰ টকাৰ নিবিদা আগবঢ়াই ৰামোজী গ্ৰুপৰ উষোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে হায়দৰাবাদ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰে ।

নিবিদাত সৰ্বাধিক মূল্য আগবঢ়োৱা কোম্পানীসমূহক পছন্দৰ দল বাছি লোৱাৰ সুযোগ দিয়া হয় । উষোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ সঞ্চালক জি সম্বাশিৱা ৰাও এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে । আনহাতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজনীয়া সমিতিৰ নেতৃত্বত থকা ন্যায়াধীশ নবীন ৰাও, হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি অমৰনাথ, সচিব মান্নে জীৱন ৰেড্ডীও নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে । টিজি২০ ৰ অধ্যক্ষ আগম ৰাও আৰু লীগ অপাৰেশ্যনৰ মুৰব্বী ভাৰানীৰ উপস্থিতিত সম্বাশিৱা ৰাৱে ফ্ৰেঞ্চাইজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।

সৰ্বাধিক নিবিদা আগবঢ়াই উষোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছে হায়দৰাবাদ ফ্ৰেঞ্চাইজি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মেছাৰ্ছ বুৰুগু ইনফ্ৰাই ৭.২ কোটি টকাত ৰাংগাৰেড্ডী ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰে । সমান্তৰালকৈ বেন গ্ল'বেল ৰিচ'ৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে ৬.৫৫ কোটি টকাত ৱাৰাংগল ফ্ৰেঞ্চাইজি, বৃন্দা ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেডে ৬.৩৩ কোটি টকাত মেদক ফ্ৰেঞ্চাইজি, কিশোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে ৫.০৬ কোটি টকাত নলগোণ্ডা ফ্ৰেঞ্চাইজি, ইআইপিএল গ্ৰুপ এণ্ড তিবাৰুমলে ৪.৫৭ কোটি টকাত কৰিমনগৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি, বীৰ ভদ্ৰ ষ্টিলছে ৪.৫০ কোটি টকাত মহাবুবনগৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি আৰু অন্বিতা গ্ৰুপে ৪.৪৪ কোটি টকাত খাম্মাম ফ্ৰেঞ্চাইজি লাভ কৰে ।

ইফালে সৰ্বাধিক নিবিদা আগবঢ়াই হায়দৰাবাদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰি উষোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ সঞ্চালক সম্বাশিৱা ৰাৱে কয় যে টিজি২০ত এই সুযোগ লাভ কৰি তেওঁ যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত । তেওঁ কয়, "আমি ২০০৬ চনত গ্ৰামাঞ্চলৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ ঈনাডু চেম্পিয়ন কাপ ক্ৰিকেট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । ২০১০ চনত ঈনাডু ক্ৰিকেট কাপ লিমকা বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত আৰু ২০১৩ চনত গিনিজ বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল । আমি টিজি২০ ক যুৱ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ সোণালী সুযোগ বুলি গণ্য কৰোঁ ।"

লীগখনৰ খেলুৱৈৰ নিলাম ৭ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত ফ্ৰেঞ্চাইজিবোৰে খেলুৱৈ বাছনি কৰিব । ভাৰতীয় দলৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ তথা তেলেংগানাৰ তিলক বাৰ্মা আৰু মহম্মদ ছিৰাজো এই নিলামৰ অংশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । খেলুৱৈসকলে নিজৰ নূন্যতম মূল্য ৫০ হাজাৰৰ পৰা ৫ লাখ টকাত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ।

খেলুৱৈ ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰতিটো ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ বাবে ৬০ লাখ টকাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ২০ জুনৰ পৰা এই লীগ আৰম্ভ হ'ব । ১১ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফাইনেল খেলখন ষ্টাৰ স্প'ৰ্টছ তেলেগুত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আৰু জিঅ' হটষ্টাৰ এপতো চাব পাৰিব ।

তামিলনাডু প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া প্ৰসন্ন কান্নানক টিজি২০ লীগৰ কাৰ্যবাহী মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট সন্থাৰ সচিব জীৱন ৰেড্ডীয়ে উদ্বোধনী টিজি২০ লীগক তেলেংগানা ক্ৰিকেটৰ এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰিছে ।

ৰেড্ডীয়ে কয়, "টিজি২০ কেৱল এখন লীগ নহয়, ই হৈছে প্ৰতিভাৰ বিকাশ আৰু সমগ্ৰ তেলেংগানাত ক্ৰিকেটৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰাৰ এক শক্তিশালী ভেটি ।"

