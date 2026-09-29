এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ভাৰতৰ বাবে পঞ্চমটো সোণ আনিলে শ্বুটাৰ নীৰু ধণ্ডাই
বৰ্তমানলৈকে ৫টা স্বৰ্ণ, ২১টা ৰূপ আৰু ২১টা ব্ৰঞ্জৰে মুঠ ৪৭টা পদক লাভ কৰি পদক তালিকাৰ ১১ নং স্থানত ভাৰত উপনীত হৈছে ।
By ANI
Published : September 29, 2026 at 1:00 PM IST
আইচি নাগোয়া(জাপান): এছিয়ান গেমছৰ দশমটো দিনত ভাৰতৰ দৰ্শনীয় আৰম্ভণি ৷ শ্বুটিঙত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতে একেটা প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ৷ এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰেপ শ্বুটিঙত ব্যক্তিগত শাখাত স্বৰ্ণপদক জয় কৰি হাৰিয়ানাৰ নীৰু ধণ্ডাই ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷
শ্বুটাৰগৰাকী এই ইভেণ্টত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়ত পৰিণত হৈছে ৷ নিৰ্ধাৰিত ৩০টা লক্ষ্যৰ ভিতৰত ২৮টাত অনায়াসে উপনীত হৈ বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শনেৰে শ্বুটাৰগৰাকীয়ে এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে ।
NEERU IS ASIAN GAMES CHAMPION! 🏆🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
- Shot 28/30 to break the Asian Record by 4 shot ( Previous Asian Record - 24)
- Creates History by becoming first Indian Women to win a Trap Gold at Asian Games 🥇
- India’s First Individual Gold Medallist at Asian Games 2026… pic.twitter.com/k2zadZcjAa
উল্লেখ্য যে, জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ শ্বুটিং ইভেণ্টত ভাৰতৰ এয়া প্ৰথমটো ব্যক্তিগত স্বৰ্ণপদক ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত দেশখনে সামগ্ৰিকভাৱে পঞ্চমটো স্বৰ্ণ জয় কৰে । ফাইনেলত বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শনেৰে নীৰুৱে এছিয়ান গেমছত অভিলেখো গঢ়ি তোলে ।
৩০ৰ ভিতৰত ২৬ স্ক’ৰ লাভ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰা চীনৰ ছান ইউনঙে প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে কুৱেইটৰ হাজাৰ আব্দুল মালিকে ২১ স্ক’ৰৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে । চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত নীৰুৰ এয়া দ্বিতীয়টো পদক ।
ইয়াৰ পূর্বে মহিলাৰ শ্বুটিঙৰ দলীয় ইভেণ্টত নীৰু ধণ্ডা, আছিমা অহলাৱট আৰু মনীষা কীৰৰ সৈতে গঠিত ভাৰতীয় দলটোৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ভাৰতীয় দলটোৱে মুঠ ৩২৮ স্ক’ৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । চীনে মুঠ ৩৪৬ স্ক’ৰেৰে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কুৱেইটে ৩২৫ স্ক’ৰেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে । ইয়াৰ লগে লগে শ্বুটিঙত ভাৰতে লাভ কৰা পদকৰ সংখ্যা ১৩ টালৈ বৃদ্ধি পায় ৷
SILVER FOR BHARAT! 🇮🇳🥈— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Heartiest congratulations to Manisha Keer (NCOE Athlete), Asian Games debutants Neeru and Aashima Ahlawat (both TOPS Development Athlete) on winning the Silver Medal in the Women’s Trap Team event at the Asian Games 2026.
The Indian trio finished 2nd… pic.twitter.com/qF2tlzTMWj
ভাৰতে বৰ্তমানলৈকে শ্বুটিঙত লাভ কৰা ১৪টা পদকৰ ভিতৰত দুটা স্বৰ্ণপদক ৷ ভাৰতীয় শ্বুটাৰ কমলজীত আৰু সুৰুচি সিঙে উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই মিক্সড ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে ৷ আনহাতে, ব্যক্তিগত শাখাত নীৰু ধণ্ডাৰ জৰিয়তে ট্ৰেপ শ্বুটিঙত ভাৰতে পঞ্চমটো স্বৰ্ণ লাভ কৰে ৷
চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত চীনে ২৩৬টা পদক লাভেৰে পদক তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে ৷ দেশখনে বৰ্তমানলৈকে ১৩৫টা সোণ, ৫৫টা ৰূপ আৰু ৪৬টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ৷ দ্বিতীয় স্থানত থকা জাপানে চীনৰ তুলনাত যথেষ্ট পিছপৰি আছে ৷ জাপানে ৪২টা সোণ, ৬৮টা ৰূপ আৰু ৬৩টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে মুঠ ১৭৩টা পদক লাভ কৰিছে ৷ আনহাতে, দক্ষিণ কোৰিয়াই ৯২টা পদক লাভ কৰি তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত উপনীত হৈছে ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াই বৰ্তমানলৈকে ২২টা সোণ, ২৬টা ৰূপ আৰু ৪৪টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মণিপুৰৰ ৰোছিবিনাই আনিলে ৰূপ, প্ৰধানমন্ত্ৰী-কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা