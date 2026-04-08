অভিলেখ গঢ়িলে অসমৰ নয়নমণিয়ে, এছিয়ান ল'ন বল চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ একক শাখাত সোণৰ পদক জয়

অভিলেখ গঢ়িলে অসমৰ নয়নমণিয়ে, এছিয়ান ল'ন বল চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ একক শাখাত সোণৰ পদক জয়
বিহুৰ পূৰ্বে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নয়নমণি শইকীয়াই ৷ এছিয়ান ল'ন বল চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ একক শাখাত সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে নয়নমণি শইকীয়াই ।
Published : April 8, 2026 at 9:33 PM IST
সৰুপথাৰ: বিহুৰ পূৰ্বে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নয়নমণি শইকীয়াই ৷ এছিয়ান ল'ন বল চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ একক শাখাত সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে নয়নমণি শইকীয়াই । জানিব পৰা মতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিছে এই মেডেল । এছিয়ান ল'ন বল চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক লাভ কৰা নয়ণমণি শইকীয়া হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ ৷
নতুন দিল্লীত ৫ এপ্ৰিলৰ পৰা ১২ এপ্ৰিলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা ১৭ সংখ্যক এছিয়ান ল'ন বল চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬ ত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে সৰুপথাৰৰ নয়নমণি শইকীয়াই ।
সামাজিক মাধ্যমযোগে খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়াই কয়, "আনন্দৰে ক'ব বিচাৰিছো, বিহুৰ পূৰ্বে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ বাবে সুখবৰ ৷ এছিয়ান ল'ন বল চেম্পিয়নশ্বিপত মহিলাৰ একক শাখাত ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷"
আনহাতে, ইয়াৰ পূৰ্বেও নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৪ ৰ একক শাখাত স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰিছিল নয়নমণি শইকীয়াই । একেখন প্ৰতিযোগিতাতে যুটীয়াকৈ লাভ কৰিছিল ৰূপৰ পদক । লায়ন্স চিটি ক্লাব ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত ল'ন বল প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকো লাভ কৰিছিল । এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ থাইলেণ্ডত মহিলাৰ গ্ৰুপ শাখাত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল । একেখন খেলত চাৰিগৰাকীয়ে গ্ৰুপ মহিলা শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনৰত নিউজীলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নতো কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট হৈ ল'ন বল বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল নয়নমণি শইকীয়াই । সেই বৰ্ষটোতে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় ল'ন বল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্রহণ কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল অসমৰ খেলুৱৈ শইকীয়াই ।
