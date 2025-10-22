ETV Bharat / sports

লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হ'ল জেভলিন থ্ৰ’ৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰা

এতিয়াৰে পৰা অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী খেলুৱৈ নীৰজ চোপ্ৰা জনাজাত হ’ব ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হিচাপে ৷

Neeraj Chopra Lieutenant Colonel
দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে নীৰজ চোপ্ৰা (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 4:43 PM IST

নতুন দিল্লী/চণ্ডীগড়: অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী জেভলিন থ্ৰ’ৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰাক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু চি অ’ এ এছ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীৰ উপস্থিতিত নীৰজ চোপ্ৰাক বুধবাৰে লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেলৰ সন্মানীয় পদবী প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে নীৰজ চোপ্ৰাই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ চুবেদাৰ পদবী লাভ কৰিছিল ।

নীৰজ চোপ্ৰা কোন

অলিম্পিক গেমছৰ এথলেটিকত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় জেভলিন থ্ৰ’ৱাৰ হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা । তেওঁক দেশৰ অন্যতম সফল আৰু জনপ্ৰিয় খেলুৱৈ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । হাৰিয়ানাৰ পানীপথ জিলাৰ খণ্ড্ৰা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নীৰজে ।

প্ৰাৰম্ভিক জীৱন আৰু সংগ্ৰাম

১৯৯৭ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত হাৰিয়ানাৰ পানীপথ জিলাৰ খণ্ড্ৰা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা নীৰজ চোপ্ৰা এটা কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান ৷ নীৰজৰ পিতৃ সতীশ কুমাৰ পেছাত এজন কৃষক আৰু মাতৃ সৰোজ দেৱী এগৰাকী গৃহিণী ।

কেনেকৈ আকৰ্ষিত হ’ল জেভলিনৰ প্ৰতি

সৰুতে নীৰজৰ ওজন বেছি আছিল, যাৰ বাবে প্ৰায়ে বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা ঠাট্টা-মস্কৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ওজন কমাবলৈ তেওঁ পানীপথ ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । তাত নীৰজে একাংশ খেলুৱৈক জেভলিন নিক্ষেপ কৰাৰ অনুশীলন কৰা দেখিবলৈ পায় । তাৰপিছত তেওঁ হাতত জেভলিন তুলি লয় আৰু তেতিয়াৰে পৰা পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৷

প্ৰাথমিক ক্ৰীড়া কেৰিয়াৰ

১১ বছৰ বয়সৰ পৰাই নীৰজে জেভলিন নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ পানীপথ ষ্টেডিয়ামত প্ৰশিক্ষক জয়ীভ চৌধুৰীৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল । ২০১৬ চনত পোলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছতে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় খেলুৱৈগৰাকী ৷

নীৰজ চোপ্ৰাৰ কৃতিত্বসমূহ

  • টকিঅ’ অলিম্পিকত স্বৰ্ণপদক, ৮৭.৫৮ মিটাৰ জেভলিন নিক্ষেপ কৰি ইতিহাস ৰচনা
  • এছিয়ান গেমছ ২০১৮ (জাকাৰ্টা) ত স্বৰ্ণপদক, ৮৮.০৬ মিটাৰ দূৰত্বত জেভলিন নিক্ষেপ
  • কমনৱেলথ গেমছ ২০১৮, স্বৰ্ণপদক
  • বিশ্ব এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২২, ৰূপৰ পদক
  • বিশ্ব এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৩ (বুডাপেষ্ট) ত স্বৰ্ণপদক, নীৰজ চোপ্ৰা হৈছে বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় জেভলিন থ্ৰ’ৱাৰ ৷
  • ডাইমণ্ড লীগ ২০২২: ফাইনেলত জয়ী হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয়

সন্মান আৰু বঁটা

  • অৰ্জুন বঁটা (২০১৮ চন)
  • ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন বঁটা (২০২১ চন)
  • পদ্মশ্ৰী বঁটা (২০২২ চন)

