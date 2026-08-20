ETV Bharat / sports

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপত ঈশানী গগৈৰ খিতাপ

১৩ বছৰ অনুৰ্ধ যুৱ ছোৱালীৰ ফাইনেলত অসমৰ ঈশানী গগৈয়ে দিল্লীৰ খ্যাতি পাণ্ডেক পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল কৰে ।

national table tennis ranking tournament
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কানপুৰ: উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত বুধবাৰে দ্য স্প’ৰ্টছ হাবত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্বোধনী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত যুৱ খেলুৱৈসকলে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । চাৰিটা বয়সৰ ফাইনেলত পশ্চিম বংগ, অসমকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ খেলুৱৈয়ে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰে।

খিতাপ দখল ঈশানী গগৈৰ

১৩ বছৰ অনুৰ্ধ যুৱ ছোৱালীৰ ফাইনেলত অসমৰ ঈশানী গগৈয়ে দিল্লীৰ খ্যাতি পাণ্ডেক ১৩-১১, ১১-৭, ১২-১০ত ষ্ট্ৰেইট ছেটত পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল কৰে ।

১১ বছৰ অনুৰ্ধৰ ছোৱালীৰ খিতাপ দখল কৰিলে কৃতিকাই

যুৱ ছোৱালীৰ ১১ বছৰ অনুৰ্ধৰ ফাইনেলত পশ্চিম বংগৰ কৃতিকা চাইবোৱে হাৰিয়ানাৰ ফাল্গুন গুপ্তাক ৩-২ ত পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল কৰে । ফাল্গুনে দুবাৰকৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল যদিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত কৃতিকাই এক উজ্জ্বল প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাই চতুৰ্থ আৰু পঞ্চমখন খেলত জয়লাভ কৰি ট্ৰফী দখল কৰে । স্ক’ৰ আছিল ৯-১১, ১১-৯, ৯-১১, ১১-৬, ১১-৯ ।

ইয়ং বয়জৰ ১১ বছৰ অনুৰ্ধৰ খিতাপ দখল দেবংশুৰ

ইয়ং বয়জৰ ১১ বছৰ অনুৰ্ধৰ ফাইনেলত পশ্চিম বংগৰ দেবংশু চক্ৰৱৰ্তীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজবৰ্ধন তিৱাৰীক ৩-১ ত পৰাস্ত কৰে । প্ৰথমখন খেলত ৰাজবৰ্ধনে জয়লাভ কৰে যদিও তাৰ পিছত দেবাংশুৱে একেৰাহে তিনিখন খেলত জয়লাভ কৰি খিতাপ দখল কৰে । স্ক’ৰ আছিল ৭-১১, ১২-১০, ১১-৪, ১১-৪ । ১৩ বছৰ অনুৰ্ধ যুৱ বয়জৰ ফাইনেলত পশ্চিম বংগৰ অৰিভ দত্তই সতীৰ্থ ষ্টেটমেট মহালনাবিশক ৩-১ ত পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।

পুৰস্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত আৰ এছ এছৰ ৰাজ্যিক প্ৰচাৰক শ্ৰীৰাম, বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আৰ কে আগৰৱাল, বিকাশ চতুৰ্বেদী আৰু আকাশ গোৱেংকা । ইউ পি টি টি এ আৰু আয়োজক সমিতিৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ পাঠক, এম এইচ পি এলৰ সঞ্চালক পীয়ুষ আগৰৱাল আৰু টি এছ এইচৰ চি ই অ’ প্ৰনীত আগৰৱালো উপস্থিত থাকে ।

মূল ফলাফল:

১৩ বছৰ অনুৰ্ধৰ যুৱতী

বিজয়ী: ঈশানী গগৈ (অসম)

ৰানাৰ্ছ আপ: খ্যাতি পাণ্ডে (দিল্লী)

১১ বছৰ অনুৰ্ধৰ যুৱতী

বিজয়ী: কৃতিকা চাইবো (পশ্চিম বংগ)

ৰানাৰ্ছ আপ: ফাল্গুন গুপ্তা (হাৰিয়ানা)

১১ বছৰ অনুৰ্ধৰ ইয়ং বয়জ

বিজয়ী: দেবংশু চক্ৰৱৰ্তী (পশ্চিম বংগ)

ৰানাৰ্ছ আপ: ৰাজবৰ্ধন তিৱাৰী (মহাৰাষ্ট্ৰ)

১৩ বছৰ অনুৰ্ধৰ ইয়ং বয়জ

বিজয়ী: অৰিভ দত্ত (পশ্চিম বংগ)

ৰানাৰ্ছ আপ: গেম মহালানাবীশ (পশ্চিম বংগ)

লগতে পঢ়ক: “সপোনবোৰ সঁচাকৈয়ে পূৰণ হয়!”: KBC ১৮-ৰ ছেটত অমিতাভ বচ্চনক লগ পাই আৱেগিক হৈ পৰিল বক্সাৰ লাভলীনা

TAGGED:

KANPUR NEWS
WEST BENGAL NEWS
TABLE TENNIS NEWS
SPORTS NEWS
NATIONAL TABLE TENNIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.